freeze написав:

mephala написав: бо випадки відмови служити за загиблими в ато були не поодинокі. бо випадки відмови служити за загиблими в ато були не поодинокі.

Интересно, а кто отпевал покойного в этом селе, если не обвиняемый священник ? Мама-прихожанка его прихода, вызывала другого священника из другого села или УПЦ КП, а после этого еще несколько лет ходила петь к обвиняемому ? Сами в это верите ? ))))Не одинокие случае - это какие ? Я достоверно знаю об одном, тут обсуждался с год назад этот случай в Днепре по-моему, когда священник отказал на том основании, что пришедшие к нему были прихожанами другой церкви.Больше достоверных случаев, я не слышал, и это за шестой год на десяток тысяч приходов и тысячах погибших !!! Но я точно знаю много случаев, когда погибших отпевали священники УПЦ МП, особенно в 2014-2018 годах, пока Порошенко не начал предвыборную компанию со скрепами.