Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Спасибо за ссылку! Глубоко сочувствую семье погибшего. Но всё это ничего не доказывает по вопросу церкви. Ни слова, в чём проблема с постройкой новой церкви и что женщина хочет от президента - разрешения на строительство, денег, чего-то ещё. А статья всё же похожа на нагнетание страстей. Проблемы начались полгода назад. Почему раньше не было? Операция на сердце у 4-летнего малыша не связана с гибелью отца. На этом обсуждение прекращаю. Вопросов много, гадать и строить предположения смысла не вижу. Выискиванием зрады заниматься не хочу.
що не вкладається в здоровий глузд?
Раньше уже написал. Рассказ об операции малыша только усиливает сомнения в серьезности истории с церковью.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
mephala написав:бо випадки відмови служити за загиблими в ато були не поодинокі.
Интересно, а кто отпевал покойного в этом селе, если не обвиняемый священник ? Мама-прихожанка его прихода, вызывала другого священника из другого села или УПЦ КП, а после этого еще несколько лет ходила петь к обвиняемому ? Сами в это верите ? ))))
Не одинокие случае - это какие ? Я достоверно знаю об одном, тут обсуждался с год назад этот случай в Днепре по-моему, когда священник отказал на том основании, что пришедшие к нему были прихожанами другой церкви. Больше достоверных случаев, я не слышал, и это за шестой год на десяток тысяч приходов и тысячах погибших !!! Но я точно знаю много случаев, когда погибших отпевали священники УПЦ МП, особенно в 2014-2018 годах, пока Порошенко не начал предвыборную компанию со скрепами.