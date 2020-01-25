Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Действительно какие могут быть сомнения, когда такую информацию размещают все порохоботские помойки связанные с бывшим президентом Порошенко, вдохновителем и отцом идеи ПЦУ? Конечно не вызывает сомнений такая информация, даже когда поискав информацию по упомянутому приходу натыкаешься на такое:"В МОРОЗОВКЕ СТОРОННИКИ ПЦУ ПЫТАЮТСЯ ЗАХВАТИТЬ ХРАМ УПЦ"
В селе Морозовка «священники» и местные сторонники ПЦУ снова пытаются захватить храм УПЦ. Прихожане отстаивают святыню.
https://seraphim.com.ua/seraphim/novosti-mitropolii/3787-v-morozovke-storonniki-ptsu-pytayutsya-zakhvatit-khram-upts Удивительно, что храм вроде бы захватили, но потом все прихожане вернулись в УПЦ. Странно, но родственники рассказывающие эту слезливую историю, вдруг оказываются прихожанами и сторонниками ПЦУ. А сам священник заявляет, что никогда не отказывался совершать панихиду. С его слов:"Этот человек далек от порядочности, все это она перекрутила, приписала мне для того, чтобы в селе опять создавать скандалы, для того, чтобы церковь отобрать, – прокомментировал ситуацию отец Николай. – Они ж обещают, ходят и на каждом шагу, что мы заберем, мы выгоним, мы все у вас заберем. Им голосование, юридические документы не важны. Им не важно, что мы переоформили, что мы все-таки определились и мы в УПЦ". Но это конечно все вранье, московская пропаганда и захват приходов УПЦ сторонниками ПЦУ и эта странная история никак не связаны...
коли щось кажете в мою сторону пишіть людською мовою. українською.
Священник УПЦ МПоскорбил погибшего «киборга» и травит его семью
Мать «киборга» Дениса Поповича Надежда рассказала, что в день рождения бойца с мужем и внуками пришла заказать службу по защитнику Отечества. Однако услышала не сочувствие и благословения, а поток оскорблений. В частности, назвал военнослужащего «братоубийцей». «Священник выгнал нас под забор. Просто под дождь… Я была готова под землю провалиться от стыда из-за этого человека перед детьми», – сказала она.
Священнослужителя не смутил даже тот факт, что мать убитого боевиками бойца ВСУ много лет пела в его церкви, не обращая внимания на разницу патриархатов. Считала, что главное – вера в Бога, а церковь – только место для духовного воодушевления. Однако, увидев, что для этого священника ее семья стала врагами из-за того, что сын защищал Украину
Подчеркнуто мной. На что обращает внимание статья? Первое- заголовок. Он сразу же не оставляет сомнений кто злодей. В статье очень много манипуляций словами. Используются слова -триггеры: киборг, защитник Отечества, сын защищал Украину и т.д. Сразу указан злодей- священник УПЦ МП. Его вина несомненно доказана и неоспорима- поток оскорблений, назвал "братоубийцей", выгнал под забор под дождь (все со слов бедной женщины) Пострадавшая сторона конечно по умолчанию права, ведь это семья патриота. Далее подводится идея "ущербности УПЦ" - " она много лет пела в его церкви, не обращая внимания на разницу патриархатов" . Теперь читатель видит разницу? Разница есть- УПЦ -демоны, а ПЦУ ангелы. Но самое главное, вывод, цитата: "для этого священника ее семья стала врагами из-за того, что сын защищал Украину" Фоном идет принуждение к переходу в ПЦУ, отъем храма и улыбающийся Порошенко и томос
коли щось кажете в мою сторону пишіть людською мовою. українською.
Козак-характерник написав:Люди, давайте любить друг друга! (с)
А если мне вера заниматься этим не позволяет? (Улыбнитесь)
Не вмієш любити, так сиди...тут не запитують...
- Я женщин Люблю! Импульсивных татарок. Мягких евреек. Добрых румынок. Отданных украинок. Преданных грузинок. Пухлых одеситок. Маленьких запоржчанок. Изящных днепропетровчанок. Самоуверенных и рослых черниговчанок. С низкими бёдрами капатских женщин. ......................................... - Их никогда всех не познаешь, но они прекрасны! И их нужно любить.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.