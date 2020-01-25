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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5328532953305331
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:02

  Kudrjavuy написав:
  Козак-характерник написав:Люди, давайте любить друг друга! (с) :P

:lol:
А если мне вера заниматься этим не позволяет?
(Улыбнитесь)

:D Не вмієш любити, так сиди...тут не запитують... :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:20

  YKK написав:
  mephala написав:Мати полеглого солдата Дениса Поповича звернулась до Президента з проханням вгамувати священника
звісно що для українофобів і москвофілів це все фейк. якось навіть сумнівів не виникало

Действительно какие могут быть сомнения, когда такую информацию размещают все порохоботские помойки связанные с бывшим президентом Порошенко, вдохновителем и отцом идеи ПЦУ? Конечно не вызывает сомнений такая информация, даже когда поискав информацию по упомянутому приходу натыкаешься на такое:"В МОРОЗОВКЕ СТОРОННИКИ ПЦУ ПЫТАЮТСЯ ЗАХВАТИТЬ ХРАМ УПЦ"
В селе Морозовка «священники» и местные сторонники ПЦУ снова пытаются захватить храм УПЦ. Прихожане отстаивают святыню.

https://seraphim.com.ua/seraphim/novosti-mitropolii/3787-v-morozovke-storonniki-ptsu-pytayutsya-zakhvatit-khram-upts Удивительно, что храм вроде бы захватили, но потом все прихожане вернулись в УПЦ. Странно, но родственники рассказывающие эту слезливую историю, вдруг оказываются прихожанами и сторонниками ПЦУ. А сам священник заявляет, что никогда не отказывался совершать панихиду. С его слов:"Этот человек далек от порядочности, все это она перекрутила, приписала мне для того, чтобы в селе опять создавать скандалы, для того, чтобы церковь отобрать, – прокомментировал ситуацию отец Николай. – Они ж обещают, ходят и на каждом шагу, что мы заберем, мы выгоним, мы все у вас заберем. Им голосование, юридические документы не важны. Им не важно, что мы переоформили, что мы все-таки определились и мы в УПЦ".
Но это конечно все вранье, московская пропаганда и захват приходов УПЦ сторонниками ПЦУ и эта странная история никак не связаны...

коли щось кажете в мою сторону пишіть людською мовою. українською.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:21

  YKK написав:
  mephala написав:Мати полеглого солдата Дениса Поповича звернулась до Президента з проханням вгамувати священника
звісно що для українофобів і москвофілів це все фейк. якось навіть сумнівів не виникало

Священник УПЦ МП оскорбил погибшего «киборга» и травит его семью

Мать «киборга» Дениса Поповича Надежда рассказала, что в день рождения бойца с мужем и внуками пришла заказать службу по защитнику Отечества. Однако услышала не сочувствие и благословения, а поток оскорблений. В частности, назвал военнослужащего «братоубийцей».
«Священник выгнал нас под забор. Просто под дождь… Я была готова под землю провалиться от стыда из-за этого человека перед детьми», – сказала она.

Священнослужителя не смутил даже тот факт, что мать убитого боевиками бойца ВСУ много лет пела в его церкви, не обращая внимания на разницу патриархатов. Считала, что главное – вера в Бога, а церковь – только место для духовного воодушевления. Однако, увидев, что для этого священника ее семья стала врагами из-за того, что сын защищал Украину


Подчеркнуто мной. На что обращает внимание статья? Первое- заголовок. Он сразу же не оставляет сомнений кто злодей. В статье очень много манипуляций словами. Используются слова -триггеры: киборг, защитник Отечества, сын защищал Украину и т.д. Сразу указан злодей- священник УПЦ МП. Его вина несомненно доказана и неоспорима- поток оскорблений, назвал "братоубийцей", выгнал под забор под дождь (все со слов бедной женщины) Пострадавшая сторона конечно по умолчанию права, ведь это семья патриота. Далее подводится идея "ущербности УПЦ" - " она много лет пела в его церкви, не обращая внимания на разницу патриархатов" . Теперь читатель видит разницу? :wink: Разница есть- УПЦ -демоны, а ПЦУ ангелы. Но самое главное, вывод, цитата: "для этого священника ее семья стала врагами из-за того, что сын защищал Украину"
Фоном идет принуждение к переходу в ПЦУ, отъем храма и улыбающийся Порошенко и томос

коли щось кажете в мою сторону пишіть людською мовою. українською.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:24

  mephala написав:коли щось кажете в мою сторону пишіть людською мовою. українською.

Пропоную компроміс: писати мовою Любові... :) Досить Христа розпинати! :cry:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:44

  Козак-характерник написав:
  Kudrjavuy написав:
  Козак-характерник написав:Люди, давайте любить друг друга! (с) :P

:lol:
А если мне вера заниматься этим не позволяет?
(Улыбнитесь)

:D Не вмієш любити, так сиди...тут не запитують... :)

- Я женщин Люблю!
Импульсивных татарок.
Мягких евреек.
Добрых румынок.
Отданных украинок.
Преданных грузинок.
Пухлых одеситок.
Маленьких запоржчанок.
Изящных днепропетровчанок.
Самоуверенных и рослых черниговчанок.
С низкими бёдрами капатских женщин.
.........................................
- Их никогда всех не познаешь, но они прекрасны!
И их нужно любить.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:51

  ЛАД написав:
  mephala написав:Мати полеглого солдата Дениса Поповича звернулась до Президента з проханням вгамувати священника
звісно що для українофобів і москвофілів це все фейк. якось навіть сумнівів не виникало

А Вас не удивляет, что Денис Попович погиб 22 января 2015 года (по Вашей предыдущей ссылке https://inforesist.org/svyashhennik-upcz-mp-oskorbil-pogibshego-kiborga-i-travit-ego-semyu-mat-obratilas-k-zelenskomu/), т.е. было уже 4, а скорее 5 дней рождения, а вопрос почему-то возник только сейчас?
Что случилось? Поменялся священник? Изменились его взгляды? Поменялись инструкции УПЦ МП?
Кстати, слова священника, на которые ссылается YKK, здесь - https://seraphim.com.ua/seraphim/religiya-i-mir/16654-vozobnovlenie-fejkov-svyashchennika-volontera-obvinili-v-otkaze-sluzhit-panikhidu-po-soldatu. У него совсем другая трактовка событий.
Вы уверены, что врёт он, а не эта женщина? Или священнику УПЦ МП веры нет априори?

вважаючи що випадки служити по загиблим воїнам в ато не поодинокі - віри московському попу немає. і якби ви уважно прочитали моє друге посилання то побачили б що історія давня.
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