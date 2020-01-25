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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5326532753285329
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 08:38

Люди, давайте любить друг друга! (с) :P
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 08:48

Re: Політичні дискусії

  Replay написав:Послушать надо..." священника", для начала!
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 09:44

  Replay написав:То есть, получается, что этот "священник" - очень хотел Проблем!
Кто в теме, знает... что "священника" за такое отношение, могут и побить...
Зачем оно ему???

Как-то всё не вяжется!
Либо "священник" Иди-от, либо... "кто-то" искал повод, чтобы наехать на УПЦ МП.
Даешь "пачку денег священнику" и просишь его "привселюдно выгнать"!
Второй вариант, ничего не давать, прийти без свидетелей, потом самому рассказывать, мол "выгнал, такой сякой".
Зачем такое делать?


Да, можно закрывать тему, обычный фейк низкого полёта типа съеденных снегирей и распятых мальчиков. Классика рейдерства. Предсказываю, что следующими будут истерики, что этот Поп сидел в кустах и подглядывал за маленькой девочкой в летнем душе, затем, что он год назад, нажравшись в дупель, цинично изнасиловал соседку (2 раза).
Цель атаки- чтобы прихожане проголосовали нужным способом, удостоверившись в маниакальности Попа. Еще в Древнем Риме похожие истерики нагнетались - Христиане едят младенцев. После этого шли погромы и резня. А тут банальный квартирный вопрос (С) Прям по Булгакову.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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