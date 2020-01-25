я відповів вам 1 в 1 як ви казали на українську
от тільки за собою вам не видно і за свої слова ви не звикли відповідати
що - не сподобалося алаверди? заспівали як відразу правилами форуму
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 25 січ, 2020 23:06
я відповів вам 1 в 1 як ви казали на українську
от тільки за собою вам не видно і за свої слова ви не звикли відповідати
що - не сподобалося алаверди? заспівали як відразу правилами форуму
Додано: Суб 25 січ, 2020 23:10
mephala Вы даже ответ не поняли. Поясняю. Цитату из правил привел к вопросу Вашего фейкового поста о священнослужителе УПЦ. Чем подтверждать будете? Вы нарушили правила и все равно отпираетесь. Как и с языком.
П.С. Кстати, по поводу языка))) Вы сами там определитесь на каком языке Вы говорите)))
Додано: Суб 25 січ, 2020 23:23
Если они за всю жизнь не удосужились нормально оборудовать свое жилище - кто им доктор?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Суб 25 січ, 2020 23:23
Replay, в этом у Вас неточность.
Наш Боинг мог быть опознан, как "свой", только запросчиками украинской системы ПВО, которая сообщает всем владельцам наших самолетов, какой код нужно установить в ответчиках этих самолетов в определенный день.
Соответственно, в воздушном пространстве Ирана отвечают запросчикам иранской системы ПВО, как "свои", лишь иранские самолеты, которым иранской системой ПВО сообщен код для их ответчиков в определенный день.
В иранском воздушном пространстве все иностранные самолеты, в том числе украинские, летают, как "чужие", поскольку им не сообщают коды запросчиков иранской системы ПВО.
Востаннє редагувалось Igneus в Суб 25 січ, 2020 23:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 25 січ, 2020 23:25
коли щось кажете в мою сторону пишіть людською мовою. українською.
Додано: Суб 25 січ, 2020 23:29
По языку Вам уже отвечал. Мне все равно, что Вы на остальных ветках говорите, как Вы выражаетесь на "козлячем" языке, а тут изображаете из себя "патриота" и пишите на мове. По сути вопроса когда ответите?
Додано: Суб 25 січ, 2020 23:34
Kudrjavuy
Ну, я не знаю... Вы славянин?
Ключевое слово "была"... экономика.
После запуска сев. потока 2, наша труба - не будет настолько востребована.
А вот США, не устроит ни наша труба ни сев. потоки.
Вы некомпетеннты.
Пока что, это не санкции а игрушки.
Если РФ нападёт на Украину реально а не "по приколу", то Санкции будут по полной, с запретом поставок газа в Европу.
Это не нужно рашке, олигархам.
Вы, видимо пропустили "уроки" о современных "Боевых действиях" с применением полноценных Армий.
Так вот, ликбез коротко.
Вначале - проводят разведку местности, спутники и аэро...
Далее, по всем возможным местам дислокации ПВО и огневых точек "противника" - наносят ракетный удар, предварительно врубив "глушилку"(как то врубали, я наблюдал в эфире), парализуется связь...
Да, под удар попадают и стратегические объекты, КП, хранилища топлива и пр.
Далее - штурмовая авиация, "добивает" те точки, что выжили... прикрытие истребители..
Ну и финал, геликоптеры сверху и "техника" снизу, полная зачистка.
Время для "прорыва обороны"- несколько часов, трупов - горы...
Возможна высадка десанта на КП, ну - не обязательно.
Если бы Украина применила подобное по Донецку, то начав утром, уже к обеду -пили бы чай в Центре Донецка, правда трупы обугленные портили бы аппетит.
Но, даже страшно представить, что скажет ООН на 100 тысяч трупов за сутки...
Плюс, после подобного нашего действа, возможнн ответный удар рашки... и вот тогда, это уде будет Война а не просто "столкновения"... и счёт трупов, пойдёт на миллионы.
Именно поэтому, НАТО и не хочет влезать в этот конфликт... всё может перерасти в "Третью Мировую".
Какая работа? Бабло рубят олигархи... все подряд и в России и в США, вот и все их цели.
Бред. Цифры рейтинга путина - фейковые. Реально, его менее половины поддерживает и с телевизора - смеются.
Усманов самолёты за 800 лямов покупает а народ за 300 баксов корячится, думаете никто не видит?
Если ещё упадёт уровень жизни, раза в два-три, будет масса недовольных, потому рашка сейчас соц. программы запустила, кучу денег по рождению дают, дешевая ипотека молодым и пр.
Боятся народа!
А до 2014-го, на кого был "заточен" шелковый путь?
Почему Бацька с его социализмом, торгует и с Европой и с Россией и с Украиной?
Может проблемы в другом?
Может у нас... Коррупция дикая, налоги высокие и гарантий нет, что "по дороге" не покрадут всё?
Детсад!
Вы реально не изучали, как действует Армия в случае Войны.
Как пример "игрушечной войны", вот НАТО Ливию загасило, за пару недель...
Повторяю, НАТО - работали чисто с воздуха, никто не "Включил" наземную операцию... и не проводил массированного ракетного удара...
Не дай Бог, чтобы в Украине - развернулось подобное противостояние...
Во Второй Мировой, Украина потеряла миллионы жизней! А оружие, применялось намного более слабое...
Востаннє редагувалось Replay в Суб 25 січ, 2020 23:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 25 січ, 2020 23:38
Igneus
Писали, что Боинг не нащ, а 2016 г.в. импортный... наши его "использовали".
Перед нашим Боингом, взлетали пять самолётов, буквально незадолго!!! и там всё было нормально с системами опознавания.
Во время взлёта нашего, "кто-то" поставил мощные помехи и отрубилась связь и пр.
Очень не сложно заблокировать полосы частот, если "Глушилку" расположить недалеко от приёмной станции...
Это инфа из инета, я не отвечаю за достоверность.
Ну и Правду, не узнаем, скорее всего... т.к. это не выгодно никакой из сторон.
Это, как с "подлодкой", когда "она просто утонула"... Признай путин, что её потопида НАТОвская субмарина, мог бы возникнуть конфликт... а конфликты, никому не нужны...
Увы, мы многое не узнаем, только догадываться остаётся...
Верить же СМИ, ну ... это как верить Обещаниям политиков! Себя не уважать!
Додано: Суб 25 січ, 2020 23:46
коли щось кажете в мою сторону пишіть людською мовою. українською.
Додано: Суб 25 січ, 2020 23:54
mephala Можете использовать это выражение:
Я знаходжусь в українськомовному середовищі, а ви говорите російським сленгом - "Лёня".(с)
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