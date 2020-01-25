Додано: Нед 26 січ, 2020 14:33

mephala написав: так а що не вкладається в здоровий глузд? так а що не вкладається в здоровий глузд?

Умный человек никогда не будет чуть ли не пинками и страшным криком выгонять бедную женщину, да еще свою прихожанку, на улицу, когда идет дождь, особенно во время конфликта по переделу собственности. Это нехарактерный тип поведения, причем не только для всех христиан, но и для мусульман и тд. А там нигде не было написано, что Поп идиот или страдает эпилептическими припадками. И с точки зрения бизнеса, а приход - это какой-никакой бизнес, сельские священники часто живут за счет своих прихожан, не логично выглядит ситуация.))) Кстати в этой статье чувствуется опытная журналистская рука, якобы зверски выгнал не просто так, а НА ДОЖДЬ. Итить, это мог написать только профессионал высокого уровня, я их чую профессионалов пера ))) Сам в этой теме был когда-то.