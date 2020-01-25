Додано: Нед 26 січ, 2020 11:30

lapay написав: freeze написав: Фейком является ложный специально сделанный вброс. Фейком является ложный специально сделанный вброс.

Тобто, історія про жінку, яка просила Президента посприяти будівництву храма на ділянці землі, яка була виділена її загиблому сину, фейк? Сама жінка і її конфлікт з місцевим попом РПЦ, очевидно, не фейк. Тобто, історія про жінку, яка просила Президента посприяти будівництву храма на ділянці землі, яка була виділена її загиблому сину, фейк? Сама жінка і її конфлікт з місцевим попом РПЦ, очевидно, не фейк.

Ничего не могу сказать о женщине и причинах её конфликта с попом УПЦ (всё же УПЦ, иначе можно вместо ПЦУ писать ПЦК - константинопольская, или ПЦТ - турецкая).Но, во-первых, при чём здесь президент.Во-вторых, откуда о "ділянці землі, яка була виділена її загиблому сину"? В ссылках мефалы такого не видел.В-третьих, если речь о выделенной земле, то единственный вопрос может быть только о смене назначения - например, с с/х на строительство. В этом президент помочь может.