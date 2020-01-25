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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5330533153325333
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 13:59

  Мизантрóп написав:
  19yuriy91 написав:
  Козак-характерник написав:Пропоную компроміс: писати мовою Любові... :)

да ты настоящий хиппи :D


их мало и они не видят угрозы от человека :lol:

:D :D
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 14:01

  mephala написав:все що не вкладається у вашу парадигму є фейком? як зручно.


Моя парадигма - это здравый смысл, то что не вписывается в здравый смысл, является чаще всего фейком, если достоверно не доказано обратного. Причём доказывать достоверность нелогичных действий должен распространитель, в данном случае журналист.
Схема очень простая - пользуйтесь, никогда не подводит.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 14:06

  freeze написав:
  mephala написав:все що не вкладається у вашу парадигму є фейком? як зручно.


Моя парадигма - это здравый смысл, то что не вписывается в здравый смысл, является чаще всего фейком, если достоверно не доказано обратного. Причём доказывать достоверность нелогичных действий должен распространитель, в данном случае журналист.
Схема очень простая - пользуйтесь, никогда не подводит.

так а що не вкладається в здоровий глузд?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 14:06

Кто хорошо знаком с "их менталитетом"?
Что нам уготовано с их стороны?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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  #<1 ... 5330533153325333
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