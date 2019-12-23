Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав:..... а закидали ви мені що я і порохобот і підтримую фашистську ідеологію. все і не згадаєш. то коли ви не наводите підтвердження своїм слова та бездоказово мене в чомусь обвинувачуєте цікаво яке право маєте від мене щось вимагати?
Вы возражаете, что Вы порохобот? Считаете это оскорблением? Мои слова о поддержке Вами фашистской идеологии основывались на отчаянной защите Вами фашистской свастики на хилой основе того, что 1000 лет назад ( ) этот знак использовался в древнеславянской мифологии. Хотя за 1000 лет об этом успешно забыли и вспомнили совсем недавно. Тем более, что я спрашивал у Вас не родновер ли Вы, и готов был понять защиту свастики при положительном ответе. Так что я свои слова обосновывал. Кроме того, мои слова были исключительно Вам лично, Вы же оскорбляет язык, на кот. говорят миллионы Ваших сограждан. И упорно эти оскорбления повторяете. Вам не кажется, что Вы работаете на руку врагу?
зважаючи на загальний потік інформації та її оперативність історія дійсно давня. он зе обрали також пів року тому. а скільки вже інфи спливло. фріз встиг і розчаруватися.
Пiвроку це давня iсторiя? На фоне того, что человек погиб 5 лет назад? И разочарование фриза тут не при чём.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 26 січ, 2020 17:31, всього редагувалось 1 раз.
Replay написав:...... ЕГЭ - не отражают потенциал ученика, вообще...
Что Вы предлагаете вместо ЕГЭ? Оценка знаний по тестам достаточно распространена в мире. До введения ЕГЭ было много нареканий (вполне справедливых) на необъективность и коррупционность существовавшей до того системы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
mephala написав:..... а закидали ви мені що я і порохобот і підтримую фашистську ідеологію. все і не згадаєш. то коли ви не наводите підтвердження своїм слова та бездоказово мене в чомусь обвинувачуєте цікаво яке право маєте від мене щось вимагати?
Вы возражаете, что Вы порохоботы? Считаете это оскорблением? Основанием для моих слов о поддержке Вами фашистской идеологии основывались на отчаянной защите Вами фашистской свастики на хилой основе того, что 1000 лет назад ( ) этот знак использовался в древнеславянской мифологии. Хотя за 1000 лет об этом успешно забыли и вспомнили совсем недавно. Тем более, что я спрашивал у Вас не родновер ли Вы, и готов был понять защиту свастики при положительном ответе. Так что я свои слова обосновывал. Кроме того, мои слова были исключительно Вам лично, Вы же оскорбляет язык, на кот. говорят миллионы Ваших сограждан. И упорно эти оскорбления повторяете. Вам не кажется, что Вы работаете на руку врагу?
зважаючи на загальний потік інформації та її оперативність історія дійсно давня. он зе обрали також пів року тому. а скільки вже інфи спливло. фріз встиг і розчаруватися.
Пiвроку це давня iсторiя? На фоне того, что человек погиб 5 лет назад? И разочарование фриза тут не при чём.
"Вы возражаете, что Вы порохоботы?" - тобто ви таки продовжуєте називати мене порохоботом? на якій підставі? коли наприклад людина мусульманин а йому скажуть що він іудей - це образа? і чи є ці слова образливими без контексту?
"Основанием для моих слов о поддержке Вами фашистской идеологии основывались на отчаянной защите Вами фашистской свастики" - де ваші докази що я захищав саме фашистську свастику? чи безпідставно лише вам можна обвинувачувати а інші повинні надавати вам докази?
"Тем более, что я спрашивал у Вас не родновер ли Вы, и готов был понять защиту свастики при положительном ответе" - тобто якщо офіційно не рідновір то не можеш і ознайомитися з їхнім вченням та захищати їх символи? так ви тоді також не можете нічого казати на захист євреїв бо ви не єврей.
"Кроме того, мои слова были исключительно Вам лично, Вы же оскорбляет язык, на кот. говорят миллионы Ваших сограждан. И упорно эти оскорбления повторяете. Вам не кажется, что Вы работаете на руку врагу" - яким чином я ображаю мільйони? мені не зрозуміла мова тільки одного персонажу.
lapay написав:Це мені розповідав двоюрідний брат, в якого пасинок атовець: "Прийшов онук в шкільну їдальню, а йому дали четвертинку порції, і кажуть -Це тобі скільки грошей держава виділила на харчування-. У батьків шок, потім запропонували доплатити -Ні, ми не можемо оформити цю доплату-. Коротше кажучи, після великого скандалу райдержадміністрація таки оформила доплату, як і в інших районах. Тільки в дитини трамва, бо всі сміялись і тикали пальцями...
Одним не додали порцію, другим стипендію
Про виплату соціальної стипендії в грудні Андрій Білинський 23.12.2019 У зв'язку з недостатнім фінансуванням відділом соціального захисту населення соціальної стипендії для категорії дітей учасників бойових дій та учасників АТО завтра, у вівторок, 24 грудня 2019 року студентам цієї категорії буде виплачена соціальна стипендія не в повному обсязі, решта коштів буде доплачена після надходження коштів з відділу соціального захисту населення. http://ppos.lnu.edu.ua/