Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Зверніть увагу Явно проордловський укк з одеським фрізом і харківським Ладом( всі з територій на яких планувалась новоросія) -розігрують одну і ту ж пісеньку А може цього і не було... Яка повністю переплітається з промоскальскими темниками по всім питанням наприклад Крим - нас там не було -були але не кадрові- були і кадрові.які захищали...
Чи потрібно людям, які мають хоч якісь зачатки логіки - пояснювати на чий млин ці троє льють воду?
Не надоело заниматься поиском врагов в собственной кровати? Или Вы априори считаете, что фейки могут быть только с "той" стороны? У нас нет ни одной журнашлюхи?
На злодії і шапка горить? .......
Что там может гореть. Вы прямо назвали ники. И мой, в том числе. Вам не кажется, что Вы очень часто близки к своему варианту в)?
в - віруючий патріот - для нього все що повязано з московією - це червона ганчірка на бика(чим чудово користуються категорія описана в п а)
В частности, могу напомнить Ваш суперхамский пост несколько дней назад. Он, к счастью, всё же удалён вслед за моим ответом. Мой ответ, правда, удалён значительно быстрее, не знаю, успели ли Вы его прочитать.
YKK написав:Удивительно, практически все посты с обсуждением (сомнением) по поводу фейкового вброса по священнику УПЦ были почищены, но сам фейковый вброс mephalaviewtopic.php?p=4851716#p4851716 остался, хотя это не проверенная и не доказанная информация целью которой разжигание религиозной вражды. Это наверное случайно так получилось.
нічого не зрозуміло козлячою пишіть нормальною мовою
Модеры, это нормально Не является "разжиганием"?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 26 січ, 2020 00:15, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Replay написав:Писали, что Боинг не нащ, а 2016 г.в. импортный... наши его "использовали". Перед нашим Боингом, взлетали пять самолётов, буквально незадолго!!! и там всё было нормально с системами опознавания.
Replay, как и любой самолет иностранного производства, Боинг нам был продан без аппаратуры опознавания. Уже после его покупки на него должны были поставить украинский ответчик, кстати, советского образца системы "Пароль". Если пять самолетов взлетали и у них было нормально с системой опознавания, то значит, что они были иранскими. В любом случае, ни одна из национальных систем ПВО не передаст код для ответчиков иностранных самолетов, поскольку в этом заключается весь смысл систем радиолокационного опознавания. Когда в 1976 году летчик Беленко перелетел в Японию, то в СССР решили заменить систему опознавания Кремний, с которой он улетел, на Пароль: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%B8%D1%87 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B8%D1%8F https://podrobnosti.ua/234986-wps-siste ... eksov.html
YKK написав:Удивительно, практически все посты с обсуждением (сомнением) по поводу фейкового вброса по священнику УПЦ были почищены, но сам фейковый вброс mephalaviewtopic.php?p=4851716#p4851716 остался, хотя это не проверенная и не доказанная информация целью которой разжигание религиозной вражды. Это наверное случайно так получилось.
нічого не зрозуміло козлячою пишіть нормальною мовою
Модеры, это нормально Не является "разжиганием"?
де ж ви були коли він поливав лайном українську? ач як збудилися коли на російську поперли.
Востаннє редагувалось mephala в Нед 26 січ, 2020 00:46, всього редагувалось 2 разів.
Действительно какие могут быть сомнения, когда такую информацию размещают все порохоботские помойки связанные с бывшим президентом Порошенко, вдохновителем и отцом идеи ПЦУ? Конечно не вызывает сомнений такая информация, даже когда поискав информацию по упомянутому приходу натыкаешься на такое:"В МОРОЗОВКЕ СТОРОННИКИ ПЦУ ПЫТАЮТСЯ ЗАХВАТИТЬ ХРАМ УПЦ"
В селе Морозовка «священники» и местные сторонники ПЦУ снова пытаются захватить храм УПЦ. Прихожане отстаивают святыню.
https://seraphim.com.ua/seraphim/novosti-mitropolii/3787-v-morozovke-storonniki-ptsu-pytayutsya-zakhvatit-khram-upts Удивительно, что храм вроде бы захватили, но потом все прихожане вернулись в УПЦ. Странно, но родственники рассказывающие эту слезливую историю, вдруг оказываются прихожанами и сторонниками ПЦУ. А сам священник заявляет, что никогда не отказывался совершать панихиду. С его слов:"Этот человек далек от порядочности, все это она перекрутила, приписала мне для того, чтобы в селе опять создавать скандалы, для того, чтобы церковь отобрать, – прокомментировал ситуацию отец Николай. – Они ж обещают, ходят и на каждом шагу, что мы заберем, мы выгоним, мы все у вас заберем. Им голосование, юридические документы не важны. Им не важно, что мы переоформили, что мы все-таки определились и мы в УПЦ". Но это конечно все вранье, московская пропаганда и захват приходов УПЦ сторонниками ПЦУ и эта странная история никак не связаны...
Священник УПЦ МПоскорбил погибшего «киборга» и травит его семью
Мать «киборга» Дениса Поповича Надежда рассказала, что в день рождения бойца с мужем и внуками пришла заказать службу по защитнику Отечества. Однако услышала не сочувствие и благословения, а поток оскорблений. В частности, назвал военнослужащего «братоубийцей». «Священник выгнал нас под забор. Просто под дождь… Я была готова под землю провалиться от стыда из-за этого человека перед детьми», – сказала она.
Священнослужителя не смутил даже тот факт, что мать убитого боевиками бойца ВСУ много лет пела в его церкви, не обращая внимания на разницу патриархатов. Считала, что главное – вера в Бога, а церковь – только место для духовного воодушевления. Однако, увидев, что для этого священника ее семья стала врагами из-за того, что сын защищал Украину
Подчеркнуто мной. На что обращает внимание статья? Первое- заголовок. Он сразу же не оставляет сомнений кто злодей. В статье очень много манипуляций словами. Используются слова -триггеры: киборг, защитник Отечества, сын защищал Украину и т.д. Сразу указан злодей- священник УПЦ МП. Его вина несомненно доказана и неоспорима- поток оскорблений, назвал "братоубийцей", выгнал под забор под дождь (все со слов бедной женщины) Пострадавшая сторона конечно по умолчанию права, ведь это семья патриота. Далее подводится идея "ущербности УПЦ" - " она много лет пела в его церкви, не обращая внимания на разницу патриархатов" . Теперь читатель видит разницу? Разница есть- УПЦ -демоны, а ПЦУ ангелы. Но самое главное, вывод, цитата: "для этого священника ее семья стала врагами из-за того, что сын защищал Украину" Фоном идет принуждение к переходу в ПЦУ, отъем храма и улыбающийся Порошенко и томос