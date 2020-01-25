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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5324532553265327
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 00:03

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Зверніть увагу
Явно проордловський укк з одеським фрізом і харківським Ладом( всі з територій на яких планувалась новоросія) -розігрують одну і ту ж пісеньку
А може цього і не було...
Яка повністю переплітається з промоскальскими темниками по всім питанням
наприклад Крим - нас там не було
-були але не кадрові-
були і кадрові.які захищали...

Чи потрібно людям, які мають хоч якісь зачатки логіки - пояснювати на чий млин ці троє льють воду?
Не надоело заниматься поиском врагов в собственной кровати?
Или Вы априори считаете, что фейки могут быть только с "той" стороны?
У нас нет ни одной журнашлюхи?

На злодії і шапка горить?
.......

Что там может гореть. Вы прямо назвали ники. И мой, в том числе.
Вам не кажется, что Вы очень часто близки к своему варианту в)?
в - віруючий патріот - для нього все що повязано з московією - це червона ганчірка на бика(чим чудово користуються категорія описана в п а)

В частности, могу напомнить Ваш суперхамский пост несколько дней назад. Он, к счастью, всё же удалён вслед за моим ответом. Мой ответ, правда, удалён значительно быстрее, не знаю, успели ли Вы его прочитать.

P.s. Интересно, как Вы расцениваете пост mephala https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852324#p4852324 и пару последующих с
коли щось кажете в мою сторону пишіть людською мовою. українською.

К какому варианту отнесёте?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 26 січ, 2020 00:35, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 00:08

  mephala написав:
  YKK написав:Удивительно, практически все посты с обсуждением (сомнением) по поводу фейкового вброса по священнику УПЦ были почищены, но сам фейковый вброс mephala viewtopic.php?p=4851716#p4851716 остался, хотя это не проверенная и не доказанная информация целью которой разжигание религиозной вражды. Это наверное случайно так получилось.


нічого не зрозуміло козлячою
пишіть нормальною мовою

Модеры, это нормально :?:
Не является "разжиганием"?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 26 січ, 2020 00:15, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 00:08

  Replay написав:Писали, что Боинг не нащ, а 2016 г.в. импортный... наши его "использовали".
Перед нашим Боингом, взлетали пять самолётов, буквально незадолго!!! и там всё было нормально с системами опознавания.

Replay, как и любой самолет иностранного производства, Боинг нам был продан без аппаратуры опознавания. Уже после его покупки на него должны были поставить украинский ответчик, кстати, советского образца системы "Пароль".
Если пять самолетов взлетали и у них было нормально с системой опознавания, то значит, что они были иранскими.
В любом случае, ни одна из национальных систем ПВО не передаст код для ответчиков иностранных самолетов, поскольку в этом заключается весь смысл систем радиолокационного опознавания.
Когда в 1976 году летчик Беленко перелетел в Японию, то в СССР решили заменить систему опознавания Кремний, с которой он улетел, на Пароль:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B8%D1%8F
https://podrobnosti.ua/234986-wps-siste ... eksov.html
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 00:34

  ЛАД написав:
  mephala написав:
  YKK написав:Удивительно, практически все посты с обсуждением (сомнением) по поводу фейкового вброса по священнику УПЦ были почищены, но сам фейковый вброс mephala viewtopic.php?p=4851716#p4851716 остался, хотя это не проверенная и не доказанная информация целью которой разжигание религиозной вражды. Это наверное случайно так получилось.


нічого не зрозуміло козлячою
пишіть нормальною мовою

Модеры, это нормально :?:
Не является "разжиганием"?

де ж ви були коли він поливав лайном українську?
ач як збудилися коли на російську поперли.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 00:39

  mephala написав:
  ЛАД написав:
  mephala написав:.........
нічого не зрозуміло козлячою
пишіть нормальною мовою

Модеры, это нормально :?:
Не является "разжиганием"?

де ж ви були коли він поливав лайном українську?
ач як збудилися коли на російську поперли.

Вы думаете, я неотрывно смотрю на форум? :)
Не видел, чтобы он "поливал". Удалили?
Если даже и было, то это не оправдывает Ваши слова.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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  #<1 ... 5324532553265327
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