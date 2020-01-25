Вуйки перекраивают ему сознание.
- Он сам просто ещё не понимает, что и за чем?
Но сдвиг к хорошему уже есть.
Ви у нього спитайте: А "вареники" сьодня були?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 26 січ, 2020 13:24
Вуйки перекраивают ему сознание.
- Он сам просто ещё не понимает, что и за чем?
Но сдвиг к хорошему уже есть.
Ви у нього спитайте: А "вареники" сьодня були?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 26 січ, 2020 13:32
все що не вкладається у вашу парадигму є фейком? як зручно.
ви хоч саму статтю читали чи як то кажут "не читал но осуждаю"?
Додано: Нед 26 січ, 2020 13:35
их мало и они не видят угрозы от человека
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Нед 26 січ, 2020 13:40
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 26 січ, 2020 13:41
Людська душа — це поле, що посіємо на ньому , те і виросте, то маємо дбати,
щоб наша душа була наповнена добрими справами, які щодня мають
розростатися, давати багатий урожай. Щоб полюбити ближнього, в кожній
людині побачити Бога, потрібно перш за все полюбити себе. Любити себе – це
означає виховувати у собі Людину. Любити себе – це в
ніякому разі не означає бути егоїстом. Це означає пізнавати себе,
самовдосконалюватися, бути відповідальним перед самим собою та іншими
людьми.
Коли ми зуміємо полюбити в собі ту красу, яку заховав у нас Господь, усвідомимо свою
неповторність, побачимо життя Бога в собі, тоді легко буде побачити Божу
присутність у ближньому, полюбити його, як самого себе.
Якщо людське серце наповнене егоїзмом, тоді в ньому немає місця для Бога і
ближнього. Така людина не потребує інших, старається комусь зашкодити,
знеславити. Вже тут, на землі, можемо створити для себе небо або пекло
через наші добрі або злі щоденні вчинки.
Справжнє щастя для кожної людини – це життя в любові: до Бога, до
ближнього, до себе. Коли апостола Івана запитали: «Що потрібно для
спасіння? – він відповів: « Любіть один одного, і цього вистачить». Отже,
той, хто любить по-справжньому себе, не може робити зло своєму ближньому, в
якому живе Бог. Ісус Христос, Спаситель світу, віддав своє життя за все
людство, а ми , наслідуючи його, завжди віддаємо себе іншим, будьмо готові
служити ближнім. Коли людина щиро любить Бога, то вона бачить Божі сліди
всюди – у чудовій природі й у кожній людині, готова всім послужити і всіх
любити.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 26 січ, 2020 13:43, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 26 січ, 2020 13:41
церкву може побудувати будь хто. людина, громада, церква.
Додано: Нед 26 січ, 2020 13:44
Церква - не будівля. Церква - це тіло Христове.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 26 січ, 2020 13:47
В изложенной по Вашей ссылке ситуации речь идёт о захвате храма УПЦ КП. У кого захватили? У УПЦ МП?
Тогда понятно поведение сильрады - надо проводить политику вышестоящих органов (президента По).
Оснований для отказа нет? Тем хуже для оснований!
Где "там"? Не видел.
Можливо все. Но в статье об этом нет ничего. Мефала вместе со статьей просто раздувают зраду.
А на форуме уже исписали кучу всякого на ровном месте. Вопрос не стоит таких (никаких) страстей. Поговорить больше не о чем?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 26 січ, 2020 13:51
А вино- то кров.
Майонез будеш?
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Нед 26 січ, 2020 13:56
і йдемо на "передает «Армия Inform«"
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