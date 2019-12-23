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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5334533553365337> Додано: Нед 26 січ, 2020 16:44 mephala написав: freeze написав: mephala написав: так а що не вкладається в здоровий глузд? так а що не вкладається в здоровий глузд?



Умный человек никогда не будет чуть ли не пинками и страшным криком выгонять бедную женщину, да еще свою прихожанку, на улицу, когда идет дождь, особенно во время конфликта по переделу собственности. Это нехарактерный тип поведения, причем не только для всех христиан, но и для мусульман и тд. А там нигде не было написано, что Поп идиот или страдает эпилептическими припадками. И с точки зрения бизнеса, а приход - это какой-никакой бизнес, сельские священники часто живут за счет своих прихожан, не логично выглядит ситуация.



))) Кстати в этой статье чувствуется опытная журналистская рука, якобы зверски выгнал не просто так, а НА ДОЖДЬ. Итить, это мог написать только профессионал высокого уровня, я их чую профессионалов пера ))) Сам в этой теме был когда-то. Умный человек никогда не будет чуть ли не пинками и страшным криком выгонять бедную женщину, да еще свою прихожанку, на улицу, когда идет дождь, особенно во время конфликта по переделу собственности. Это нехарактерный тип поведения, причем не только для всех христиан, но и для мусульман и тд. А там нигде не было написано, что Поп идиот или страдает эпилептическими припадками. И с точки зрения бизнеса, а приход - это какой-никакой бизнес, сельские священники часто живут за счет своих прихожан, не логично выглядит ситуация.))) Кстати в этой статье чувствуется опытная журналистская рука, якобы зверски выгнал не просто так, а НА ДОЖДЬ. Итить, это мог написать только профессионал высокого уровня, я их чую профессионалов пера ))) Сам в этой теме был когда-то.

так це і є те що я казав -ваша парадигма а не логіка

бо випадки відмови служити за загиблими в ато були не поодинокі. хоча як ви кажете згідно логіки наживи не повинні були відмовляти так це і є те що я казав -ваша парадигма а не логікабо випадки відмови служити за загиблими в ато були не поодинокі. хоча як ви кажете згідно логіки наживи не повинні були відмовляти



Так Вы же сами отметили выше, что сейчас шифруются.

В этом нелогичнлсть полная.



Ну зачем этому попу Так!!! Сейчас!!! подставляться? Так Вы же сами отметили выше, что сейчас шифруются.В этом нелогичнлсть полная.Ну зачем этому попу Так!!! Сейчас!!! подставляться? detroytred

Повідомлень: 22973 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2020 17:05 detroytred написав: Так Вы же сами отметили выше, что сейчас шифруются.

В этом нелогичнлсть полная.



Ну зачем этому попу Так!!! Сейчас!!! подставляться? Так Вы же сами отметили выше, что сейчас шифруются.В этом нелогичнлсть полная.Ну зачем этому попу Так!!! Сейчас!!! подставляться?

я казав про те що шифруються на загал. а що в цього в голові ХЗ.

особливо після покаянного повернення до МП я казав про те що шифруються на загал. а що в цього в голові ХЗ.особливо після покаянного повернення до МП mephala Повідомлень: 6419 З нами з: 07.04.14 Подякував: 119 раз. Подякували: 697 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2020 17:14 mephala написав: .....

а закидали ви мені що я і порохобот і підтримую фашистську ідеологію. все і не згадаєш.

то коли ви не наводите підтвердження своїм слова та бездоказово мене в чомусь обвинувачуєте цікаво яке право маєте від мене щось вимагати? .....а закидали ви мені що я і порохобот і підтримую фашистську ідеологію. все і не згадаєш.то коли ви не наводите підтвердження своїм слова та бездоказово мене в чомусь обвинувачуєте цікаво яке право маєте від мене щось вимагати?

Вы возражаете, что Вы порохобот? Считаете это оскорблением?

Мои слова о поддержке Вами фашистской идеологии основывались на отчаянной защите Вами фашистской свастики на хилой основе того, что 1000 лет назад ( ) этот знак использовался в древнеславянской мифологии.

Хотя за 1000 лет об этом успешно забыли и вспомнили совсем недавно. Тем более, что я спрашивал у Вас не родновер ли Вы, и готов был понять защиту свастики при положительном ответе.

Так что я свои слова обосновывал.

Кроме того, мои слова были исключительно Вам лично, Вы же оскорбляет язык, на кот. говорят миллионы Ваших сограждан. И упорно эти оскорбления повторяете. Вам не кажется, что Вы работаете на руку врагу?



зважаючи на загальний потік інформації та її оперативність історія дійсно давня. он зе обрали також пів року тому. а скільки вже інфи спливло. фріз встиг і розчаруватися.

Пiвроку це давня iсторiя? На фоне того, что человек погиб 5 лет назад?

И разочарование фриза тут не при чём. Вы возражаете, что Вы порохобот? Считаете это оскорблением?Мои слова о поддержке Вами фашистской идеологии основывались на отчаянной защите Вами фашистской свастики на хилой основе того, что 1000 лет назад () этот знак использовался в древнеславянской мифологии.Хотя за 1000 лет об этом успешно забыли и вспомнили совсем недавно. Тем более, что я спрашивал у Вас не родновер ли Вы, и готов был понять защиту свастики при положительном ответе.Так что я свои слова обосновывал.Кроме того, мои слова были исключительно Вам лично, Вы же оскорбляет язык, на кот. говорят миллионы Ваших сограждан. И упорно эти оскорбления повторяете. Вам не кажется, что Вы работаете на руку врагу?Пiвроку це давня iсторiя? На фоне того, что человек погиб 5 лет назад?И разочарование фриза тут не при чём. Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 26 січ, 2020 17:31, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 15212 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4313 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2020 17:20 Replay написав: ......

ЕГЭ - не отражают потенциал ученика, вообще... ......ЕГЭ - не отражают потенциал ученика, вообще...

Что Вы предлагаете вместо ЕГЭ?

Оценка знаний по тестам достаточно распространена в мире.

До введения ЕГЭ было много нареканий (вполне справедливых) на необъективность и коррупционность существовавшей до того системы. Что Вы предлагаете вместо ЕГЭ?Оценка знаний по тестам достаточно распространена в мире.До введения ЕГЭ было много нареканий (вполне справедливых) на необъективность и коррупционность существовавшей до того системы. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15212 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4313 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2020 17:34 mephala написав: detroytred написав: Так Вы же сами отметили выше, что сейчас шифруются.

В этом нелогичнлсть полная.



Ну зачем этому попу Так!!! Сейчас!!! подставляться? Так Вы же сами отметили выше, что сейчас шифруются.В этом нелогичнлсть полная.Ну зачем этому попу Так!!! Сейчас!!! подставляться?

я казав про те що шифруються на загал. а що в цього в голові ХЗ.

особливо після покаянного повернення до МП я казав про те що шифруються на загал. а що в цього в голові ХЗ.особливо після покаянного повернення до МП

Так об этой нелогичности у этого в голове и речь.

Раз есть нелогичность, то нужны подтверждения. Так об этой нелогичности у этого в голове и речь.Раз есть нелогичность, то нужны подтверждения. detroytred

Повідомлень: 22973 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2020 17:36 pesikot написав: ......

Но "искатели" антисемитизма молчат на это сообщение. Ведь Васенька социально близок им ......Но "искатели" антисемитизма молчат на это сообщение. Ведь Васенька социально близок им

А что, тут есть что обсуждать или осуждать? Вылез дурак или провокатор из подворотни - надо просто банить.

Но ... прав не имею. А что, тут есть что обсуждать или осуждать? Вылез дурак или провокатор из подворотни - надо просто банить.Но ... прав не имею. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15212 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4313 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2020 17:37 Народное творчество из интернетов:



Першим захворівшим на коронавірус в Україні однозначно є Порошенко.



Вже 9 місяців, як він екс-президент, а до цих пір носить корону і їздить на міжнародні зустрічі. Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 10334 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6521 раз. Подякували: 2777 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2020 17:44 ЛАД написав: mephala написав: .....

а закидали ви мені що я і порохобот і підтримую фашистську ідеологію. все і не згадаєш.

то коли ви не наводите підтвердження своїм слова та бездоказово мене в чомусь обвинувачуєте цікаво яке право маєте від мене щось вимагати? .....а закидали ви мені що я і порохобот і підтримую фашистську ідеологію. все і не згадаєш.то коли ви не наводите підтвердження своїм слова та бездоказово мене в чомусь обвинувачуєте цікаво яке право маєте від мене щось вимагати?

Вы возражаете, что Вы порохоботы? Считаете это оскорблением?

Основанием для моих слов о поддержке Вами фашистской идеологии основывались на отчаянной защите Вами фашистской свастики на хилой основе того, что 1000 лет назад ( ) этот знак использовался в древнеславянской мифологии.

Хотя за 1000 лет об этом успешно забыли и вспомнили совсем недавно. Тем более, что я спрашивал у Вас не родновер ли Вы, и готов был понять защиту свастики при положительном ответе.

Так что я свои слова обосновывал.

Кроме того, мои слова были исключительно Вам лично, Вы же оскорбляет язык, на кот. говорят миллионы Ваших сограждан. И упорно эти оскорбления повторяете. Вам не кажется, что Вы работаете на руку врагу?



зважаючи на загальний потік інформації та її оперативність історія дійсно давня. он зе обрали також пів року тому. а скільки вже інфи спливло. фріз встиг і розчаруватися.

Пiвроку це давня iсторiя? На фоне того, что человек погиб 5 лет назад?

И разочарование фриза тут не при чём. Вы возражаете, что Вы порохоботы? Считаете это оскорблением?Основанием для моих слов о поддержке Вами фашистской идеологии основывались на отчаянной защите Вами фашистской свастики на хилой основе того, что 1000 лет назад () этот знак использовался в древнеславянской мифологии.Хотя за 1000 лет об этом успешно забыли и вспомнили совсем недавно. Тем более, что я спрашивал у Вас не родновер ли Вы, и готов был понять защиту свастики при положительном ответе.Так что я свои слова обосновывал.Кроме того, мои слова были исключительно Вам лично, Вы же оскорбляет язык, на кот. говорят миллионы Ваших сограждан. И упорно эти оскорбления повторяете. Вам не кажется, что Вы работаете на руку врагу?Пiвроку це давня iсторiя? На фоне того, что человек погиб 5 лет назад?И разочарование фриза тут не при чём.

"Вы возражаете, что Вы порохоботы?" - тобто ви таки продовжуєте називати мене порохоботом? на якій підставі?

коли наприклад людина мусульманин а йому скажуть що він іудей - це образа?

і чи є ці слова образливими без контексту?



"Основанием для моих слов о поддержке Вами фашистской идеологии основывались на отчаянной защите Вами фашистской свастики" - де ваші докази що я захищав саме фашистську свастику? чи безпідставно лише вам можна обвинувачувати а інші повинні надавати вам докази?



"Тем более, что я спрашивал у Вас не родновер ли Вы, и готов был понять защиту свастики при положительном ответе" - тобто якщо офіційно не рідновір то не можеш і ознайомитися з їхнім вченням та захищати їх символи? так ви тоді також не можете нічого казати на захист євреїв бо ви не єврей.



"Кроме того, мои слова были исключительно Вам лично, Вы же оскорбляет язык, на кот. говорят миллионы Ваших сограждан. И упорно эти оскорбления повторяете. Вам не кажется, что Вы работаете на руку врагу" - яким чином я ображаю мільйони? мені не зрозуміла мова тільки одного персонажу. "Вы возражаете, что Вы порохоботы?" - тобто ви таки продовжуєте називати мене порохоботом? на якій підставі?коли наприклад людина мусульманин а йому скажуть що він іудей - це образа?і чи є ці слова образливими без контексту?"Основанием для моих слов о поддержке Вами фашистской идеологии основывались на отчаянной защите Вами фашистской свастики" - де ваші докази що я захищав саме фашистську свастику? чи безпідставно лише вам можна обвинувачувати а інші повинні надавати вам докази?"Тем более, что я спрашивал у Вас не родновер ли Вы, и готов был понять защиту свастики при положительном ответе" - тобто якщо офіційно не рідновір то не можеш і ознайомитися з їхнім вченням та захищати їх символи? так ви тоді також не можете нічого казати на захист євреїв бо ви не єврей."Кроме того, мои слова были исключительно Вам лично, Вы же оскорбляет язык, на кот. говорят миллионы Ваших сограждан. И упорно эти оскорбления повторяете. Вам не кажется, что Вы работаете на руку врагу" - яким чином я ображаю мільйони? мені не зрозуміла мова тільки одного персонажу. mephala Повідомлень: 6419 З нами з: 07.04.14 Подякував: 119 раз. Подякували: 697 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2020 17:46 detroytred написав: mephala написав: detroytred написав: Так Вы же сами отметили выше, что сейчас шифруются.

В этом нелогичнлсть полная.



Ну зачем этому попу Так!!! Сейчас!!! подставляться? Так Вы же сами отметили выше, что сейчас шифруются.В этом нелогичнлсть полная.Ну зачем этому попу Так!!! Сейчас!!! подставляться?

я казав про те що шифруються на загал. а що в цього в голові ХЗ.

особливо після покаянного повернення до МП я казав про те що шифруються на загал. а що в цього в голові ХЗ.особливо після покаянного повернення до МП

Так об этой нелогичности у этого в голове и речь.

Раз есть нелогичность, то нужны подтверждения. Так об этой нелогичности у этого в голове и речь.Раз есть нелогичность, то нужны подтверждения.

в голову пропонуєте йому залізти? в голову пропонуєте йому залізти? mephala Повідомлень: 6419 З нами з: 07.04.14 Подякував: 119 раз. Подякували: 697 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2020 18:55 Re: Політичні дискусії lapay написав: Це мені розповідав двоюрідний брат, в якого пасинок атовець: "Прийшов онук в шкільну їдальню, а йому дали четвертинку порції, і кажуть -Це тобі скільки грошей держава виділила на харчування-. У батьків шок, потім запропонували доплатити -Ні, ми не можемо оформити цю доплату-. Коротше кажучи, після великого скандалу райдержадміністрація таки оформила доплату, як і в інших районах.

Тільки в дитини трамва, бо всі сміялись і тикали пальцями... Це мені розповідав двоюрідний брат, в якого пасинок атовець: "Прийшов онук в шкільну їдальню, а йому дали четвертинку порції, і кажуть -Це тобі скільки грошей держава виділила на харчування-. У батьків шок, потім запропонували доплатити -Ні, ми не можемо оформити цю доплату-. Коротше кажучи, після великого скандалу райдержадміністрація таки оформила доплату, як і в інших районах.Тільки в дитини трамва, бо всі сміялись і тикали пальцями...



Одним не додали порцію, другим стипендію



Андрій Білинський 23.12.2019

У зв'язку з недостатнім фінансуванням відділом соціального захисту населення соціальної стипендії для категорії дітей учасників бойових дій та учасників АТО завтра, у вівторок, 24 грудня 2019 року студентам цієї категорії буде виплачена соціальна стипендія не в повному обсязі, решта коштів буде доплачена після надходження коштів з відділу соціального захисту населення. http://ppos.lnu.edu.ua/ Про виплату соціальної стипендії в грудніАндрій Білинський 23.12.2019У зв'язку з недостатнім фінансуванням відділом соціального захисту населення соціальної стипендії для категорії дітей учасників бойових дій та учасників АТО завтра, у вівторок, 24 грудня 2019 року студентам цієї категорії буде виплачена соціальна стипендія не в повному обсязі, решта коштів буде доплачена після надходження коштів з відділу соціального захисту населення.



З монетизованими пільгами повно проблем. Одним не додали порцію, другим стипендіюЗ монетизованими пільгами повно проблем. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3174 З нами з: 19.04.12 Подякував: 40 раз. Подякували: 386 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5334533553365337> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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