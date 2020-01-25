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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5335533653375338>
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 19:03

  ЛАД написав:
  pesikot написав:......
Но "искатели" антисемитизма молчат на это сообщение. Ведь Васенька социально близок им

А что, тут есть что обсуждать или осуждать? Вылез дурак или провокатор из подворотни - надо просто банить.
Но ... прав не имею.

Васеньку ты не осуждаешь за явный антисемитизм.
Но осуждаешь других, где тебе померещился антисемитизм.

Реальность - не осуждаешь
Придуманное - осуждаешь

Как то так
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 19:05

Вкладчик1234
Порошенко 9 месяцев не президент
А идиотам всё нет покоя.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 19:16

  pesikot написав:Вкладчик1234
Порошенко 9 месяцев не президент
А идиотам всё нет покоя.

пистец.....9 месяцев :shock:
тут причину ныне происходящего некоторые видят в монголо-татарском иге, некоторые в том, шо не ту религию выбрали, некоторые в "гуманном" правлении кобы, да и вабще совок.
шо кравчук-данилыч заложили основу системы алигархата....
а тут 9 месяцев.....
этот срок ассоциируется тока с периодом от зачатия до деторождения :D
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 19:18

  Вкладчик1234 написав:Народное творчество из интернетов:

Першим захворівшим на коронавірус в Україні однозначно є Порошенко.

Вже 9 місяців, як він екс-президент, а до цих пір носить корону і їздить на міжнародні зустрічі.

к хорошему быстро привыкаешь :D
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 19:19

Re: Політичні дискусії

  19yuriy91 написав:а тут 9 месяцев.....
этот срок ассоциируется тока с периодом от зачатия до деторождения
или возведением Шулявского моста :lol:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 19:23

  Мизантрóп написав:
  19yuriy91 написав:а тут 9 месяцев.....
этот срок ассоциируется тока с периодом от зачатия до деторождения
или возведением Шулявского моста :lol:

это уже конспирология :D
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 19:32

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:Народное творчество из интернетов:

Першим захворівшим на коронавірус в Україні однозначно є Порошенко.

Вже 9 місяців, як він екс-президент, а до цих пір носить корону і їздить на міжнародні зустрічі.

А шо робить? Царевич ніяк не навчиться ходити на горщик, тому не може здати аналізи. Доводиться бути регентом. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 19:37

  19yuriy91 написав:
  pesikot написав:Вкладчик1234
Порошенко 9 месяцев не президент
А идиотам всё нет покоя.

пистец.....9 месяцев :shock:
шо кравчук-данилыч заложили основу системы алигархата....
а тут 9 месяцев.....
:D

Да, олигархи появились в 2014 году, из ниоткуда.
Не было их, а тут бац и появились.

Дурачка хорошо включать умеете. Сразу видно военного :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 19:39

  19yuriy91 написав:это уже конспирология :D

При этом мост есть.
А в вашей голове моста нет. Потому что, конспирология
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:21

  ЛАД написав:
  Kudrjavuy написав:Ничего личного, НО
  YKK написав:Удивительно, практически все посты с обсуждением (сомнением) по поводу фейкового вброса по священнику УПЦ были почищены, но сам фейковый вброс mephala viewtopic.php?p=4851716#p4851716 остался, хотя это не проверенная и не доказанная информация целью которой разжигание религиозной вражды. Это наверное случайно так получилось.

Последнее время Вы полностью ассимилировались с оккупационным "Геббельс ТВ".
Я понимаю, жить в обществе и быть независимым от него невозможно, но Вы всё же попробуйте ладить с разумом.

Я вот никак не пойму, с кем ассимилируетесь Вы

"Холопу казённому" не пристало самоопределение.
Всегда был и есть з Україною та її дітями.(нехай з неосвідчиними, але вірними )

Трагедия, что за Украинцев - стал определять "заинтересованный бизнесмен".(выразиться более образно потребуется больше букв)

Лучше всего сказано: https://www.youtube.com/watch?v=DFtOELd5pEI
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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