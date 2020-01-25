Кілька тижнів тому тут на форумі хтось писав, що "видно там була на борту важна пташка, от і пульнули".
От пташка і знайшлася.
Совпадєніє? Сомнєваюсь.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 25 січ, 2020 22:21
Кілька тижнів тому тут на форумі хтось писав, що "видно там була на борту важна пташка, от і пульнули".
От пташка і знайшлася.
Совпадєніє? Сомнєваюсь.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 25 січ, 2020 22:25
і що пише нова методичка?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 25 січ, 2020 22:25
Удивительно, практически все посты с обсуждением (сомнением) по поводу фейкового вброса по священнику УПЦ были почищены, но сам фейковый вброс mephala viewtopic.php?p=4851716#p4851716 остался, хотя это не проверенная и не доказанная информация целью которой разжигание религиозной вражды. Это наверное случайно так получилось.
Додано: Суб 25 січ, 2020 22:36
Re: Політичні дискусії
По горобцю з гармати не стріляють.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 25 січ, 2020 22:48
нічого не зрозуміло козлячою
пишіть нормальною мовою
Додано: Суб 25 січ, 2020 22:51
Так перед этим оскорбительным сообщением Вы уже ответили и как мне показалось-всё прекрасно поняли) Но не в Ваших правилах отвечать за свои слова, да?
Умови користування форумом Finance.UA
Користувач погоджується не публікувати вміст, який:
Востаннє редагувалось YKK в Суб 25 січ, 2020 22:57, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 25 січ, 2020 22:55
freeze
Загорал, видимо...
Не думаю, что украинский самолёт выбрали именно из-за этого "человека".
Интересно бы взглянуть на те самолёты, что взлетали перед нашим.
Ибо, уже озвучивали в сети, что как раз во время взлёта украинского лайнера, "кто-то" нарушил связь между КП и ракетными комплексами и "почему-то" не сработала система "свой-чужой".
Теоретически, давно уже есть такие "глушилки", даже у нас -их применяли.
Додано: Суб 25 січ, 2020 23:02
а тим часом замість 4Куе зарплати вчителям
а тим часом замість 4Куе зарплати вчителям
Профспілка: 70 тисяч учителів-пенсіонерів буде звільнено
ЦК Профспілки працівників освіти і науки звернулась до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням не підписувати закон «Про повну загальну середню освіту», що ухвалений парламентом 16 січня, та не подавати його на підпис президенту.
Про це йдеться у листі профспілки, що адресований спікеру українського парламенту.
Зокрема, у Профспілці працівників освіти і науки вважають неприпустимим передбачення в законі норми про звільнення з роботи вчителів та директорів шкіл, які отримають пенсію за віком, та укладення з ними строкових договорів.
За даними профспілки, реалізація нововведення призведе до одночасного звільнення до 1 липня 2020 року понад 70 тисяч учителів та, окрім того, ще вихователів, педагогів- організаторів, керівників гуртків, інших педагогічних працівників.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 25 січ, 2020 23:03
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 25 січ, 2020 23:04
Re: Політичні дискусії
Просто оставлю это тут)))
viewtopic.php?p=4851544#p4851544
|