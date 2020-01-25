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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5330533153325333>
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 13:24

  19yuriy91 написав:
  Козак-характерник написав:Пропоную компроміс: писати мовою Любові... :)

да ты настоящий хиппи :D

Вуйки перекраивают ему сознание.
- Он сам просто ещё не понимает, что и за чем?
Но сдвиг к хорошему уже есть. :lol:

Ви у нього спитайте: А "вареники" сьодня були?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 13:32

  freeze написав:
  Replay написав:То есть, получается, что этот "священник" - очень хотел Проблем!
Кто в теме, знает... что "священника" за такое отношение, могут и побить...
Зачем оно ему???

Как-то всё не вяжется!
Либо "священник" Иди-от, либо... "кто-то" искал повод, чтобы наехать на УПЦ МП.
Даешь "пачку денег священнику" и просишь его "привселюдно выгнать"!
Второй вариант, ничего не давать, прийти без свидетелей, потом самому рассказывать, мол "выгнал, такой сякой".
Зачем такое делать?


Да, можно закрывать тему, обычный фейк низкого полёта типа съеденных снегирей и распятых мальчиков. Классика рейдерства. Предсказываю, что следующими будут истерики, что этот Поп сидел в кустах и подглядывал за маленькой девочкой в летнем душе, затем, что он год назад, нажравшись в дупель, цинично изнасиловал соседку (2 раза).
Цель атаки- чтобы прихожане проголосовали нужным способом, удостоверившись в маниакальности Попа. Еще в Древнем Риме похожие истерики нагнетались - Христиане едят младенцев. После этого шли погромы и резня. А тут банальный квартирный вопрос (С) Прям по Булгакову.

все що не вкладається у вашу парадигму є фейком? як зручно.
ви хоч саму статтю читали чи як то кажут "не читал но осуждаю"?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 13:35

  Kudrjavuy написав:
  19yuriy91 написав:
  Козак-характерник написав:Пропоную компроміс: писати мовою Любові... :)

да ты настоящий хиппи :D

Вуйки перекраивают ему сознание.
- Он сам просто ещё не понимает, что и за чем?
Но сдвиг к хорошему уже есть. :lol:

их мало и они не видят угрозы от человека :lol:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 13:40

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 13:41

  Kudrjavuy написав:И их нужно любить.
Но вас....-? :shock:

Людська душа — це поле, що посіємо на ньому , те і виросте, то маємо дбати,
щоб наша душа була наповнена добрими справами, які щодня мають
розростатися, давати багатий урожай. Щоб полюбити ближнього, в кожній
людині побачити Бога, потрібно перш за все полюбити себе. Любити себе – це
означає виховувати у собі Людину. Любити себе – це в
ніякому разі не означає бути егоїстом. Це означає пізнавати себе,
самовдосконалюватися, бути відповідальним перед самим собою та іншими
людьми.

Коли ми зуміємо полюбити в собі ту красу, яку заховав у нас Господь, усвідомимо свою
неповторність, побачимо життя Бога в собі, тоді легко буде побачити Божу
присутність у ближньому, полюбити його, як самого себе.

Якщо людське серце наповнене егоїзмом, тоді в ньому немає місця для Бога і
ближнього. Така людина не потребує інших, старається комусь зашкодити,
знеславити. Вже тут, на землі, можемо створити для себе небо або пекло
через наші добрі або злі щоденні вчинки.

Справжнє щастя для кожної людини – це життя в любові: до Бога, до
ближнього, до себе. Коли апостола Івана запитали: «Що потрібно для
спасіння? – він відповів: « Любіть один одного, і цього вистачить». Отже,
той, хто любить по-справжньому себе, не може робити зло своєму ближньому, в
якому живе Бог. Ісус Христос, Спаситель світу, віддав своє життя за все
людство, а ми , наслідуючи його, завжди віддаємо себе іншим, будьмо готові
служити ближнім. Коли людина щиро любить Бога, то вона бачить Божі сліди
всюди – у чудовій природі й у кожній людині, готова всім послужити і всіх
любити.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 26 січ, 2020 13:43, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 13:41

  ЛАД написав:
  freeze написав:.......
Просила Президента способствовать построить храм, это вообще благое дело, хотя при чем тут еврей Зеленский.
.....

С Вашего разрешения уточню - при чем тут Президент (независимо от фамилии).
Строительством храмов занимается церковь, а не президент. Если у нас всё ещё секулярное государство.

церкву може побудувати будь хто. людина, громада, церква.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 13:44

  mephala написав:церкву може побудувати будь хто. людина, громада, церква.

Церква - не будівля. Церква - це тіло Христове.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 13:47

  lapay написав:
  freeze написав:Непонятно в чем сложность, на свободном участке земли в селе построить храм, там что у них злыдни в сельсовете или на районе живут, сильно сомневаюсь. Тётушка вообще обращалась куда-то по поводу строительства, мне интересно ? Такое чувство что всё это высосано из пальца, ибо выглядит явно неправдоподобно.

http://raskolam.net/%d1%81%d1%96%d0%bb% ... %83%d0%bf/
В селі Угринів, що на Волині, не вщухають пристрасті навколо общини УПЦ. Цього разу сільрада відмовляє громаді в дозволі на будівництво власної церкви. Свято-Хресто-Воздвиженський храм, який ще донедавна належав віруючим, рейдерськи захопили представники «Київського патріархату». Сільрада надала релігійній громаді відмову у вигляді документа, в якому зазначено, що «рішення не прийнято». За словами юриста, відмовити можна, лише пославшись на те, яку статтю Земельного Кодексу України порушує громада своїм проханням. Таких паперів надано не було. «Самі ж депутати, не даючи дозволу на будівництво церкви, порушують Закон України «Про свободу совісті та релігійні…

Як мінімум - треба дозвіл громади. Може, ще якісь папери.

В изложенной по Вашей ссылке ситуации речь идёт о захвате храма УПЦ КП. У кого захватили? У УПЦ МП?
Тогда понятно поведение сильрады - надо проводить политику вышестоящих органов (президента По). :)
Оснований для отказа нет? Тем хуже для оснований!

  ЛАД написав:Во-вторых, откуда о "ділянці землі, яка була виділена її загиблому сину"? В ссылках мефалы такого не видел.

Там є посилання на першоджерело.

Где "там"? Не видел.

  ЛАД написав:В-третьих, если речь о выделенной земле, то единственный вопрос может быть только о смене назначения - например, с с/х на строительство. В этом президент помочь может.

Можливо, саме це вона і просила, можливо просто піарилась - хто зна...

Можливо все. Но в статье об этом нет ничего. Мефала вместе со статьей просто раздувают зраду.
А на форуме уже исписали кучу всякого на ровном месте. Вопрос не стоит таких (никаких) страстей. Поговорить больше не о чем?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 13:51

  Козак-характерник написав:
  mephala написав:церкву може побудувати будь хто. людина, громада, церква.

Церква - не будівля. Церква - це тіло Христове.

А вино- то кров.
Майонез будеш? :lol:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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  ЛАД написав:Во-вторых, откуда о "ділянці землі, яка була виділена її загиблому сину"? В ссылках мефалы такого не видел.

https://inforesist.org/svyashhennik-upcz-mp-oskorbil-pogibshego-kiborga-i-travit-ego-semyu-mat-obratilas-k-zelenskomu/
і йдемо на "передает «Армия Inform«"
mephala
 
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