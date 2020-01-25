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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5330533153325333> Додано: Нед 26 січ, 2020 13:24 19yuriy91 написав: Козак-характерник написав: Пропоную компроміс: писати мовою Любові... Пропоную компроміс: писати мовою Любові...

да ты настоящий хиппи да ты настоящий хиппи

Вуйки перекраивают ему сознание.

- Он сам просто ещё не понимает, что и за чем?

Но сдвиг к хорошему уже есть.



Ви у нього спитайте: А "вареники" сьодня були? Вуйки перекраивают ему сознание.- Он сам просто ещё не понимает, что и за чем?Но сдвиг к хорошему уже есть.Ви у нього спитайте: А "вареники" сьодня були? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7637 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2020 13:32 freeze написав: Replay написав: То есть, получается, что этот "священник" - очень хотел Проблем!

Кто в теме, знает... что "священника" за такое отношение, могут и побить...

Зачем оно ему???



Как-то всё не вяжется!

Либо "священник" Иди-от, либо... "кто-то" искал повод, чтобы наехать на УПЦ МП.

Даешь "пачку денег священнику" и просишь его "привселюдно выгнать"!

Второй вариант, ничего не давать, прийти без свидетелей, потом самому рассказывать, мол "выгнал, такой сякой".

Зачем такое делать? То есть, получается, что этот "священник" - очень хотел Проблем!Кто в теме, знает... что "священника" за такое отношение, могут и побить...Зачем оно ему???Как-то всё не вяжется!Либо "священник" Иди-от, либо... "кто-то" искал повод, чтобы наехать на УПЦ МП.Даешь "пачку денег священнику" и просишь его "привселюдно выгнать"!Второй вариант, ничего не давать, прийти без свидетелей, потом самому рассказывать, мол "выгнал, такой сякой".Зачем такое делать?



Да, можно закрывать тему, обычный фейк низкого полёта типа съеденных снегирей и распятых мальчиков. Классика рейдерства. Предсказываю, что следующими будут истерики, что этот Поп сидел в кустах и подглядывал за маленькой девочкой в летнем душе, затем, что он год назад, нажравшись в дупель, цинично изнасиловал соседку (2 раза).

Цель атаки- чтобы прихожане проголосовали нужным способом, удостоверившись в маниакальности Попа. Еще в Древнем Риме похожие истерики нагнетались - Христиане едят младенцев. После этого шли погромы и резня. А тут банальный квартирный вопрос (С) Прям по Булгакову. Да, можно закрывать тему, обычный фейк низкого полёта типа съеденных снегирей и распятых мальчиков. Классика рейдерства. Предсказываю, что следующими будут истерики, что этот Поп сидел в кустах и подглядывал за маленькой девочкой в летнем душе, затем, что он год назад, нажравшись в дупель, цинично изнасиловал соседку (2 раза).Цель атаки- чтобы прихожане проголосовали нужным способом, удостоверившись в маниакальности Попа. Еще в Древнем Риме похожие истерики нагнетались - Христиане едят младенцев. После этого шли погромы и резня. А тут банальный квартирный вопрос (С) Прям по Булгакову.

все що не вкладається у вашу парадигму є фейком? як зручно.

ви хоч саму статтю читали чи як то кажут "не читал но осуждаю"? все що не вкладається у вашу парадигму є фейком? як зручно.ви хоч саму статтю читали чи як то кажут "не читал но осуждаю"? mephala Повідомлень: 6411 З нами з: 07.04.14 Подякував: 119 раз. Подякували: 697 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2020 13:35 Kudrjavuy написав: 19yuriy91 написав: Козак-характерник написав: Пропоную компроміс: писати мовою Любові... Пропоную компроміс: писати мовою Любові...

да ты настоящий хиппи да ты настоящий хиппи

Вуйки перекраивают ему сознание.

- Он сам просто ещё не понимает, что и за чем?

Но сдвиг к хорошему уже есть.

Вуйки перекраивают ему сознание.- Он сам просто ещё не понимает, что и за чем?Но сдвиг к хорошему уже есть.

их мало и они не видят угрозы от человека

их мало и они не видят угрозы от человека Витька,извинись,я всё прощу

http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь Мизантрóп

Повідомлень: 3599 З нами з: 03.12.14 Подякував: 454 раз. Подякували: 522 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2020 13:40 Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7637 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2020 13:41 Kudrjavuy написав: И их нужно любить.

Но вас....-? И их нужно любить.Но вас....-?

Людська душа — це поле, що посіємо на ньому , те і виросте, то маємо дбати,

щоб наша душа була наповнена добрими справами, які щодня мають

розростатися, давати багатий урожай. Щоб полюбити ближнього, в кожній

людині побачити Бога, потрібно перш за все полюбити себе. Любити себе – це

означає виховувати у собі Людину. Любити себе – це в

ніякому разі не означає бути егоїстом. Це означає пізнавати себе,

самовдосконалюватися, бути відповідальним перед самим собою та іншими

людьми.



Коли ми зуміємо полюбити в собі ту красу, яку заховав у нас Господь, усвідомимо свою

неповторність, побачимо життя Бога в собі, тоді легко буде побачити Божу

присутність у ближньому, полюбити його, як самого себе.



Якщо людське серце наповнене егоїзмом, тоді в ньому немає місця для Бога і

ближнього. Така людина не потребує інших, старається комусь зашкодити,

знеславити. Вже тут, на землі, можемо створити для себе небо або пекло

через наші добрі або злі щоденні вчинки.



Справжнє щастя для кожної людини – це життя в любові: до Бога, до

ближнього, до себе. Коли апостола Івана запитали: «Що потрібно для

спасіння? – він відповів: « Любіть один одного, і цього вистачить». Отже,

той, хто любить по-справжньому себе, не може робити зло своєму ближньому, в

якому живе Бог. Ісус Христос, Спаситель світу, віддав своє життя за все

людство, а ми , наслідуючи його, завжди віддаємо себе іншим, будьмо готові

служити ближнім. Коли людина щиро любить Бога, то вона бачить Божі сліди

всюди – у чудовій природі й у кожній людині, готова всім послужити і всіх

любити. Людська душа — це поле, що посіємо на ньому , те і виросте, то маємо дбати,щоб наша душа була наповнена добрими справами, які щодня маютьрозростатися, давати багатий урожай. Щоб полюбити ближнього, в кожнійлюдині побачити Бога, потрібно перш за все полюбити себе. Любити себе – цеозначає виховувати у собі Людину. Любити себе – це вніякому разі не означає бути егоїстом. Це означає пізнавати себе,самовдосконалюватися, бути відповідальним перед самим собою та іншимилюдьми.Коли ми зуміємо полюбити в собі ту красу, яку заховав у нас Господь, усвідомимо своюнеповторність, побачимо життя Бога в собі, тоді легко буде побачити Божуприсутність у ближньому, полюбити його, як самого себе.Якщо людське серце наповнене егоїзмом, тоді в ньому немає місця для Бога іближнього. Така людина не потребує інших, старається комусь зашкодити,знеславити. Вже тут, на землі, можемо створити для себе небо або пеклочерез наші добрі або злі щоденні вчинки.Справжнє щастя для кожної людини – це життя в любові: до Бога, доближнього, до себе. Коли апостола Івана запитали: «Що потрібно дляспасіння? – він відповів: « Любіть один одного, і цього вистачить». Отже,той, хто любить по-справжньому себе, не може робити зло своєму ближньому, вякому живе Бог. Ісус Христос, Спаситель світу, віддав своє життя за вселюдство, а ми , наслідуючи його, завжди віддаємо себе іншим, будьмо готовіслужити ближнім. Коли людина щиро любить Бога, то вона бачить Божі слідивсюди – у чудовій природі й у кожній людині, готова всім послужити і всіхлюбити. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 26 січ, 2020 13:43, всього редагувалось 1 раз. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27406 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1901 раз. Подякували: 2078 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2020 13:41 ЛАД написав: freeze написав: .......

Просила Президента способствовать построить храм, это вообще благое дело, хотя при чем тут еврей Зеленский.

..... .......Просила Президента способствовать построить храм, это вообще благое дело, хотя при чем тут еврей Зеленский......

С Вашего разрешения уточню - при чем тут Президент (независимо от фамилии).

Строительством храмов занимается церковь, а не президент. Если у нас всё ещё секулярное государство. С Вашего разрешения уточню - при чем тут Президент (независимо от фамилии).Строительством храмов занимается церковь, а не президент. Если у нас всё ещё секулярное государство.

церкву може побудувати будь хто. людина, громада, церква. церкву може побудувати будь хто. людина, громада, церква. mephala Повідомлень: 6411 З нами з: 07.04.14 Подякував: 119 раз. Подякували: 697 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2020 13:44 mephala написав: церкву може побудувати будь хто. людина, громада, церква. церкву може побудувати будь хто. людина, громада, церква.

Церква - не будівля. Церква - це тіло Христове. Церква - не будівля. Церква - це тіло Христове. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27406 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1901 раз. Подякували: 2078 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2020 13:47 lapay написав: freeze написав: Непонятно в чем сложность, на свободном участке земли в селе построить храм, там что у них злыдни в сельсовете или на районе живут, сильно сомневаюсь. Тётушка вообще обращалась куда-то по поводу строительства, мне интересно ? Такое чувство что всё это высосано из пальца, ибо выглядит явно неправдоподобно. Непонятно в чем сложность, на свободном участке земли в селе построить храм, там что у них злыдни в сельсовете или на районе живут, сильно сомневаюсь. Тётушка вообще обращалась куда-то по поводу строительства, мне интересно ? Такое чувство что всё это высосано из пальца, ибо выглядит явно неправдоподобно.

http://raskolam.net/%d1%81%d1%96%d0%bb% ... %83%d0%bf/

В селі Угринів, що на Волині, не вщухають пристрасті навколо общини УПЦ. Цього разу сільрада відмовляє громаді в дозволі на будівництво власної церкви. Свято-Хресто-Воздвиженський храм, який ще донедавна належав віруючим, рейдерськи захопили представники «Київського патріархату». Сільрада надала релігійній громаді відмову у вигляді документа, в якому зазначено, що «рішення не прийнято». За словами юриста, відмовити можна, лише пославшись на те, яку статтю Земельного Кодексу України порушує громада своїм проханням. Таких паперів надано не було. «Самі ж депутати, не даючи дозволу на будівництво церкви, порушують Закон України «Про свободу совісті та релігійні…



Як мінімум - треба дозвіл громади. Може, ще якісь папери. В селі Угринів, що на Волині, не вщухають пристрасті навколо общини УПЦ. Цього разу сільрада відмовляє громаді в дозволі на будівництво власної церкви. Свято-Хресто-Воздвиженський храм, який ще донедавна належав віруючим, рейдерськи захопили представники «Київського патріархату». Сільрада надала релігійній громаді відмову у вигляді документа, в якому зазначено, що «рішення не прийнято». За словами юриста, відмовити можна, лише пославшись на те, яку статтю Земельного Кодексу України порушує громада своїм проханням. Таких паперів надано не було. «Самі ж депутати, не даючи дозволу на будівництво церкви, порушують Закон України «Про свободу совісті та релігійні…Як мінімум - треба дозвіл громади. Може, ще якісь папери.

В изложенной по Вашей ссылке ситуации речь идёт о захвате храма УПЦ КП. У кого захватили? У УПЦ МП?

Тогда понятно поведение сильрады - надо проводить политику вышестоящих органов (президента По).

Оснований для отказа нет? Тем хуже для оснований!



ЛАД написав: Во-вторых, откуда о "ділянці землі, яка була виділена її загиблому сину"? В ссылках мефалы такого не видел. Во-вторых, откуда о "ділянці землі, яка була виділена її загиблому сину"? В ссылках мефалы такого не видел.

Там є посилання на першоджерело. Там є посилання на першоджерело.

Где "там"? Не видел.



ЛАД написав: В-третьих, если речь о выделенной земле, то единственный вопрос может быть только о смене назначения - например, с с/х на строительство. В этом президент помочь может. В-третьих, если речь о выделенной земле, то единственный вопрос может быть только о смене назначения - например, с с/х на строительство. В этом президент помочь может.

Можливо, саме це вона і просила, можливо просто піарилась - хто зна... Можливо, саме це вона і просила, можливо просто піарилась - хто зна...

Можливо все. Но в статье об этом нет ничего. Мефала вместе со статьей просто раздувают зраду.

А на форуме уже исписали кучу всякого на ровном месте. Вопрос не стоит таких (никаких) страстей. Поговорить больше не о чем? В изложенной по Вашей ссылке ситуации речь идёт о захвате храма УПЦ КП. У кого захватили? У УПЦ МП?Тогда понятно поведение сильрады - надо проводить политику вышестоящих органов (президента По).Оснований для отказа нет? Тем хуже для оснований!Где "там"? Не видел.Можливо все. Но в статье об этом нет ничего. Мефала вместе со статьей просто раздувают зраду.А на форуме уже исписали кучу всякого на ровном месте. Вопрос не стоит таких (никаких) страстей. Поговорить больше не о чем? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15205 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4313 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2020 13:51 Козак-характерник написав: mephala написав: церкву може побудувати будь хто. людина, громада, церква. церкву може побудувати будь хто. людина, громада, церква.

Церква - не будівля. Церква - це тіло Христове. Церква - не будівля. Церква - це тіло Христове.

А вино- то кров.

Майонез будеш? А вино- то кров.Майонез будеш? Витька,извинись,я всё прощу

http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь Мизантрóп

Повідомлень: 3599 З нами з: 03.12.14 Подякував: 454 раз. Подякували: 522 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2020 13:56 ЛАД написав: Во-вторых, откуда о "ділянці землі, яка була виділена її загиблому сину"? В ссылках мефалы такого не видел. Во-вторых, откуда о "ділянці землі, яка була виділена її загиблому сину"? В ссылках мефалы такого не видел.

https://inforesist.org/svyashhennik-upcz-mp-oskorbil-pogibshego-kiborga-i-travit-ego-semyu-mat-obratilas-k-zelenskomu/

і йдемо на "передает «Армия Inform«" і йдемо на "передает «Армия Inform«" mephala Повідомлень: 6411 З нами з: 07.04.14 Подякував: 119 раз. Подякували: 697 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5330533153325333> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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