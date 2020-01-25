Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
же после его покупки на него должны были поставить украинский ответчик, кстати, советского образца системы "Пароль". Если пять самолетов взлетали и у них было нормально с системой опознавания, то значит, что они были иранскими.
1. Система "советского образца" не была опознана системой "Тор" первого поколения... советского образца? 2. Вы считаете, что Иранцы специально сбили украинский Боинг с иранцами на борту??? Если не секрет, зачем это было нужно? Чтобы народ настроить против власти, вывести на улицы с протестами? Это как? Типа..." Назло тёще - выколю себе глаз, пусть тёще будет стыдно что зять одноглазый?" Бред! 3. Слухи о том, что "пропала связь между "Ракетным комплексом" и Командным Пунктом - взяты мною из интернета, поищите... Конечно, можно предположить, что это было "совпадение"... но, вспоминая "атаку дронов на нефтяные вышки"... когда "Большие дяди" стали в лонги по нефти... как бы, я не верю в случайности. 4. Именно сбитый Боинг, резко "погасил напряженность" в регионе... и нефть погнали вниз, к опционным уровням! Там прикольно было видеть, как "сентимент игроков" Резко поменялся! Я сам не верил, что смогут так делеко опустить, но Большое БАБЛО - решает, куда идти, кого сбивать...
звісно що для українофобів і москвофілів це все фейк. якось навіть сумнівів не виникало
Бавитесь? Все подiляєте людей на раси чи то по мовi, кольору шкiри? Все меньше й меньше українцiв залишається, а ви все воюєте один з одним на радiсть ворогам! Сумно все це.
В Швейцарии - множество людей, общающихся на разных языках... и как то живут! В Канаде, США, кто на испанском, межлу собой, кто на английском, китайском... и как-то живут, за язык - друг друга не готовы убивать! А у нас, на фоне падения промышленности, науки, образования... ну нет других Проблем, кроме "на каком ты языке общаешься"? P.S. Сын Порошенко - на русском общается, Кабмин -на русском, между собой. Да пусть себе общаются, хоть как, было бы Дело, вот в чём смысл!
Давайте все на английский перейдём! А что? Основной язык на сегодня, в мире! Может тогда - поймём друг друга?
же после его покупки на него должны были поставить украинский ответчик, кстати, советского образца системы "Пароль". Если пять самолетов взлетали и у них было нормально с системой опознавания, то значит, что они были иранскими.
1. Система "советского образца" не была опознана системой "Тор" первого поколения... советского образца? ......
Система "Пароль" не совсем советская. Принята на вооружение в 1995 и не уверен, что вся гражд. авиация на неё переоборудована. Но в иранских ПВО она точно не работает. Как производится опознавание иностранных самолётов не знаю. Возможно, только по указаниям воздушного диспетчера.
Давайте все на английский перейдём! А что? Основной язык на сегодня, в мире! Может тогда - поймём друг друга?
Лучше на китайский. Тогда точно не поймём друг друга - возможно, перестанем ругаться.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Тогда точно не поймём друг друга - возможно, перестанем ругаться.
Не перестанем, видимо. Проблема то не в языке. Проблема в том, что мы не пытаемся на всё посмотреть "Со стороны", попытаться Понять происходящее! Мы - как женщины, действуем Эмоционально!
Итак, вот например, этот "священник УПЦ МП из киевской обл." Включаем Мозг!
Зачем "священнику" посылать Мать Героя АТО, известного Киборга? Он ведь Знал, кто этот парень, где служил и как погиб, деревня не большая, ведь?
То есть, получается, что этот "священник" - очень хотел Проблем! Кто в теме, знает... что "священника" за такое отношение, могут и побить... Зачем оно ему???
Как-то всё не вяжется! Либо "священник" Иди-от, либо... "кто-то" искал повод, чтобы наехать на УПЦ МП. Даешь "пачку денег священнику" и просишь его "привселюдно выгнать"! Второй вариант, ничего не давать, прийти без свидетелей, потом самому рассказывать, мол "выгнал, такой сякой". Зачем такое делать? Ну, сейчас, очень удобное время для разжигания противостояния на основе веры.
Так что, если "священник" реально дурак, ну, достаточно его увидеть, послушать, "фейс контроль" работает обычно хорошо. А если просто "Бизнес", ну... куда же мы докатились, в таком случае? Нет, я понимаю, что в нищей стране, за 10 штук баксов, могут выгнать кого угодно и куда угодно... Это уже дно-днище, в таком случае...
Очень плохо, что Никто не задаёт вопросы... "зачем Володька сбрил усы?", ведь может быть это и не "Володька" вовсе?
Послушать надо..." священника", для начала! Ну, если он реально "невменяшка", ему не место в церкви.
Replay написав:3. Слухи о том, что "пропала связь между "Ракетным комплексом" и Командным Пунктом - взяты мною из интернета, поищите... Конечно, можно предположить, что это было "совпадение"... но, вспоминая "атаку дронов на нефтяные вышки"... когда "Большие дяди" стали в лонги по нефти... как бы, я не верю в случайности.
Ну припустимо "пропала связь". Навіть припустимо це зробили США. Що це змінює? Вина все-рівно лежить на іранській армії. ЇЇ некомпетентність або слабкість або бардак там у них.
ЇЇ некомпетентність або слабкість або бардак там у них.
Ну, при капитализме, вот меня... беспокоит то, что не стал в продажи нефти аж до этих уровней, хотя и озвучивал Шорт. Вот так вот, если ничего не можешь изменить, надо думать о себе... А кто там и кого, никто точно не узнает.
Кстати, в ближайшее время, что-то новое замутить могут, уже время набирать лонги скоро, со дня на день. Смотрим внимательно...
Replay написав:1. Система "советского образца" не была опознана системой "Тор" первого поколения... советского образца? 2. Вы считаете, что Иранцы специально сбили украинский Боинг с иранцами на борту??? Если не секрет, зачем это было нужно? Чтобы народ настроить против власти, вывести на улицы с протестами? Это как?
Replay, система радиолокационного опознавания работает так, что ответчик самолета ответит "Я - Свой", если он распознает код сигнала от наземного запросчика. Еще раз повторяю, что национальная система ПВО централизованно определяет на каждый день код для СВОИХ наземных запросчиков и ответчиков на СВОИХ самолетах, периодически меняя его для скрытности этой системы. Эти коды являются СЕКРЕТНЫМИ. Поэтому украинский Боинг и любой другой иностранный самолет в воздушном пространстве Иране не мог и не может ответить "Я- Свой" иранской системе ПВО. Ответ на вопрос, а для чего был сбит украинский Боинг, я думаю, нужно искать вместе с ответом на вопрос о том, почему, например, в 1987 году не был сбит Матиас Руст.
ЛАД написав:Система "Пароль" не совсем советская. Принята на вооружение в 1995 и не уверен, что вся гражд. авиация на неё переоборудована. Но в иранских ПВО она точно не работает.
ЛАД, система опознавания "Пароль" советская и была принята на вооружение в СССР на замену системе "Кремний" после того, как в 1976 году на самолете с ответчиком этой системы в Японию улетел Беленко. Как я выше объяснял, если даже Ирану была продана система "Пароль", украинский Боинг не мог ответить "Я-Свой", так как национальные системы ПВО коды своих запросчиков сообщают только СВОИМ самолетам, но не ИНОСТРАННЫМ. В этом заключается смысл работы системы радиолокационного опознавания, чтобы на экране радара рядом с отметкой СВОЕГО самолета видеть отметку "Я-Свой", а рядом с отметкой ЧУЖОГО самолета ее не видеть.