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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 26 січ, 2020 13:59
Додано: Нед 26 січ, 2020 14:01
Моя парадигма - это здравый смысл, то что не вписывается в здравый смысл, является чаще всего фейком, если достоверно не доказано обратного. Причём доказывать достоверность нелогичных действий должен распространитель, в данном случае журналист.
Схема очень простая - пользуйтесь, никогда не подводит.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 26 січ, 2020 14:06
так а що не вкладається в здоровий глузд?
Додано: Нед 26 січ, 2020 14:06
Кто хорошо знаком с "их менталитетом"?
Что нам уготовано с их стороны?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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