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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5324532553265327> Додано: Суб 25 січ, 2020 23:06 YKK написав: Умови користування форумом Finance.UA

Користувач погоджується не публікувати вміст, який:

3) містить неправдиву інформацію про будь-яку фізичну чи юридичну особу, а також висловлювання, що принижують честь і гідність будь-якої особи.

я відповів вам 1 в 1 як ви казали на українську

от тільки за собою вам не видно і за свої слова ви не звикли відповідати



що - не сподобалося алаверди? заспівали як відразу правилами форуму я відповів вам 1 в 1 як ви казали на українськуот тільки за собою вам не видно і за свої слова ви не звикли відповідатищо - не сподобалося алаверди? заспівали як відразу правилами форуму mephala Повідомлень: 6399 З нами з: 07.04.14 Подякував: 119 раз. Подякували: 697 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2020 23:10 mephala Вы даже ответ не поняли. Поясняю. Цитату из правил привел к вопросу Вашего фейкового поста о священнослужителе УПЦ. Чем подтверждать будете? Вы нарушили правила и все равно отпираетесь. Как и с языком.

П.С. Кстати, по поводу языка))) Вы сами там определитесь на каком языке Вы говорите))) YKK

Повідомлень: 1281 З нами з: 30.10.13 Подякував: 321 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2020 23:23 Replay написав: P.S. Знаю людей, которые в Украине - на 2000 грн пенсии - семьёй живут!

Своё хозяйство, топят "сухостоем и кизяками", лечатся самогоном, туалет на улице... ночью "напомацки" ходят!

Для них -"Барак", это "пять звёзд" будет!

И живут! P.S. Знаю людей, которые в Украине - на 2000 грн пенсии - семьёй живут!Своё хозяйство, топят "сухостоем и кизяками", лечатся самогоном, туалет на улице... ночью "напомацки" ходят!Для них -"Барак", это "пять звёзд" будет!И живут!

Если они за всю жизнь не удосужились нормально оборудовать свое жилище - кто им доктор? Если они за всю жизнь не удосужились нормально оборудовать свое жилище - кто им доктор? Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16568 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1665 раз. Подякували: 2561 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2020 23:23 Replay написав: и "почему-то" не сработала система "свой-чужой" и "почему-то" не сработала система "свой-чужой"

Replay, в этом у Вас неточность.

Наш Боинг мог быть опознан, как "свой", только запросчиками украинской системы ПВО, которая сообщает всем владельцам наших самолетов, какой код нужно установить в ответчиках этих самолетов в определенный день.

Соответственно, в воздушном пространстве Ирана отвечают запросчикам иранской системы ПВО, как "свои", лишь иранские самолеты, которым иранской системой ПВО сообщен код для их ответчиков в определенный день.

В иранском воздушном пространстве все иностранные самолеты, в том числе украинские, летают, как "чужие", поскольку им не сообщают коды запросчиков иранской системы ПВО. , в этом у Вас неточность.Наш Боинг мог быть опознан, как, только запросчиками украинской системы ПВО, которая сообщает всем владельцам наших самолетов, какой код нужно установить в ответчиках этих самолетов в определенный день.Соответственно, в воздушном пространстве Ирана отвечают запросчикам иранской системы ПВО, как, лишь иранские самолеты, которым иранской системой ПВО сообщен код для их ответчиков в определенный день.В иранском воздушном пространстве все иностранные самолеты, в том числе украинские, летают, как, поскольку им не сообщают коды запросчиков иранской системы ПВО. Востаннє редагувалось Igneus в Суб 25 січ, 2020 23:23, всього редагувалось 1 раз. Igneus Повідомлень: 389 З нами з: 29.08.18 Подякував: 108 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2020 23:25 YKK написав: mephala Вы даже ответ не поняли. Поясняю. Цитату из правил привел к вопросу Вашего фейкового поста о священнослужителе УПЦ. Чем подтверждать будете? Вы нарушили правила и все равно отпираетесь. Как и с языком.

П.С. Кстати, по поводу языка))) Вы сами там определитесь на каком языке Вы говорите))) Вы даже ответ не поняли. Поясняю. Цитату из правил привел к вопросу Вашего фейкового поста о священнослужителе УПЦ. Чем подтверждать будете? Вы нарушили правила и все равно отпираетесь. Как и с языком.П.С. Кстати, по поводу языка))) Вы сами там определитесь на каком языке Вы говорите)))

коли щось кажете в мою сторону пишіть людською мовою. українською. коли щось кажете в мою сторону пишіть людською мовою. українською. mephala Повідомлень: 6399 З нами з: 07.04.14 Подякував: 119 раз. Подякували: 697 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2020 23:29 mephala написав: YKK написав: mephala Вы даже ответ не поняли. Поясняю. Цитату из правил привел к вопросу Вашего фейкового поста о священнослужителе УПЦ. Чем подтверждать будете? Вы нарушили правила и все равно отпираетесь. Как и с языком.

П.С. Кстати, по поводу языка))) Вы сами там определитесь на каком языке Вы говорите))) Вы даже ответ не поняли. Поясняю. Цитату из правил привел к вопросу Вашего фейкового поста о священнослужителе УПЦ. Чем подтверждать будете? Вы нарушили правила и все равно отпираетесь. Как и с языком.П.С. Кстати, по поводу языка))) Вы сами там определитесь на каком языке Вы говорите)))

коли щось кажете в мою сторону пишіть людською мовою. українською. коли щось кажете в мою сторону пишіть людською мовою. українською.

По языку Вам уже отвечал. Мне все равно, что Вы на остальных ветках говорите, как Вы выражаетесь на "козлячем" языке, а тут изображаете из себя "патриота" и пишите на мове. По сути вопроса когда ответите? По языку Вам уже отвечал. Мне все равно, что Вы на остальных ветках говорите, как Вы выражаетесь на "козлячем" языке, а тут изображаете из себя "патриота" и пишите на мове. По сути вопроса когда ответите? YKK

Повідомлень: 1281 З нами з: 30.10.13 Подякував: 321 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2020 23:34 Kudrjavuy

- Это зона конфликта тысячи лет.

РФ - славяне только из Беларуси и Украины, и их наследники.

Ну, я не знаю... Вы славянин?



- "Труба" - это по идее большие комерческие перспективы.

Украина была самый большой покупатель газа - В МИРЕ.(у неё была экономика)

Ключевое слово "была"... экономика.

После запуска сев. потока 2, наша труба - не будет настолько востребована.

А вот США, не устроит ни наша труба ни сев. потоки.



- Ввели же? Пошли на расходы - это "формула Гитлера" зарабатывать на войне.

Война отбивает себя на ценах основного экспортного товара РФ.

В валюте они уже "отбили".

Вы некомпетеннты.

Пока что, это не санкции а игрушки.

Если РФ нападёт на Украину реально а не "по приколу", то Санкции будут по полной, с запретом поставок газа в Европу.

Это не нужно рашке, олигархам.





Он уже состоялся в Крыму, Донбассе, - при чём все данные есть прежде всего у "союзников".

- Просто им не выгодно "видеть войну" "Открытый" ввод войск РФ -?Он уже состоялся в Крыму, Донбассе, - при чём все данные есть прежде всего у "союзников".- Просто им не выгодно "видеть войну"



Вы, видимо пропустили "уроки" о современных "Боевых действиях" с применением полноценных Армий.

Так вот, ликбез коротко.

Вначале - проводят разведку местности, спутники и аэро...

Далее, по всем возможным местам дислокации ПВО и огневых точек "противника" - наносят ракетный удар, предварительно врубив "глушилку"(как то врубали, я наблюдал в эфире), парализуется связь...

Да, под удар попадают и стратегические объекты, КП, хранилища топлива и пр.

Далее - штурмовая авиация, "добивает" те точки, что выжили... прикрытие истребители..

Ну и финал, геликоптеры сверху и "техника" снизу, полная зачистка.

Время для "прорыва обороны"- несколько часов, трупов - горы...

Возможна высадка десанта на КП, ну - не обязательно.

Если бы Украина применила подобное по Донецку, то начав утром, уже к обеду -пили бы чай в Центре Донецка, правда трупы обугленные портили бы аппетит.

Но, даже страшно представить, что скажет ООН на 100 тысяч трупов за сутки...

Плюс, после подобного нашего действа, возможнн ответный удар рашки... и вот тогда, это уде будет Война а не просто "столкновения"... и счёт трупов, пойдёт на миллионы.

Именно поэтому, НАТО и не хочет влезать в этот конфликт... всё может перерасти в "Третью Мировую".



Я о том, что работа была проведена подготовительная, не ограниченная в средствах.

Таких классически только.... - но они работают "на камеру"...-?

Какая работа? Бабло рубят олигархи... все подряд и в России и в США, вот и все их цели.





Там так же работает "телевизор" и массовая система.

Телевизор работает на официальный Кремль.

Бред. Цифры рейтинга путина - фейковые. Реально, его менее половины поддерживает и с телевизора - смеются.

Усманов самолёты за 800 лямов покупает а народ за 300 баксов корячится, думаете никто не видит?

Если ещё упадёт уровень жизни, раза в два-три, будет масса недовольных, потому рашка сейчас соц. программы запустила, кучу денег по рождению дают, дешевая ипотека молодым и пр.

Боятся народа!

Благодаря этой войне даже "Шелковый Путь" заточен на Москву и Анкару.

А до 2014-го, на кого был "заточен" шелковый путь?

Почему Бацька с его социализмом, торгует и с Европой и с Россией и с Украиной?

Может проблемы в другом?

Может у нас... Коррупция дикая, налоги высокие и гарантий нет, что "по дороге" не покрадут всё?



Она уже идёт давно - аууу!

При чём по взрослому! На территории и за счёт Украины.

Детсад!

Вы реально не изучали, как действует Армия в случае Войны.

Как пример "игрушечной войны", вот НАТО Ливию загасило, за пару недель...

Повторяю, НАТО - работали чисто с воздуха, никто не "Включил" наземную операцию... и не проводил массированного ракетного удара...

Не дай Бог, чтобы в Украине - развернулось подобное противостояние...

Во Второй Мировой, Украина потеряла миллионы жизней! А оружие, применялось намного более слабое... Ну, я не знаю... Вы славянин?Ключевое слово "была"... экономика.После запуска сев. потока 2, наша труба - не будет настолько востребована.А вот США, не устроит ни наша труба ни сев. потоки.Вы некомпетеннты.Пока что, это не санкции а игрушки.Если РФ нападёт на Украину реально а не "по приколу", то Санкции будут по полной, с запретом поставок газа в Европу.Это не нужно рашке, олигархам.Вы, видимо пропустили "уроки" о современных "Боевых действиях" с применением полноценных Армий.Так вот, ликбез коротко.Вначале - проводят разведку местности, спутники и аэро...Далее, по всем возможным местам дислокации ПВО и огневых точек "противника" - наносят ракетный удар, предварительно врубив "глушилку"(как то врубали, я наблюдал в эфире), парализуется связь...Да, под удар попадают и стратегические объекты, КП, хранилища топлива и пр.Далее - штурмовая авиация, "добивает" те точки, что выжили... прикрытие истребители..Ну и финал, геликоптеры сверху и "техника" снизу, полная зачистка.Время для "прорыва обороны"- несколько часов, трупов - горы...Возможна высадка десанта на КП, ну - не обязательно.Если бы Украина применила подобное по Донецку, то начав утром, уже к обеду -пили бы чай в Центре Донецка, правда трупы обугленные портили бы аппетит.Но, даже страшно представить, что скажет ООН на 100 тысяч трупов за сутки...Плюс, после подобного нашего действа, возможнн ответный удар рашки... и вот тогда, это уде будет Война а не просто "столкновения"... и счёт трупов, пойдёт на миллионы.Именно поэтому, НАТО и не хочет влезать в этот конфликт... всё может перерасти в "Третью Мировую".Какая работа? Бабло рубят олигархи... все подряд и в России и в США, вот и все их цели.Бред. Цифры рейтинга путина - фейковые. Реально, его менее половины поддерживает и с телевизора - смеются.Усманов самолёты за 800 лямов покупает а народ за 300 баксов корячится, думаете никто не видит?Если ещё упадёт уровень жизни, раза в два-три, будет масса недовольных, потому рашка сейчас соц. программы запустила, кучу денег по рождению дают, дешевая ипотека молодым и пр.Боятся народа!А до 2014-го, на кого был "заточен" шелковый путь?Почему Бацька с его социализмом, торгует и с Европой и с Россией и с Украиной?Может проблемы в другом?Может у нас... Коррупция дикая, налоги высокие и гарантий нет, что "по дороге" не покрадут всё?Детсад!Вы реально не изучали, как действует Армия в случае Войны.Как пример "игрушечной войны", вот НАТО Ливию загасило, за пару недель...Повторяю, НАТО - работали чисто с воздуха, никто не "Включил" наземную операцию... и не проводил массированного ракетного удара...Не дай Бог, чтобы в Украине - развернулось подобное противостояние...Во Второй Мировой, Украина потеряла миллионы жизней! А оружие, применялось намного более слабое... Востаннє редагувалось Replay в Суб 25 січ, 2020 23:42, всього редагувалось 1 раз. Replay

Повідомлень: 1843 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 437 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2020 23:38 Igneus Наш Боинг мог быть опознан, как "свой", только запросчиками украинской системы ПВО

Писали, что Боинг не нащ, а 2016 г.в. импортный... наши его "использовали".

Перед нашим Боингом, взлетали пять самолётов, буквально незадолго!!! и там всё было нормально с системами опознавания.

Во время взлёта нашего, "кто-то" поставил мощные помехи и отрубилась связь и пр.

Очень не сложно заблокировать полосы частот, если "Глушилку" расположить недалеко от приёмной станции...



Это инфа из инета, я не отвечаю за достоверность.

Ну и Правду, не узнаем, скорее всего... т.к. это не выгодно никакой из сторон.

Это, как с "подлодкой", когда "она просто утонула"... Признай путин, что её потопида НАТОвская субмарина, мог бы возникнуть конфликт... а конфликты, никому не нужны...

Увы, мы многое не узнаем, только догадываться остаётся...

Верить же СМИ, ну ... это как верить Обещаниям политиков! Себя не уважать! Писали, что Боинг не нащ, а 2016 г.в. импортный... наши его "использовали".Перед нашим Боингом, взлетали пять самолётов, буквально незадолго!!! и там всё было нормально с системами опознавания.Во время взлёта нашего, "кто-то" поставил мощные помехи и отрубилась связь и пр.Очень не сложно заблокировать полосы частот, если "Глушилку" расположить недалеко от приёмной станции...Это инфа из инета, я не отвечаю за достоверность.Ну и Правду, не узнаем, скорее всего... т.к. это не выгодно никакой из сторон.Это, как с "подлодкой", когда "она просто утонула"... Признай путин, что её потопида НАТОвская субмарина, мог бы возникнуть конфликт... а конфликты, никому не нужны...Увы, мы многое не узнаем, только догадываться остаётся...Верить же СМИ, ну ... это как верить Обещаниям политиков! Себя не уважать! Replay

Повідомлень: 1843 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 437 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2020 23:46 YKK написав: mephala написав: YKK написав: mephala Вы даже ответ не поняли. Поясняю. Цитату из правил привел к вопросу Вашего фейкового поста о священнослужителе УПЦ. Чем подтверждать будете? Вы нарушили правила и все равно отпираетесь. Как и с языком.

П.С. Кстати, по поводу языка))) Вы сами там определитесь на каком языке Вы говорите))) Вы даже ответ не поняли. Поясняю. Цитату из правил привел к вопросу Вашего фейкового поста о священнослужителе УПЦ. Чем подтверждать будете? Вы нарушили правила и все равно отпираетесь. Как и с языком.П.С. Кстати, по поводу языка))) Вы сами там определитесь на каком языке Вы говорите)))

коли щось кажете в мою сторону пишіть людською мовою. українською. коли щось кажете в мою сторону пишіть людською мовою. українською.

По языку Вам уже отвечал. Мне все равно, что Вы на остальных ветках говорите, как Вы выражаетесь на "козлячем" языке, а тут изображаете из себя "патриота" и пишите на мове. По сути вопроса когда ответите? По языку Вам уже отвечал. Мне все равно, что Вы на остальных ветках говорите, как Вы выражаетесь на "козлячем" языке, а тут изображаете из себя "патриота" и пишите на мове. По сути вопроса когда ответите?

коли щось кажете в мою сторону пишіть людською мовою. українською. коли щось кажете в мою сторону пишіть людською мовою. українською. mephala Повідомлень: 6399 З нами з: 07.04.14 Подякував: 119 раз. Подякували: 697 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2020 23:54 mephala Можете использовать это выражение:

Я знаходжусь в українськомовному середовищі, а ви говорите російським сленгом - "Лёня".(с) YKK

Повідомлень: 1281 З нами з: 30.10.13 Подякував: 321 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5324532553265327> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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