|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 26 січ, 2020 16:03
freeze написав:
А в чём прикол ? Всем выделило государство на полную порцию, а одному хлопчику на четверть порции ? Как это технически возможно ? В Одессе абсолютно бесплатное питание в школах получают все без исключения школьники 1-4 классов.
Харчування платне, для середньої школи, держава виділяє певну сумму, якої тільки вистачило для четвертинку порції. Прикол в тому, що дали цю четвертинку, замість того, щоб обговорити питання з батьками. Так що вчителі різні бувають, можна згадати завуча харківської школи, де навчавчася школяр, який загинув від теракта - на похоронах обіцяла назвати школу його ім'ям, а зараз вперто морозиться.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 9735
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1095 раз.
- Подякували: 1214 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 січ, 2020 16:05
freeze
Я вот ни разу не слышал, чтобы в Одесской области компенсировали маршруточникам поездки льготников, хотя это должно делать государство.
Давно пора монетизировать все льготы, и не ставить людей в глупое положение, заставляя их таскать своё удостоверение в трамваях, маршрутках и тд.
Не знаю, как с монетахацией "обедов", но есть Факт, что бюджетники, студенты ВУЗов, скоро останутся ... одни льготники.
Получить Качественное образование, смогут либо дети АТО-шников, либо дети богатых.
При таком раскладе, Гений из провинции - обречён быть "свинопасом"...
ЕГЭ - не отражают потенциал ученика, вообще... это как "сдача экзаменов по ПДД, абсолютно не показывает умение водителя действовать в той или иной ситуации, не отражает реакцию и пр. и "Блондинки", вызубрив экзамены - успешно сдают ПДД, а вот в реальной жизни... не видят знаков, забывают пропустить "помеху справа" и путают газ с тормозом!
Востаннє редагувалось Replay
в Нед 26 січ, 2020 16:10, всього редагувалось 1 раз.
-
Replay
-
-
- Повідомлень: 1854
- З нами з: 20.06.08
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 437 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 січ, 2020 16:08
lapay
Прикол в тому, що дали цю четвертинку, замість того, щоб обговорити питання з батьками.
Это противозаконно, брать с родителей льготников - доплату за обед!
Директора школы - посадят!
Неужели непонятно?
Претензии к Властям, которые выделяют недостаточно средств на питание льготников.
-
Replay
-
-
- Повідомлень: 1854
- З нами з: 20.06.08
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 437 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 січ, 2020 16:11
бачу в Україні крім жидопоклонників та мусоров-лохатошників і обговорити нічого...
-
Васенька
-
-
- Повідомлень: 663
- З нами з: 20.10.16
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 січ, 2020 16:14
Replay написав:
Это противозаконно, брать с родителей льготников - доплату за обед!
Директора школы - посадят!
Неужели непонятно?
Претензии к Властям, которые выделяют недостаточно средств на питание льготников.
Влада це питання і вирішила, районна влада, вчителі були зобов'язані зв'язатись з батьками, якщо виникло таке питання, і зі своїм начальством.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 9735
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1095 раз.
- Подякували: 1214 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 січ, 2020 16:16
Васенька
бачу в Україні крім жидопоклонників та лохатовців і обговорити нічого...
Предлагаете обсудить S&P и рынок нефти?
Начинайте!
-
Replay
-
-
- Повідомлень: 1854
- З нами з: 20.06.08
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 437 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 січ, 2020 16:20
Replay написав:Васенька
бачу в Україні крім жидопоклонників та лохатовців і обговорити нічого...
Предлагаете обсудить S&P и рынок нефти?
Начинайте!
ну так в бозю вірують та за бабло дохнуть на даунбасі лише маргінали
алкаши, наркомани, полоумні пенси
-
Васенька
-
-
- Повідомлень: 663
- З нами з: 20.10.16
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 січ, 2020 16:21
lapay
Влада це питання і вирішила, районна влада, вчителі були зобов'язані зв'язатись з батьками, якщо виникло таке питання, і зі своїм начальством.
Первый раз слышу, что простой учитель, может решать финансовые вопросы, связанные с Льготами, выделяемые государством!
По-Вашему, если "моей бабке" начисляют маленькую субсидию, она может сама прийти "облэнерго" и затребовать от них "доплаты"?
Та ну, не прикалывайтесь...
Власть выделила 3 рубля?
Если "частный учитель" будет брать денег с родителей в качестве Доплаты на обед, то этот Учитель, может быть обвинён в Коррупции! Вымагает средства с граждан, более того, с Героев АТО!!!!
Мало денег на обед? Пишите "наверх", снимайте ролик и выкладывайте в СМИ!
-
Replay
-
-
- Повідомлень: 1854
- З нами з: 20.06.08
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 437 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 січ, 2020 16:24
Васенька
- йди поцілуй свою іконку у вигляді зеленої сраки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 9735
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1095 раз.
- Подякували: 1214 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 січ, 2020 16:25
Replay написав:lapay
Влада це питання і вирішила, районна влада, вчителі були зобов'язані зв'язатись з батьками, якщо виникло таке питання, і зі своїм начальством.
Первый раз слышу, что простой учитель, может решать финансовые вопросы, связанные с Льготами, выделяемые государством!
По-Вашему, если "моей бабке" начисляют маленькую субсидию, она может сама прийти "облэнерго" и затребовать от них "доплаты"?
Та ну, не прикалывайтесь...
Власть выделила 3 рубля?
Если "частный учитель" будет брать денег с родителей в качестве Доплаты на обед, то этот Учитель, может быть обвинён в Коррупции! Вымагает средства с граждан, более того, с Героев АТО!!!!
Мало денег на обед? Пишите "наверх", снимайте ролик и выкладывайте в СМИ!
НЕ ТРЕБА називати продажних мусоров з лохато ХЕРОЯМИ
це біомусор! слуги бандитського режиму
-
Васенька
-
-
- Повідомлень: 663
- З нами з: 20.10.16
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|