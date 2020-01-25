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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5325532653275328
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 01:59

Igneus
же после его покупки на него должны были поставить украинский ответчик, кстати, советского образца системы "Пароль".
Если пять самолетов взлетали и у них было нормально с системой опознавания, то значит, что они были иранскими.

1. Система "советского образца" не была опознана системой "Тор" первого поколения... советского образца?
2. Вы считаете, что Иранцы специально сбили украинский Боинг с иранцами на борту???
Если не секрет, зачем это было нужно? Чтобы народ настроить против власти, вывести на улицы с протестами? Это как?
Типа..." Назло тёще - выколю себе глаз, пусть тёще будет стыдно что зять одноглазый?" Бред!
3. Слухи о том, что "пропала связь между "Ракетным комплексом" и Командным Пунктом - взяты мною из интернета, поищите... Конечно, можно предположить, что это было "совпадение"... но, вспоминая "атаку дронов на нефтяные вышки"... когда "Большие дяди" стали в лонги по нефти... как бы, я не верю в случайности.
4. Именно сбитый Боинг, резко "погасил напряженность" в регионе... и нефть погнали вниз, к опционным уровням! Там прикольно было видеть, как "сентимент игроков" Резко поменялся!
Я сам не верил, что смогут так делеко опустить, но Большое БАБЛО - решает, куда идти, кого сбивать...

Политика - это просто "ширма" для Финансовых дел. :D
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 02:05

Starikan
Если они за всю жизнь не удосужились нормально оборудовать свое жилище - кто им доктор?

разные судьбы бывают... не всё так просто...
некоторым, вообще... бывает, жить не хочется, когда теряешь близкого человека...
Как то живут, чтобы просто прошел очередной день.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 02:06

  mephala написав:Мати полеглого солдата Дениса Поповича звернулась до Президента з проханням вгамувати священника
звісно що для українофобів і москвофілів це все фейк. якось навіть сумнівів не виникало

А Вас не удивляет, что Денис Попович погиб 22 января 2015 года (по Вашей предыдущей ссылке https://inforesist.org/svyashhennik-upcz-mp-oskorbil-pogibshego-kiborga-i-travit-ego-semyu-mat-obratilas-k-zelenskomu/), т.е. было уже 4, а скорее 5 дней рождения, а вопрос почему-то возник только сейчас?
Что случилось? Поменялся священник? Изменились его взгляды? Поменялись инструкции УПЦ МП?
Кстати, слова священника, на которые ссылается YKK, здесь - https://seraphim.com.ua/seraphim/religiya-i-mir/16654-vozobnovlenie-fejkov-svyashchennika-volontera-obvinili-v-otkaze-sluzhit-panikhidu-po-soldatu. У него совсем другая трактовка событий.
Вы уверены, что врёт он, а не эта женщина? Или священнику УПЦ МП веры нет априори?

P.s. Ви вперто продовжуєте писати:
пишіть людською мовою. українською

І розповідаєте, шо
він поливав лайном українську

Не будете такі ласкаві розказати, що і коли він все ж таки писав про українську мову?
Хоча незалежно від того, писав він чи ні, Ваші дописи неприпустимі.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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