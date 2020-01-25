Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Действительно какие могут быть сомнения, когда такую информацию размещают все порохоботские помойки связанные с бывшим президентом Порошенко, вдохновителем и отцом идеи ПЦУ? Конечно не вызывает сомнений такая информация, даже когда поискав информацию по упомянутому приходу натыкаешься на такое:"В МОРОЗОВКЕ СТОРОННИКИ ПЦУ ПЫТАЮТСЯ ЗАХВАТИТЬ ХРАМ УПЦ"
В селе Морозовка «священники» и местные сторонники ПЦУ снова пытаются захватить храм УПЦ. Прихожане отстаивают святыню.
https://seraphim.com.ua/seraphim/novosti-mitropolii/3787-v-morozovke-storonniki-ptsu-pytayutsya-zakhvatit-khram-upts Удивительно, что храм вроде бы захватили, но потом все прихожане вернулись в УПЦ. Странно, но родственники рассказывающие эту слезливую историю, вдруг оказываются прихожанами и сторонниками ПЦУ. А сам священник заявляет, что никогда не отказывался совершать панихиду. С его слов:"Этот человек далек от порядочности, все это она перекрутила, приписала мне для того, чтобы в селе опять создавать скандалы, для того, чтобы церковь отобрать, – прокомментировал ситуацию отец Николай. – Они ж обещают, ходят и на каждом шагу, что мы заберем, мы выгоним, мы все у вас заберем. Им голосование, юридические документы не важны. Им не важно, что мы переоформили, что мы все-таки определились и мы в УПЦ". Но это конечно все вранье, московская пропаганда и захват приходов УПЦ сторонниками ПЦУ и эта странная история никак не связаны...
коли щось кажете в мою сторону пишіть людською мовою. українською.
Священник УПЦ МПоскорбил погибшего «киборга» и травит его семью
Мать «киборга» Дениса Поповича Надежда рассказала, что в день рождения бойца с мужем и внуками пришла заказать службу по защитнику Отечества. Однако услышала не сочувствие и благословения, а поток оскорблений. В частности, назвал военнослужащего «братоубийцей». «Священник выгнал нас под забор. Просто под дождь… Я была готова под землю провалиться от стыда из-за этого человека перед детьми», – сказала она.
Священнослужителя не смутил даже тот факт, что мать убитого боевиками бойца ВСУ много лет пела в его церкви, не обращая внимания на разницу патриархатов. Считала, что главное – вера в Бога, а церковь – только место для духовного воодушевления. Однако, увидев, что для этого священника ее семья стала врагами из-за того, что сын защищал Украину
Подчеркнуто мной. На что обращает внимание статья? Первое- заголовок. Он сразу же не оставляет сомнений кто злодей. В статье очень много манипуляций словами. Используются слова -триггеры: киборг, защитник Отечества, сын защищал Украину и т.д. Сразу указан злодей- священник УПЦ МП. Его вина несомненно доказана и неоспорима- поток оскорблений, назвал "братоубийцей", выгнал под забор под дождь (все со слов бедной женщины) Пострадавшая сторона конечно по умолчанию права, ведь это семья патриота. Далее подводится идея "ущербности УПЦ" - " она много лет пела в его церкви, не обращая внимания на разницу патриархатов" . Теперь читатель видит разницу? Разница есть- УПЦ -демоны, а ПЦУ ангелы. Но самое главное, вывод, цитата: "для этого священника ее семья стала врагами из-за того, что сын защищал Украину" Фоном идет принуждение к переходу в ПЦУ, отъем храма и улыбающийся Порошенко и томос
коли щось кажете в мою сторону пишіть людською мовою. українською.
Козак-характерник написав:Люди, давайте любить друг друга! (с)
А если мне вера заниматься этим не позволяет? (Улыбнитесь)
Не вмієш любити, так сиди...тут не запитують...
- Я женщин Люблю! Импульсивных татарок. Мягких евреек. Добрых румынок. Отданных украинок. Преданных грузинок. Пухлых одеситок. Маленьких запоржчанок. Изящных днепропетровчанок. Самоуверенных и рослых черниговчанок. С низкими бёдрами карпатских женщин. ......................................... - Их никогда всех не познаешь, но они прекрасны! И их нужно любить. Но вас....-?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 26 січ, 2020 13:20, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Тогда точно не поймём друг друга - возможно, перестанем ругаться.
Не перестанем, видимо. Проблема то не в языке. Проблема в том, что мы не пытаемся на всё посмотреть "Со стороны", попытаться Понять происходящее! Мы - как женщины, действуем Эмоционально!
Итак, вот например, этот "священник УПЦ МП из киевской обл." Включаем Мозг!
Зачем "священнику" посылать Мать Героя АТО, известного Киборга? Он ведь Знал, кто этот парень, где служил и как погиб, деревня не большая, ведь?
То есть, получается, что этот "священник" - очень хотел Проблем! Кто в теме, знает... что "священника" за такое отношение, могут и побить... Зачем оно ему???
Как-то всё не вяжется! Либо "священник" Иди-от, либо... "кто-то" искал повод, чтобы наехать на УПЦ МП. Даешь "пачку денег священнику" и просишь его "привселюдно выгнать"! Второй вариант, ничего не давать, прийти без свидетелей, потом самому рассказывать, мол "выгнал, такой сякой". Зачем такое делать? Ну, сейчас, очень удобное время для разжигания противостояния на основе веры.
Так что, если "священник" реально дурак, ну, достаточно его увидеть, послушать, "фейс контроль" работает обычно хорошо. А если просто "Бизнес", ну... куда же мы докатились, в таком случае? Нет, я понимаю, что в нищей стране, за 10 штук баксов, могут выгнать кого угодно и куда угодно... Это уже дно-днище, в таком случае...
Очень плохо, что Никто не задаёт вопросы... "зачем Володька сбрил усы?", ведь может быть это и не "Володька" вовсе?
Послушать надо..." священника", для начала! Ну, если он реально "невменяшка", ему не место в церкви.
це ви про зараз. зараз вже вони шифруються і вже так відкрито не виступають. а ви згадайте перші роки агресії. випадки такого ставлення московських попів до захисників України були не поодинокі.
Востаннє редагувалось mephala в Нед 26 січ, 2020 14:00, всього редагувалось 1 раз.