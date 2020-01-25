Додано: Нед 26 січ, 2020 14:06

Кто хорошо знаком с "их менталитетом"?

Что нам уготовано с их стороны?



Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.