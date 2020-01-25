Додано: Нед 26 січ, 2020 01:03

mephala написав: Мати полеглого солдата Дениса Поповича звернулась до Президента з проханням вгамувати священника

звісно що для українофобів і москвофілів це все фейк. якось навіть сумнівів не виникало

В селе Морозовка «священники» и местные сторонники ПЦУ снова пытаются захватить храм УПЦ. Прихожане отстаивают святыню.

Действительно какие могут быть сомнения, когда такую информацию размещают все порохоботские помойки связанные с бывшим президентом Порошенко, вдохновителем и отцом идеи ПЦУ? Конечно не вызывает сомнений такая информация, даже когда поискав информацию по упомянутому приходу натыкаешься на такое:"В МОРОЗОВКЕ СТОРОННИКИ ПЦУ ПЫТАЮТСЯ ЗАХВАТИТЬ ХРАМ УПЦ"Удивительно, что храм вроде бы захватили, но потом все прихожане вернулись в УПЦ. Странно, но родственники рассказывающие эту слезливую историю,оказываются прихожанами и сторонниками ПЦУ. А сам священник заявляет, что никогда не отказывался совершать панихиду. С его слов:"Этот человек далек от порядочности, все это она перекрутила, приписала мне для того, чтобы в селе опять создавать скандалы, для того,, – прокомментировал ситуацию отец Николай. – Они ж обещают, ходят и на каждом шагу, что мы заберем, мы выгоним, мы все у вас заберем. Им голосование, юридические документы не важны. Им не важно, что мы переоформили, что мы все-таки определились и мы в УПЦ".Но это конечно все вранье, московская пропаганда и захват приходов УПЦ сторонниками ПЦУ и эта странная история никак не связаны...