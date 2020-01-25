Replay написав:

Тогда точно не поймём друг друга - возможно, перестанем ругаться.

Не перестанем, видимо.Проблема то не в языке.Проблема в том, что мы не пытаемся на всё посмотреть "Со стороны", попытаться Понять происходящее!Мы - как женщины, действуем Эмоционально!Итак, вот например, этот "священник УПЦ МП из киевской обл."Включаем Мозг!Зачем "священнику" посылать Мать Героя АТО, известного Киборга?Он ведь Знал, кто этот парень, где служил и как погиб, деревня не большая, ведь?То есть, получается, что этот "священник" - очень хотел Проблем!Кто в теме, знает... что "священника" за такое отношение, могут и побить...Зачем оно ему???Как-то всё не вяжется!Либо "священник" Иди-от, либо... "кто-то" искал повод, чтобы наехать на УПЦ МП.Даешь "пачку денег священнику" и просишь его "привселюдно выгнать"!Второй вариант, ничего не давать, прийти без свидетелей, потом самому рассказывать, мол "выгнал, такой сякой".Зачем такое делать?Ну, сейчас, очень удобное время для разжигания противостояния на основе веры.Так что, если "священник" реально дурак, ну, достаточно его увидеть, послушать, "фейс контроль" работает обычно хорошо.А если просто "Бизнес", ну... куда же мы докатились, в таком случае?Нет, я понимаю, что в нищей стране, за 10 штук баксов, могут выгнать кого угодно и куда угодно...Это уже дно-днище, в таком случае...Очень плохо, что Никто не задаёт вопросы... "зачем Володька сбрил усы?", ведь может быть это и не "Володька" вовсе?Послушать надо..." священника", для начала!Ну, если он реально "невменяшка", ему не место в церкви.