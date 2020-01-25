RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 53335334533553365337>
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:03

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:А в чём прикол ? Всем выделило государство на полную порцию, а одному хлопчику на четверть порции ? Как это технически возможно ? В Одессе абсолютно бесплатное питание в школах получают все без исключения школьники 1-4 классов.

Харчування платне, для середньої школи, держава виділяє певну сумму, якої тільки вистачило для четвертинку порції. Прикол в тому, що дали цю четвертинку, замість того, щоб обговорити питання з батьками. Так що вчителі різні бувають, можна згадати завуча харківської школи, де навчавчася школяр, який загинув від теракта - на похоронах обіцяла назвати школу його ім'ям, а зараз вперто морозиться.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9735
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1095 раз.
Подякували: 1214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:05

freeze
Я вот ни разу не слышал, чтобы в Одесской области компенсировали маршруточникам поездки льготников, хотя это должно делать государство.

Давно пора монетизировать все льготы, и не ставить людей в глупое положение, заставляя их таскать своё удостоверение в трамваях, маршрутках и тд.


Не знаю, как с монетахацией "обедов", но есть Факт, что бюджетники, студенты ВУЗов, скоро останутся ... одни льготники.
Получить Качественное образование, смогут либо дети АТО-шников, либо дети богатых.
При таком раскладе, Гений из провинции - обречён быть "свинопасом"... :D
ЕГЭ - не отражают потенциал ученика, вообще... это как "сдача экзаменов по ПДД, абсолютно не показывает умение водителя действовать в той или иной ситуации, не отражает реакцию и пр. и "Блондинки", вызубрив экзамены - успешно сдают ПДД, а вот в реальной жизни... не видят знаков, забывают пропустить "помеху справа" и путают газ с тормозом! :D
Востаннє редагувалось Replay в Нед 26 січ, 2020 16:10, всього редагувалось 1 раз.
Replay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1854
З нами з: 20.06.08
Подякував: 121 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:08

lapay
Прикол в тому, що дали цю четвертинку, замість того, щоб обговорити питання з батьками.

Это противозаконно, брать с родителей льготников - доплату за обед!
Директора школы - посадят!
Неужели непонятно? :D

Претензии к Властям, которые выделяют недостаточно средств на питание льготников.
Replay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1854
З нами з: 20.06.08
Подякував: 121 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:11

Re: Політичні дискусії

бачу в Україні крім жидопоклонників та мусоров-лохатошників і обговорити нічого... :mrgreen:
Васенька
 
Повідомлень: 663
З нами з: 20.10.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:14

Re: Політичні дискусії

  Replay написав:Это противозаконно, брать с родителей льготников - доплату за обед!
Директора школы - посадят!
Неужели непонятно? :D

Претензии к Властям, которые выделяют недостаточно средств на питание льготников.

Влада це питання і вирішила, районна влада, вчителі були зобов'язані зв'язатись з батьками, якщо виникло таке питання, і зі своїм начальством.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9735
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1095 раз.
Подякували: 1214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:16

Васенька
бачу в Україні крім жидопоклонників та лохатовців і обговорити нічого...

Предлагаете обсудить S&P и рынок нефти?
Начинайте! :D
Replay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1854
З нами з: 20.06.08
Подякував: 121 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:20

  Replay написав:Васенька
бачу в Україні крім жидопоклонників та лохатовців і обговорити нічого...

Предлагаете обсудить S&P и рынок нефти?
Начинайте! :D

ну так в бозю вірують та за бабло дохнуть на даунбасі лише маргінали :mrgreen:
алкаши, наркомани, полоумні пенси
Васенька
 
Повідомлень: 663
З нами з: 20.10.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:21

lapay
Влада це питання і вирішила, районна влада, вчителі були зобов'язані зв'язатись з батьками, якщо виникло таке питання, і зі своїм начальством.

Первый раз слышу, что простой учитель, может решать финансовые вопросы, связанные с Льготами, выделяемые государством!

По-Вашему, если "моей бабке" начисляют маленькую субсидию, она может сама прийти "облэнерго" и затребовать от них "доплаты"?
Та ну, не прикалывайтесь... :D

Власть выделила 3 рубля?
Если "частный учитель" будет брать денег с родителей в качестве Доплаты на обед, то этот Учитель, может быть обвинён в Коррупции! Вымагает средства с граждан, более того, с Героев АТО!!!! :D

Мало денег на обед? Пишите "наверх", снимайте ролик и выкладывайте в СМИ! :(
Replay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1854
З нами з: 20.06.08
Подякував: 121 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:24

Васенька - йди поцілуй свою іконку у вигляді зеленої сраки. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9735
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1095 раз.
Подякували: 1214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:25

  Replay написав:lapay
Влада це питання і вирішила, районна влада, вчителі були зобов'язані зв'язатись з батьками, якщо виникло таке питання, і зі своїм начальством.

Первый раз слышу, что простой учитель, может решать финансовые вопросы, связанные с Льготами, выделяемые государством!

По-Вашему, если "моей бабке" начисляют маленькую субсидию, она может сама прийти "облэнерго" и затребовать от них "доплаты"?
Та ну, не прикалывайтесь... :D

Власть выделила 3 рубля?
Если "частный учитель" будет брать денег с родителей в качестве Доплаты на обед, то этот Учитель, может быть обвинён в Коррупции! Вымагает средства с граждан, более того, с Героев АТО!!!! :D

Мало денег на обед? Пишите "наверх", снимайте ролик и выкладывайте в СМИ! :(

НЕ ТРЕБА називати продажних мусоров з лохато ХЕРОЯМИ :twisted:
це біомусор! слуги бандитського режиму
Васенька
 
Повідомлень: 663
З нами з: 20.10.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 53335334533553365337>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron