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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5334533553365337>
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:26

  lapay написав:Васенька - йди поцілуй свою іконку у вигляді зеленої сраки. :mrgreen:

а ти порохоотсос бачу з окопа пишеш??? :lol:
ти інтернет-херой на зарплаті у сучого потроха
Востаннє редагувалось Васенька в Нед 26 січ, 2020 16:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:27

Re: Політичні дискусії

  Replay написав:Первый раз слышу, что простой учитель, может решать финансовые вопросы, связанные с Льготами, выделяемые государством!

Значить, приймати рішення, що треба різати порцію, він може? А залишок куди подів - віддав бєзвозмездно своєму шлунку, чи взяв в нього росписку?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:29

  lapay написав:Васенька - йди поцілуй свою іконку у вигляді зеленої сраки. :mrgreen:

Зачем вы общаетесь с биомусором?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:31

  Starikan написав:
  lapay написав:Васенька - йди поцілуй свою іконку у вигляді зеленої сраки. :mrgreen:

Зачем вы общаетесь с биомусором?

а ти чого не здох на даунбасі?
не ПОЦРЕОТ??? :twisted:
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:31

Re: Політичні дискусії

  Васенька написав:ти порохоотсос бачу з окопа пишеш???

В окопах ждуть не дождуться Васеньку, зі своєю іконокою, бо тільки вона і може захистити.
Ти тут частіше виступай, щоб зелебобіки наочно бачили, за кого голосували. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:33

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:Зачем вы общаетесь с биомусором?

Я його трохи підняв, щоб було всім видно і чутно. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:33

  mephala написав:
  ЛАД написав:Во-вторых, откуда о "ділянці землі, яка була виділена її загиблому сину"? В ссылках мефалы такого не видел.

https://inforesist.org/svyashhennik-upcz-mp-oskorbil-pogibshego-kiborga-i-travit-ego-semyu-mat-obratilas-k-zelenskomu/
і йдемо на "передает «Армия Inform«"

Спасибо за ссылку!
Глубоко сочувствую семье погибшего.
Но всё это ничего не доказывает по вопросу церкви. Ни слова, в чём проблема с постройкой новой церкви и что женщина хочет от президента - разрешения на строительство, денег, чего-то ещё.
А статья всё же похожа на нагнетание страстей. Проблемы начались полгода назад. Почему раньше не было?
Операция на сердце у 4-летнего малыша не связана с гибелью отца.
На этом обсуждение прекращаю. Вопросов много, гадать и строить предположения смысла не вижу. Выискиванием зрады заниматься не хочу.
що не вкладається в здоровий глузд?

Раньше уже написал.
Рассказ об операции малыша только усиливает сомнения в серьезности истории с церковью.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:37

  freeze написав:
  mephala написав:бо випадки відмови служити за загиблими в ато були не поодинокі.


Интересно, а кто отпевал покойного в этом селе, если не обвиняемый священник ? Мама-прихожанка его прихода, вызывала другого священника из другого села или УПЦ КП, а после этого еще несколько лет ходила петь к обвиняемому ? Сами в это верите ? ))))

Не одинокие случае - это какие ? Я достоверно знаю об одном, тут обсуждался с год назад этот случай в Днепре по-моему, когда священник отказал на том основании, что пришедшие к нему были прихожанами другой церкви.
Больше достоверных случаев, я не слышал, и это за шестой год на десяток тысяч приходов и тысячах погибших !!! Но я точно знаю много случаев, когда погибших отпевали священники УПЦ МП, особенно в 2014-2018 годах, пока Порошенко не начал предвыборную компанию со скрепами.

ЧВК и террористы на службе УПЦ МП. Часть 1: Запорожская епархия
і там далі по всім єпархіям. перевірити текст звісно проблемно але чтиво цікаве. це стосовно вашого що ті чи інші вчинки можуть пояснюватися не лише бажанням отримати гроші за панахиду.

https://kherson-news.net/herson-i-obshestvo/item/2983-v-hrame-moskovskogo-patriarhata-otkazali-v-molebne-po-voinam-ato.html
https://dnpr.com.ua/sobytija/v-dnepropetrovske-provedut-panihidu-po-terroristu/
https://www.048.ua/news/1780541/v-odesse-svasennik-moskovskogo-patriarhata-otkazalsa-otpevat-pogibsego-geroa
https://www.061.ua/news/1914110/zaporozcam-predlagaut-prinosit-kukly-pod-dveri-hramov-moskovskogo-patriarhata-ctoby-razbudit-sovest-v-svasennikah
(не про ато але про МП)
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:39

  lapay написав:
  Starikan написав:Зачем вы общаетесь с биомусором?

Я його трохи підняв, щоб було всім видно і чутно. :)

за 6 років на цьому форумі я не чув НІРАЗУ, щоб хтось з "форумчан" був на даунбасі в лохато, або "в боях на майдані".
зато строчать по клавіатурі аж дим йде :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:42

  Васенька написав:бачу в Україні крім жидопоклонників та мусоров-лохатошників і обговорити нічого... :mrgreen:

Но "искатели" антисемитизма молчат на это сообщение. Ведь Васенька социально близок им
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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