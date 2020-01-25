Додано: Нед 26 січ, 2020 01:59

же после его покупки на него должны были поставить украинский ответчик, кстати, советского образца системы "Пароль".

Если пять самолетов взлетали и у них было нормально с системой опознавания, то значит, что они были иранскими.

1. Система "советского образца" не была опознана системой "Тор" первого поколения... советского образца?2. Вы считаете, что Иранцы специально сбили украинский Боинг с иранцами на борту???Если не секрет, зачем это было нужно? Чтобы народ настроить против власти, вывести на улицы с протестами? Это как?Типа..." Назло тёще - выколю себе глаз, пусть тёще будет стыдно что зять одноглазый?" Бред!3. Слухи о том, что "пропала связь между "Ракетным комплексом" и Командным Пунктом - взяты мною из интернета, поищите... Конечно, можно предположить, что это было "совпадение"... но, вспоминая "атаку дронов на нефтяные вышки"... когда "Большие дяди" стали в лонги по нефти... как бы, я не верю в случайности.4. Именно сбитый Боинг, резко "погасил напряженность" в регионе... и нефть погнали вниз, к опционным уровням! Там прикольно было видеть, как "сентимент игроков" Резко поменялся!Я сам не верил, что смогут так делеко опустить, но Большое БАБЛО - решает, куда идти, кого сбивать...Политика - это просто "ширма" для Финансовых дел.