Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:По моему речь шла о совсем другом, о фейках с целью достижения определенных целей.
Таких фейків, в судах, по сотні на день, коли один учасник конфлікту каже одне, а інший протилежне. Єврей Зеленський, чи не єврей, а оформленню паперів на дозвіл може посприяти - на це не національність впливає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Єврей Зеленський, чи не єврей, а оформленню паперів на дозвіл може посприяти - на це не національність впливає.
Непонятно в чем сложность, на свободном участке земли в селе построить храм, там что у них злыдни в сельсовете или на районе живут, сильно сомневаюсь. Тётушка вообще обращалась куда-то по поводу строительства, мне интересно ? Такое чувство что всё это высосано из пальца, ибо выглядит явно неправдоподобно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Фейком является ложный специально сделанный вброс.
Тобто, історія про жінку, яка просила Президента посприяти будівництву храма на ділянці землі, яка була виділена її загиблому сину, фейк? Сама жінка і її конфлікт з місцевим попом РПЦ, очевидно, не фейк.
Ничего не могу сказать о женщине и причинах её конфликта с попом УПЦ (всё же УПЦ, иначе можно вместо ПЦУ писать ПЦК - константинопольская, или ПЦТ - турецкая). Но, во-первых, при чём здесь президент. Во-вторых, откуда о "ділянці землі, яка була виділена її загиблому сину"? В ссылках мефалы такого не видел. В-третьих, если речь о выделенной земле, то единственный вопрос может быть только о смене назначения - например, с с/х на строительство. В этом президент помочь может.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:если речь о выделенной земле, то единственный вопрос может быть только о смене назначения - например, с с/х на строительство. В этом президент помочь может.
Если Президент большой страны будет способствовать смене целевого назначения нескольких соток земли в небольшом селе, это уже будет выглядеть как маразм, имхо. Хотя тут уже удивляться не приходится, Премьер с Главой таможни при назначении кого-то обсуждают сколько у персоны контейнеров на Калиновском рынке. Это будет в том же русле бреда.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Непонятно в чем сложность, на свободном участке земли в селе построить храм, там что у них злыдни в сельсовете или на районе живут, сильно сомневаюсь. Тётушка вообще обращалась куда-то по поводу строительства, мне интересно ? Такое чувство что всё это высосано из пальца, ибо выглядит явно неправдоподобно.
http://raskolam.net/%d1%81%d1%96%d0%bb% ... %83%d0%bf/ В селі Угринів, що на Волині, не вщухають пристрасті навколо общини УПЦ. Цього разу сільрада відмовляє громаді в дозволі на будівництво власної церкви. Свято-Хресто-Воздвиженський храм, який ще донедавна належав віруючим, рейдерськи захопили представники «Київського патріархату». Сільрада надала релігійній громаді відмову у вигляді документа, в якому зазначено, що «рішення не прийнято». За словами юриста, відмовити можна, лише пославшись на те, яку статтю Земельного Кодексу України порушує громада своїм проханням. Таких паперів надано не було. «Самі ж депутати, не даючи дозволу на будівництво церкви, порушують Закон України «Про свободу совісті та релігійні…
Як мінімум - треба дозвіл громади. Може, ще якісь папери.
ЛАД написав:Во-вторых, откуда о "ділянці землі, яка була виділена її загиблому сину"? В ссылках мефалы такого не видел.
Там є посилання на першоджерело.
ЛАД написав:В-третьих, если речь о выделенной земле, то единственный вопрос может быть только о смене назначения - например, с с/х на строительство. В этом президент помочь может.
Можливо, саме це вона і просила, можливо просто піарилась - хто зна...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
YKK написав:Удивительно, практически все посты с обсуждением (сомнением) по поводу фейкового вброса по священнику УПЦ были почищены, но сам фейковый вброс mephalaviewtopic.php?p=4851716#p4851716 остался, хотя это не проверенная и не доказанная информация целью которой разжигание религиозной вражды. Это наверное случайно так получилось.
Последнее время Вы полностью ассимилировались с оккупационным "Геббельс ТВ". Я понимаю, жить в обществе и быть независимым от него невозможно, но Вы всё же попробуйте ладить с разумом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
YKK написав:mephala Вы даже ответ не поняли. Поясняю. Цитату из правил привел к вопросу Вашего фейкового поста о священнослужителе УПЦ. Чем подтверждать будете? Вы нарушили правила и все равно отпираетесь. Как и с языком. П.С. Кстати, по поводу языка))) Вы сами там определитесь на каком языке Вы говорите)))
1. Богу божье, но работник культа гадил в обществе и выносить решение по нём людям. 2. На жаль Вы даже родной язык уже забыли.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Козак-характерник написав:Люди, давайте любить друг друга! (с)
А если мне вера заниматься этим не позволяет? (Улыбнитесь)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.