Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав:так а що не вкладається в здоровий глузд?
Умный человек никогда не будет чуть ли не пинками и страшным криком выгонять бедную женщину, да еще свою прихожанку, на улицу, когда идет дождь, особенно во время конфликта по переделу собственности. Это нехарактерный тип поведения, причем не только для всех христиан, но и для мусульман и тд. А там нигде не было написано, что Поп идиот или страдает эпилептическими припадками. И с точки зрения бизнеса, а приход - это какой-никакой бизнес, сельские священники часто живут за счет своих прихожан, не логично выглядит ситуация.
))) Кстати в этой статье чувствуется опытная журналистская рука, якобы зверски выгнал не просто так, а НА ДОЖДЬ. Итить, это мог написать только профессионал высокого уровня, я их чую профессионалов пера ))) Сам в этой теме был когда-то.
так це і є те що я казав -ваша парадигма а не логіка бо випадки відмови служити за загиблими в ато були не поодинокі. хоча як ви кажете згідно логіки наживи не повинні були відмовляти
Так Вы же сами отметили выше, что сейчас шифруются. В этом нелогичнлсть полная.
Ну зачем этому попу Так!!! Сейчас!!! подставляться?
Васенька написав:бачу в Україні крім жидопоклонників та мусоров-лохатошників і обговорити нічого...
Но "искатели" антисемитизма молчат на это сообщение. Ведь Васенька социально близок им
ісус христос та інші казкові герої з бібліє ЄВРЕЇ!!! але в них релігія іудаізм в біблії жидовський народ названий діти божі, а інші народи РАБИ БОЖІ отже християни підкоряються жидві все як книжка пише
Васенька написав:бачу в Україні крім жидопоклонників та мусоров-лохатошників і обговорити нічого...
Но "искатели" антисемитизма молчат на это сообщение. Ведь Васенька социально близок им
ісус христос та інші казкові герої з бібліє ЄВРЕЇ!!! але в них релігія іудаізм в біблії жидовський народ названий діти божі, а інші народи РАБИ БОЖІ отже християни підкоряються жидві все як книжка пише
mephala написав:..... а закидали ви мені що я і порохобот і підтримую фашистську ідеологію. все і не згадаєш. то коли ви не наводите підтвердження своїм слова та бездоказово мене в чомусь обвинувачуєте цікаво яке право маєте від мене щось вимагати?
Вы возражаете, что Вы порохоботы? Считаете это оскорблением? Основанием для моих слов о поддержке Вами фашистской идеологии основывались на отчаянной защите Вами фашистской свастики на хилой основе того, что 1000 лет назад ( ) этот знак использовался в древнеславянской мифологии. Хотя за 1000 лет об этом успешно забыли и вспомнили совсем недавно. Тем более, что я спрашивал у Вас не родновер ли Вы, и готов был понять защиту свастики при положительном ответе. Так что я свои слова обосновывал. Кроме того, мои слова были исключительно Вам лично, Вы же оскорбляет язык, на кот. говорят миллионы Ваших сограждан. И упорно эти оскорбления повторяете. Вам не кажется, что Вы работаете на руку врагу?
зважаючи на загальний потік інформації та її оперативність історія дійсно давня. он зе обрали також пів року тому. а скільки вже інфи спливло. фріз встиг і розчаруватися.
Пiвроку це давня iсторiя? На фоне того, что человек погиб 5 лет назад? И разочарование фриза тут не при чём.
Replay написав:...... ЕГЭ - не отражают потенциал ученика, вообще...
Что Вы предлагаете вместо ЕГЭ? Оценка знаний по тестам достаточно распространена в мире. До введения ЕГЭ было много нареканий (вполне справедливых) на необъективность и коррупционность существовавшей до того системы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.