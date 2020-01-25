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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 26 січ, 2020 14:33
mephala написав:
так а що не вкладається в здоровий глузд?
Умный человек никогда не будет чуть ли не пинками и страшным криком выгонять бедную женщину, да еще свою прихожанку, на улицу, когда идет дождь, особенно во время конфликта по переделу собственности. Это нехарактерный тип поведения, причем не только для всех христиан, но и для мусульман и тд. А там нигде не было написано, что Поп идиот или страдает эпилептическими припадками. И с точки зрения бизнеса, а приход - это какой-никакой бизнес, сельские священники часто живут за счет своих прихожан, не логично выглядит ситуация.
))) Кстати в этой статье чувствуется опытная журналистская рука, якобы зверски выгнал не просто так, а НА ДОЖДЬ. Итить, это мог написать только профессионал высокого уровня, я их чую профессионалов пера ))) Сам в этой теме был когда-то.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 14:35
ЛАД написав:
В изложенной по Вашей ссылке ситуации речь идёт о захвате храма УПЦ КП. У кого захватили? У УПЦ МП?
Тогда понятно поведение сильрады - надо проводить политику вышестоящих органов (президента По).
Оснований для отказа нет? Тем хуже для оснований!
Само собою, як тільки поміняли По на Зе, і дозвіл автоматично дали, навіть не довелось їхати на поклон до Зе.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 14:38
freeze написав: ЛАД написав:
если речь о выделенной земле, то единственный вопрос может быть только о смене назначения - например, с с/х на строительство. В этом президент помочь может.
Если Президент большой страны будет способствовать смене целевого назначения нескольких соток земли в небольшом селе, это уже будет выглядеть как маразм, имхо.
Хотя тут уже удивляться не приходится, Премьер с Главой таможни при назначении кого-то обсуждают сколько у персоны контейнеров на Калиновском рынке. Это будет в том же русле бреда.
Согласен.
Но я писал о самой постановке вопроса, с чем в принципе можно обращаться к светской власти.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 14:38
freeze написав:
))) Кстати в этой статье чувствуется опытная журналистская рука, якобы зверски выгнал не просто так, а НА ДОЖДЬ. Итить, это мог написать только профессионал высокого уровня, я их чую профессионалов пера ))) Сам в этой теме был когда-то.
Московські попи на цьому вже не одну собаку з'їли, мальовничо розписуючи рейдерські захоплення кононічної УПЦ рейдерами-розкольниками, демонструючи розірвані ряси і синці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 14:39
Kudrjavuy написав:
Ничего личного, НО
YKK написав:
Удивительно, практически все посты с обсуждением (сомнением) по поводу фейкового вброса по священнику УПЦ были почищены, но сам фейковый вброс mephala viewtopic.php?p=4851716#p4851716
остался, хотя это не проверенная и не доказанная информация целью которой разжигание религиозной вражды. Это наверное случайно так получилось.
Последнее время Вы полностью ассимилировались с оккупационным "Геббельс ТВ".
Я понимаю, жить в обществе и быть независимым от него невозможно, но Вы всё же попробуйте ладить с разумом.
Я вот никак не пойму, с кем ассимилируетесь Вы
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 14:44
freeze написав:
Умный человек никогда не будет чуть ли не пинками и страшным криком выгонять бедную женщину, да еще свою прихожанку, на улицу, когда идет дождь, особенно во время конфликта по переделу собственности. Это нехарактерный тип поведения, причем не только для всех христиан, но и для мусульман и тд. А там нигде не было написано, что Поп идиот или страдает эпилептическими припадками. И с точки зрения бизнеса, а приход - это какой-никакой бизнес, сельские священники часто живут за счет своих прихожан, не логично выглядит ситуация.
Не буде проста півча конфліктувати з батюшкою, на порожньому місці. Або був конфлікт через сина, або через перехід до ПЦУ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 14:47
lapay написав: freeze написав:
))) Кстати в этой статье чувствуется опытная журналистская рука, якобы зверски выгнал не просто так, а НА ДОЖДЬ. Итить, это мог написать только профессионал высокого уровня, я их чую профессионалов пера ))) Сам в этой теме был когда-то.
Московські попи на цьому вже не одну собаку з'їли, мальовничо розписуючи рейдерські захоплення кононічної УПЦ рейдерами-розкольниками, демонструючи розірвані ряси і синці.
Достаточно много видео в сети, где рясы рвутся и хорошо накачанные приехавшие откуда-то "селяне" вполне себе машут руками. Может постановочные, но опровержений я не встречал.
Кстати лень время терять, посмотреть по Синоптику, что там с дождями было в том селе в описываемый день. У нас тут сушь такая давно стоит.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 14:51
lapay написав:
Не буде проста півча конфліктувати з батюшкою, на порожньому місці. Або був конфлікт через сина, або через перехід до ПЦУ.
А причём здесь сын, который погиб достаточно лет назад ? Никаких конфликтов на этой почве ни у кого не было до недавнего времени, тётушка вполне себе добровольно пела в хоре, и если сын похоронен в этом же селе, то его и отпевал наверняка этот же священник, других то священников как я понимаю в селе не было. Пока не начался делёж собственности.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 14:52
mephala написав: ЛАД написав:
Не будете такі ласкаві розказати, що і коли він все ж таки писав про українську мову?
відповім вам вашими ж словами - мені більш нічим зайнятися?
Вы обвинили человека в том, что он хаял укр. язык. И обвинили меня в том, что я на это не реагировал, зато среагировал на Ваши провокации в адрес русского.
В таком случае Вы обязаны предоставить доказательства.
Тем более, что Вы продолжаете свои провокации.
якби ви уважно прочитали моє друге посилання то побачили б що історія давня.
Прочитав уважно. "Полгода" это "давня історія"? Нiчого iншого, бiльш давнього не побачив.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 15:03
freeze написав: mephala написав:
так а що не вкладається в здоровий глузд?
Умный человек никогда не будет чуть ли не пинками и страшным криком выгонять бедную женщину, да еще свою прихожанку, на улицу, когда идет дождь, особенно во время конфликта по переделу собственности. Это нехарактерный тип поведения, причем не только для всех христиан, но и для мусульман и тд. А там нигде не было написано, что Поп идиот или страдает эпилептическими припадками. И с точки зрения бизнеса, а приход - это какой-никакой бизнес, сельские священники часто живут за счет своих прихожан, не логично выглядит ситуация.
))) Кстати в этой статье чувствуется опытная журналистская рука, якобы зверски выгнал не просто так, а НА ДОЖДЬ. Итить, это мог написать только профессионал высокого уровня, я их чую профессионалов пера ))) Сам в этой теме был когда-то.
так це і є те що я казав -ваша парадигма а не логіка
бо випадки відмови служити за загиблими в ато були не поодинокі. хоча як ви кажете згідно логіки наживи не повинні були відмовляти
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