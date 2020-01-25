Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Зверніть увагу Явно проордловський укк з одеським фрізом і харківським Ладом( всі з територій на яких планувалась новоросія) -розігрують одну і ту ж пісеньку А може цього і не було... Яка повністю переплітається з промоскальскими темниками по всім питанням наприклад Крим - нас там не було -були але не кадрові- були і кадрові.які захищали...
Чи потрібно людям, які мають хоч якісь зачатки логіки - пояснювати на чий млин ці троє льють воду?
Не надоело заниматься поиском врагов в собственной кровати? Или Вы априори считаете, что фейки могут быть только с "той" стороны? У нас нет ни одной журнашлюхи?
На злодії і шапка горить? .......
Что там может гореть. Вы прямо назвали ники. И мой, в том числе. Вам не кажется, что Вы очень часто близки к своему варианту в)?
в - віруючий патріот - для нього все що повязано з московією - це червона ганчірка на бика(чим чудово користуються категорія описана в п а)
В частности, могу напомнить Ваш суперхамский пост несколько дней назад. Он, к счастью, всё же удалён вслед за моим ответом. Мой ответ, правда, удалён значительно быстрее, не знаю, успели ли Вы его прочитать.
YKK написав:Удивительно, практически все посты с обсуждением (сомнением) по поводу фейкового вброса по священнику УПЦ были почищены, но сам фейковый вброс mephalaviewtopic.php?p=4851716#p4851716 остался, хотя это не проверенная и не доказанная информация целью которой разжигание религиозной вражды. Это наверное случайно так получилось.
нічого не зрозуміло козлячою пишіть нормальною мовою
Модеры, это нормально Не является "разжиганием"?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 26 січ, 2020 00:15, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Replay написав:Писали, что Боинг не нащ, а 2016 г.в. импортный... наши его "использовали". Перед нашим Боингом, взлетали пять самолётов, буквально незадолго!!! и там всё было нормально с системами опознавания.
Replay, как и любой самолет иностранного производства, Боинг нам был продан без аппаратуры опознавания. Уже после его покупки на него должны были поставить украинский ответчик, кстати, советского образца системы "Пароль". Если пять самолетов взлетали и у них было нормально с системой опознавания, то значит, что они были иранскими. В любом случае, ни одна из национальных систем ПВО не передаст код для ответчиков иностранных самолетов, поскольку в этом заключается весь смысл систем радиолокационного опознавания. Когда в 1976 году летчик Беленко перелетел в Японию, то в СССР решили заменить систему опознавания Кремний, с которой он улетел, на Пароль: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%B8%D1%87 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B8%D1%8F https://podrobnosti.ua/234986-wps-siste ... eksov.html
YKK написав:Удивительно, практически все посты с обсуждением (сомнением) по поводу фейкового вброса по священнику УПЦ были почищены, но сам фейковый вброс mephalaviewtopic.php?p=4851716#p4851716 остался, хотя это не проверенная и не доказанная информация целью которой разжигание религиозной вражды. Это наверное случайно так получилось.
нічого не зрозуміло козлячою пишіть нормальною мовою
Модеры, это нормально Не является "разжиганием"?
де ж ви були коли він поливав лайном українську? ач як збудилися коли на російську поперли.