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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5323532453255326>
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 22:21

  lapay написав:
  ЛАД написав:Я высказал сомнение в том, что Иран сбил самолёт из-за (ради) неё.

Спочатку спеціально амеріканців обстріляв, через неї. :)

Кілька тижнів тому тут на форумі хтось писав, що "видно там була на борту важна пташка, от і пульнули".
От пташка і знайшлася.
Совпадєніє? Сомнєваюсь.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 22:25

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:Украина традиционно "макает клювик" в разных военных конфликтах ("Кольчуги" забыли?)
Даже не Украина, а частные лица из Украины.
Когда уже закончится советское наследие? Сколько можно снабжать племена людоедов оружием?


Одна из двух погибших, за исключением экипажа, граждан Украины на лайнере в Тегеране, подозревалась в незаконных поставках оружия в Ливию в обход санкций. Её фирме принадлежал самолёт, который подбили в аэропорту Триполи хафтаровцы. Начали расследовать документы самолёта, муть мутная, вес не совпадает, спецификация не соответствует заявленному весу. Вопрос, что такой человек делал в Тегеране ?

і що пише нова методичка?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 22:25

Удивительно, практически все посты с обсуждением (сомнением) по поводу фейкового вброса по священнику УПЦ были почищены, но сам фейковый вброс mephala viewtopic.php?p=4851716#p4851716 остался, хотя это не проверенная и не доказанная информация целью которой разжигание религиозной вражды. Это наверное случайно так получилось.
YKK
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 22:36

Re: Політичні дискусії

  flyman написав:Кілька тижнів тому тут на форумі хтось писав, що "видно там була на борту важна пташка, от і пульнули".
От пташка і знайшлася.
Совпадєніє? Сомнєваюсь.

По горобцю з гармати не стріляють.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 22:48

  YKK написав:Удивительно, практически все посты с обсуждением (сомнением) по поводу фейкового вброса по священнику УПЦ были почищены, но сам фейковый вброс mephala viewtopic.php?p=4851716#p4851716 остался, хотя это не проверенная и не доказанная информация целью которой разжигание религиозной вражды. Это наверное случайно так получилось.


нічого не зрозуміло козлячою
пишіть нормальною мовою
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 22:51

  mephala написав:
  YKK написав:Удивительно, практически все посты с обсуждением (сомнением) по поводу фейкового вброса по священнику УПЦ были почищены, но сам фейковый вброс mephala viewtopic.php?p=4851716#p4851716 остался, хотя это не проверенная и не доказанная информация целью которой разжигание религиозной вражды. Это наверное случайно так получилось.


нічого не зрозуміло козлячою
пишіть нормальною мовою

Так перед этим оскорбительным сообщением Вы уже ответили и как мне показалось-всё прекрасно поняли) Но не в Ваших правилах отвечать за свои слова, да?
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Востаннє редагувалось YKK в Суб 25 січ, 2020 22:57, всього редагувалось 3 разів.
YKK
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 22:55

freeze
Вопрос, что такой человек делал в Тегеране ?

Загорал, видимо...

Не думаю, что украинский самолёт выбрали именно из-за этого "человека".
Интересно бы взглянуть на те самолёты, что взлетали перед нашим.

Ибо, уже озвучивали в сети, что как раз во время взлёта украинского лайнера, "кто-то" нарушил связь между КП и ракетными комплексами и "почему-то" не сработала система "свой-чужой".
Теоретически, давно уже есть такие "глушилки", даже у нас -их применяли. :D
Replay
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 23:02

а тим часом замість 4Куе зарплати вчителям

а тим часом замість 4Куе зарплати вчителям
http://osvita.ua/school/69717/

Профспілка: 70 тисяч учителів-пенсіонерів буде звільнено
ЦК Профспілки працівників освіти і науки звернулась до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням не підписувати закон «Про повну загальну середню освіту», що ухвалений парламентом 16 січня, та не подавати його на підпис президенту.

Про це йдеться у листі профспілки, що адресований спікеру українського парламенту.

Зокрема, у Профспілці працівників освіти і науки вважають неприпустимим передбачення в законі норми про звільнення з роботи вчителів та директорів шкіл, які отримають пенсію за віком, та укладення з ними строкових договорів.

За даними профспілки, реалізація нововведення призведе до одночасного звільнення до 1 липня 2020 року понад 70 тисяч учителів та, окрім того, ще вихователів, педагогів- організаторів, керівників гуртків, інших педагогічних працівників.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 23:03

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 23:04

Re: Політичні дискусії

  mephala написав:нічого не зрозуміло козлячою
пишіть нормальною мовою

Просто оставлю это тут)))
viewtopic.php?p=4851544#p4851544
  mephala написав:напомните - 500грн это лимит начисления или снятия кэшбэка?
YKK
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