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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 26 січ, 2020 08:38
Люди, давайте любить друг друга! (с)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 26 січ, 2020 08:48
Re: Політичні дискусії
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Нед 26 січ, 2020 09:44
Да, можно закрывать тему, обычный фейк низкого полёта типа съеденных снегирей и распятых мальчиков. Классика рейдерства. Предсказываю, что следующими будут истерики, что этот Поп сидел в кустах и подглядывал за маленькой девочкой в летнем душе, затем, что он год назад, нажравшись в дупель, цинично изнасиловал соседку (2 раза).
Цель атаки- чтобы прихожане проголосовали нужным способом, удостоверившись в маниакальности Попа. Еще в Древнем Риме похожие истерики нагнетались - Христиане едят младенцев. После этого шли погромы и резня. А тут банальный квартирный вопрос (С) Прям по Булгакову.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 26 січ, 2020 09:54
Душевно... Ничто человеческое людЯм не чуждо... Питие и веселие на Руси. Всі грішні.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 26 січ, 2020 09:57, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 26 січ, 2020 09:57
Re: Політичні дискусії
Багато вірять в медсестру-розвідницю, яка може бути в двох місцях одночасно, чи музику-терориста, зігуючого на пляжі. Так що на кожен пахучий товар є свій купець...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 26 січ, 2020 10:18
Нет, тут у Вас путаница.
Фото, отмахивающего зигами от комаров барабанщика, по определению не является фейком, поскольку она взята из соцсети самого барабанщика.
Фейком является ложный специально сделанный вброс.
Они бывают трёхуровневыми.
Первый самый примитивный. Просто вброс. Мне сказали, что Имярек педофил, будьте с ним осторожнее. Далее перепост - будьте осторожней с Имяреком, вот тут сообщают, что он педофил. Далее перепост - по многочисленным сообщениям Имярек педофил.
Второй уровень - требует уже каких-то более серьезных материальных вложений - классика 2014 года - женщина-артист, плачущая и на вокзале в Одессе, она же житель Донецка, она же еще где-то в виде кого-то эмоционально рассказывающая страхи.
Третий уровень фейков - готовят специальные структуры, аналитическая служба прогнозирует, готовит, просчитывает, хороший бюджет, конспирация. Если брать нашу историю, то классика жанра как валили Кучму - можно целый учебник написать - Кольчуги, плёнки Мельниченко.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 26 січ, 2020 10:19
Вообще-то речь больше о продавцах.
Покупатели были, есть и будут.
А вот продавать *такой* товар за рамками законов (клевета, наговор, обман) и норм морали.
Додано: Нед 26 січ, 2020 10:46
Ну у Вас прикольно получается)))
После увязки форумчан с ордло, новороссией и промосковськими темниками (то есть увязки с врагами) и как итогу -- риторическому вопросу о необходимости пояснювання на чей млин льют воду) -- выдать:
- на дворе и шапка горит
- не знайдете прямого звинувачення.
Кроме того, между вопросительным (а може цього и не було) и утвердительным (нас там не было) -- есть разница.
Огромная!
Кому на пользу?
Дело не в этом вопросе.
Дело в условиях.
Условия же --- гибридность. Факт. Крапка.
То есть в условиях гибридности вполне допустимо сомневаться, искать подтверждения, дискутировать...
Потому что это, если и несёт негатив, то мизерный. Влияния мизер. Пользы для врага от этого -- мизер.
Гибридность -- это факт.
Это условия. Имеющиеся.
З.Ы. польза для врага -- это комментарии-оценки-унижение власти Украины (особенно главнокомандующего)) со стороны песикота ежедневно?
Думаю, что да.
Но в условиях гибридности допустимо.
Потому что свобода слова, критика и т.д.
З.Ы. ну никак конкретное сомнение в ситуации с попом не полностью!!! переплетается с утверждениями ихтамнет.
Вы немножко))) утрировали.
З.З.Ы. вариантов поведения больше, чем четыре. Вы упростили, как Вам выгодно.
Додано: Нед 26 січ, 2020 10:54
Re: Політичні дискусії
Тобто, історія про жінку, яка просила Президента посприяти будівництву храма на ділянці землі, яка була виділена її загиблому сину, фейк? Сама жінка і її конфлікт з місцевим попом РПЦ, очевидно, не фейк.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 26 січ, 2020 10:56
Так зачем их приводить в качестве сравнения с коболевыми и Ко?
Такие люди есть везде, даже на "благополучном западе".
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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