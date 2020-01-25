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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 26 січ, 2020 11:01
lapay написав: freeze написав:
Фейком является ложный специально сделанный вброс.
Тобто, історія про жінку, яка просила Президента посприяти будівництву храма на ділянці землі, яка була виділена її загиблому сину, фейк? Сама жінка і її конфлікт з місцевим попом РПЦ, очевидно, не фейк.
То что конфликт есть это не отрицают, как я понял, обе стороны.
Просила Президента способствовать построить храм, это вообще благое дело, хотя при чем тут еврей Зеленский.
По моему речь шла о совсем другом, о фейках с целью достижения определенных целей.
Востаннє редагувалось freeze
в Нед 26 січ, 2020 11:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 11:01
Starikan написав: Replay написав:Starikan
Если они за всю жизнь не удосужились нормально оборудовать свое жилище - кто им доктор?
разные судьбы бывают... не всё так просто...
некоторым, вообще... бывает, жить не хочется, когда теряешь близкого человека...
Как то живут, чтобы просто прошел очередной день.
Так зачем их приводить в качестве сравнения с коболевыми и Ко?
Такие люди есть везде, даже на "благополучном западе".
На благополучном западе в концепции государствам всеобщего благосостояния государство-общество печется о помощи этим неудосужившимся, а не о таком! премировании таких коболевых.
Коболев удосужится заработать себе сам ... не за счёт государства.
Фишка в том, что если государство-общество имеет цель развиваться дальше, то оно должно становиться им доктором.
Без этого ну никак.
Этап (кто им доктор) уже прошёл, исчерпан.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 11:13
freeze написав:
.......
Просила Президента способствовать построить храм, это вообще благое дело, хотя при чем тут еврей Зеленский.
.....
С Вашего разрешения уточню - при чем тут Президент (независимо от фамилии).
Строительством храмов занимается церковь, а не президент. Если у нас всё ещё секулярное государство.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 11:13
freeze написав:
По моему речь шла о совсем другом, о фейках с целью достижения определенных целей.
Таких фейків, в судах, по сотні на день, коли один учасник конфлікту каже одне, а інший протилежне.
Єврей Зеленський, чи не єврей, а оформленню паперів на дозвіл може посприяти - на це не національність впливає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 11:18
lapay написав:
Єврей Зеленський, чи не єврей, а оформленню паперів на дозвіл може посприяти - на це не національність впливає.
Непонятно в чем сложность, на свободном участке земли в селе построить храм, там что у них злыдни в сельсовете или на районе живут, сильно сомневаюсь. Тётушка вообще обращалась куда-то по поводу строительства, мне интересно ? Такое чувство что всё это высосано из пальца, ибо выглядит явно неправдоподобно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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