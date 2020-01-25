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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5331533253335334
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:21

  mephala написав:бо випадки відмови служити за загиблими в ато були не поодинокі.


Интересно, а кто отпевал покойного в этом селе, если не обвиняемый священник ? Мама-прихожанка его прихода, вызывала другого священника из другого села или УПЦ КП, а после этого еще несколько лет ходила петь к обвиняемому ? Сами в это верите ? ))))

Не одинокие случае - это какие ? Я достоверно знаю об одном, тут обсуждался с год назад этот случай в Днепре по-моему, когда священник отказал на том основании, что пришедшие к нему были прихожанами другой церкви.
Больше достоверных случаев, я не слышал, и это за шестой год на десяток тысяч приходов и тысячах погибших !!! Но я точно знаю много случаев, когда погибших отпевали священники УПЦ МП, особенно в 2014-2018 годах, пока Порошенко не начал предвыборную компанию со скрепами.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:23

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Достаточно много видео в сети, где рясы рвутся и хорошо накачанные приехавшие откуда-то "селяне" вполне себе машут руками. Может постановочные, но опровержений я не встречал.

Кстати лень время терять, посмотреть по Синоптику, что там с дождями было в том селе в описываемый день. У нас тут сушь такая давно стоит.

Такі самі "селяни" приїжджають і на допомогу московським попам, не один сюжет вже був на цю тему.
Не знаю, що там було, це не я назвав слова жінки чи журналіста фейком.
  freeze написав:А причём здесь сын, который погиб достаточно лет назад ? Никаких конфликтов на этой почве ни у кого не было до недавнего времени, тётушка вполне себе добровольно пела в хоре, и если сын похоронен в этом же селе, то его и отпевал наверняка этот же священник, других то священников как я понимаю в селе не было. Пока не начался делёж собственности.

Не обов'язково відразу стати атеісткою, через гімняного попа.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:26

  lapay написав:
  freeze написав:Умный человек никогда не будет чуть ли не пинками и страшным криком выгонять бедную женщину, да еще свою прихожанку, на улицу, когда идет дождь, особенно во время конфликта по переделу собственности. Это нехарактерный тип поведения, причем не только для всех христиан, но и для мусульман и тд. А там нигде не было написано, что Поп идиот или страдает эпилептическими припадками. И с точки зрения бизнеса, а приход - это какой-никакой бизнес, сельские священники часто живут за счет своих прихожан, не логично выглядит ситуация.

Не буде проста півча конфліктувати з батюшкою, на порожньому місці. Або був конфлікт через сина, або через перехід до ПЦУ.

зважаючи що цю церкву "колбасить" що вона туди-сюди ходить ймовірно вона підтримувала перехід до пцу. коли церква повернулася назад до упц піп вирішив таким чином вкусити.
а взагалі село цікаве.
https://www.obozrevatel.com/society/kakoj-pozor-ukraintsev-vozmutilo-zakulisnoe-pozdravlenie-sirotyi-atoshnika.htm
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:32

  freeze написав:
  lapay написав:Не буде проста півча конфліктувати з батюшкою, на порожньому місці. Або був конфлікт через сина, або через перехід до ПЦУ.


А причём здесь сын, который погиб достаточно лет назад ? Никаких конфликтов на этой почве ни у кого не было до недавнего времени, тётушка вполне себе добровольно пела в хоре, и если сын похоронен в этом же селе, то его и отпевал наверняка этот же священник, других то священников как я понимаю в селе не было. Пока не начался делёж собственности.

син загинув давно, але конфлікт співпав з поверненням церкви до упц
а що там в голові у попа після його покаяння нам не відомо. міг таким чином мститися їй за щось. найімовірніше за те що вона прихильниця пцу
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:38


Це мені розповідав двоюрідний брат, в якого пасинок атовець: "Прийшов онук в шкільну їдальню, а йому дали четвертинку порції, і кажуть -Це тобі скільки грошей держава виділила на харчування-. У батьків шок, потім запропонували доплатити -Ні, ми не можемо оформити цю доплату-. Коротше кажучи, після великого скандалу райдержадміністрація таки оформила доплату, як і в інших районах.
Тільки в дитини трамва, бо всі сміялись і тикали пальцями...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:38

  mephala написав:син загинув давно, але конфлікт співпав з поверненням церкви до упц
а що там в голові у попа після його покаяння нам не відомо. міг таким чином мститися їй за щось. найімовірніше за те що вона прихильниця пцу


Теоретически всё возможно, квартирный вопрос - вопрос собственности испортил не одну семью в этом мире, я уже не говорю о взаимоотношениях более широких.
Священник говорит одно, тётушка говорит другое, обычно правда бывает где-то посередине. А как было на самом деле мы не узнаем, видео не выложили участники))) Был бы конфликт в городе как минимум пару телефонов бы снимало.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:44

  lapay написав:

Це мені розповідав двоюрідний брат, в якого пасинок атовець: "Прийшов онук в шкільну їдальню, а йому дали четвертинку порції, і кажуть -Це тобі скільки грошей держава виділила на харчування-. У батьків шок, потім запропонували доплатити -Ні, ми не можемо оформити цю доплату-. Коротше кажучи, після великого скандалу райдержадміністрація таки оформила доплату, як і в інших районах.
Тільки в дитини трамва, бо всі сміялись і тикали пальцями...


А в чём прикол ? Всем выделило государство на полную порцию, а одному хлопчику на четверть порции ? Как это технически возможно ? В Одессе абсолютно бесплатное питание в школах получают все без исключения школьники 1-4 классов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:45

  ЛАД написав:
  mephala написав:
  ЛАД написав:Не будете такі ласкаві розказати, що і коли він все ж таки писав про українську мову?

відповім вам вашими ж словами - мені більш нічим зайнятися?

Вы обвинили человека в том, что он хаял укр. язык. И обвинили меня в том, что я на это не реагировал, зато среагировал на Ваши провокации в адрес русского.
В таком случае Вы обязаны предоставить доказательства.
Тем более, что Вы продолжаете свои провокации.

якби ви уважно прочитали моє друге посилання то побачили б що історія давня.

Прочитав уважно. "Полгода" это "давня історія"? Нiчого iншого, бiльш давнього не побачив.

коли ви мені закидали - я вам також пропонував щоб ви надали підтвердження своїм словам. ви цього не зробили та відписалися що вам і так є чим зайнятися.
а закидали ви мені що я і порохобот і підтримую фашистську ідеологію. все і не згадаєш.
то коли ви не наводите підтвердження своїм слова та бездоказово мене в чомусь обвинувачуєте цікаво яке право маєте від мене щось вимагати? звісно що зараз вже нічого не знайти - всі ваші провокації адміністрація видалила.

зважаючи на загальний потік інформації та її оперативність історія дійсно давня. он зе обрали також пів року тому. а скільки вже інфи спливло. фріз встиг і розчаруватися.
mephala
 
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