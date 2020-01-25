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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5328532953305331>
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 11:01

  Starikan написав:
  Replay написав:Starikan
Если они за всю жизнь не удосужились нормально оборудовать свое жилище - кто им доктор?
разные судьбы бывают... не всё так просто...
некоторым, вообще... бывает, жить не хочется, когда теряешь близкого человека...
Как то живут, чтобы просто прошел очередной день.

Так зачем их приводить в качестве сравнения с коболевыми и Ко?
Такие люди есть везде, даже на "благополучном западе".

На благополучном западе в концепции государствам всеобщего благосостояния государство-общество печется о помощи этим неудосужившимся, а не о таком! премировании таких коболевых.

Коболев удосужится заработать себе сам ... не за счёт государства.

Фишка в том, что если государство-общество имеет цель развиваться дальше, то оно должно становиться им доктором.
Без этого ну никак.

Этап (кто им доктор) уже прошёл, исчерпан.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 11:13

  freeze написав:.......
Просила Президента способствовать построить храм, это вообще благое дело, хотя при чем тут еврей Зеленский.
.....

С Вашего разрешения уточню - при чем тут Президент (независимо от фамилии).
Строительством храмов занимается церковь, а не президент. Если у нас всё ещё секулярное государство.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 11:13

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:По моему речь шла о совсем другом, о фейках с целью достижения определенных целей.

Таких фейків, в судах, по сотні на день, коли один учасник конфлікту каже одне, а інший протилежне.
Єврей Зеленський, чи не єврей, а оформленню паперів на дозвіл може посприяти - на це не національність впливає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 11:18

  lapay написав:Єврей Зеленський, чи не єврей, а оформленню паперів на дозвіл може посприяти - на це не національність впливає.


Непонятно в чем сложность, на свободном участке земли в селе построить храм, там что у них злыдни в сельсовете или на районе живут, сильно сомневаюсь. Тётушка вообще обращалась куда-то по поводу строительства, мне интересно ? Такое чувство что всё это высосано из пальца, ибо выглядит явно неправдоподобно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 11:30

  lapay написав:
  freeze написав:Фейком является ложный специально сделанный вброс.

Тобто, історія про жінку, яка просила Президента посприяти будівництву храма на ділянці землі, яка була виділена її загиблому сину, фейк? Сама жінка і її конфлікт з місцевим попом РПЦ, очевидно, не фейк.

Ничего не могу сказать о женщине и причинах её конфликта с попом УПЦ (всё же УПЦ, иначе можно вместо ПЦУ писать ПЦК - константинопольская, или ПЦТ - турецкая).
Но, во-первых, при чём здесь президент.
Во-вторых, откуда о "ділянці землі, яка була виділена її загиблому сину"? В ссылках мефалы такого не видел.
В-третьих, если речь о выделенной земле, то единственный вопрос может быть только о смене назначения - например, с с/х на строительство. В этом президент помочь может.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 11:36

  ЛАД написав:если речь о выделенной земле, то единственный вопрос может быть только о смене назначения - например, с с/х на строительство. В этом президент помочь может.


Если Президент большой страны будет способствовать смене целевого назначения нескольких соток земли в небольшом селе, это уже будет выглядеть как маразм, имхо.
Хотя тут уже удивляться не приходится, Премьер с Главой таможни при назначении кого-то обсуждают сколько у персоны контейнеров на Калиновском рынке. Это будет в том же русле бреда.
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freeze
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 11:39

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Непонятно в чем сложность, на свободном участке земли в селе построить храм, там что у них злыдни в сельсовете или на районе живут, сильно сомневаюсь. Тётушка вообще обращалась куда-то по поводу строительства, мне интересно ? Такое чувство что всё это высосано из пальца, ибо выглядит явно неправдоподобно.

http://raskolam.net/%d1%81%d1%96%d0%bb% ... %83%d0%bf/
В селі Угринів, що на Волині, не вщухають пристрасті навколо общини УПЦ. Цього разу сільрада відмовляє громаді в дозволі на будівництво власної церкви. Свято-Хресто-Воздвиженський храм, який ще донедавна належав віруючим, рейдерськи захопили представники «Київського патріархату». Сільрада надала релігійній громаді відмову у вигляді документа, в якому зазначено, що «рішення не прийнято». За словами юриста, відмовити можна, лише пославшись на те, яку статтю Земельного Кодексу України порушує громада своїм проханням. Таких паперів надано не було. «Самі ж депутати, не даючи дозволу на будівництво церкви, порушують Закон України «Про свободу совісті та релігійні…

Як мінімум - треба дозвіл громади. Може, ще якісь папери.
  ЛАД написав:Во-вторых, откуда о "ділянці землі, яка була виділена її загиблому сину"? В ссылках мефалы такого не видел.

Там є посилання на першоджерело.
  ЛАД написав:В-третьих, если речь о выделенной земле, то единственный вопрос может быть только о смене назначения - например, с с/х на строительство. В этом президент помочь может.

Можливо, саме це вона і просила, можливо просто піарилась - хто зна...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 11:41

Ничего личного, НО
  YKK написав:Удивительно, практически все посты с обсуждением (сомнением) по поводу фейкового вброса по священнику УПЦ были почищены, но сам фейковый вброс mephala viewtopic.php?p=4851716#p4851716 остался, хотя это не проверенная и не доказанная информация целью которой разжигание религиозной вражды. Это наверное случайно так получилось.

Последнее время Вы полностью ассимилировались с оккупационным "Геббельс ТВ".
Я понимаю, жить в обществе и быть независимым от него невозможно, но Вы всё же попробуйте ладить с разумом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 11:46

  YKK написав:mephala Вы даже ответ не поняли. Поясняю. Цитату из правил привел к вопросу Вашего фейкового поста о священнослужителе УПЦ. Чем подтверждать будете? Вы нарушили правила и все равно отпираетесь. Как и с языком.
П.С. Кстати, по поводу языка))) Вы сами там определитесь на каком языке Вы говорите)))

1. Богу божье, но работник культа гадил в обществе и выносить решение по нём людям.
2. На жаль Вы даже родной язык уже забыли. :(
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 11:54

  Козак-характерник написав:Люди, давайте любить друг друга! (с) :P

:lol:
А если мне вера заниматься этим не позволяет?
(Улыбнитесь)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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