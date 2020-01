Додано: Суб 25 січ, 2020 22:21

lapay написав: ЛАД написав: Я высказал сомнение в том, что Иран сбил самолёт из-за (ради) неё. Я высказал сомнение в том, что Иран сбил самолёт из-за (ради) неё.

Спочатку спеціально амеріканців обстріляв, через неї. Спочатку спеціально амеріканців обстріляв, через неї.

Кілька тижнів тому тут на форумі хтось писав, що "видно там була на борту важна пташка, от і пульнули".

От пташка і знайшлася.

Совпадєніє? Сомнєваюсь. Кілька тижнів тому тут на форумі хтось писав, що "видно там була на борту важна пташка, от і пульнули".От пташка і знайшлася.Совпадєніє? Сомнєваюсь.

