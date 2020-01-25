Васеньку ты не осуждаешь за явный антисемитизм.
Но осуждаешь других, где тебе померещился антисемитизм.
Реальность - не осуждаешь
Придуманное - осуждаешь
Как то так
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 26 січ, 2020 19:03
Васеньку ты не осуждаешь за явный антисемитизм.
Но осуждаешь других, где тебе померещился антисемитизм.
Реальность - не осуждаешь
Придуманное - осуждаешь
Как то так
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 26 січ, 2020 19:05
Вкладчик1234
Порошенко 9 месяцев не президент
А идиотам всё нет покоя.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 26 січ, 2020 19:16
пистец.....9 месяцев
тут причину ныне происходящего некоторые видят в монголо-татарском иге, некоторые в том, шо не ту религию выбрали, некоторые в "гуманном" правлении кобы, да и вабще совок.
шо кравчук-данилыч заложили основу системы алигархата....
а тут 9 месяцев.....
этот срок ассоциируется тока с периодом от зачатия до деторождения
Додано: Нед 26 січ, 2020 19:18
Додано: Нед 26 січ, 2020 19:19
Re: Політичні дискусії
или возведением Шулявского моста
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Нед 26 січ, 2020 19:23
Додано: Нед 26 січ, 2020 19:32
Re: Політичні дискусії
А шо робить? Царевич ніяк не навчиться ходити на горщик, тому не може здати аналізи. Доводиться бути регентом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 26 січ, 2020 19:37
Да, олигархи появились в 2014 году, из ниоткуда.
Не было их, а тут бац и появились.
Дурачка хорошо включать умеете. Сразу видно военного
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 26 січ, 2020 19:39
При этом мост есть.
А в вашей голове моста нет. Потому что, конспирология
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 26 січ, 2020 20:21
"Холопу казённому" не пристало самоопределение.
Всегда был и есть з Україною та її дітями.(нехай з неосвідчиними, але вірними )
Трагедия, что за Украинцев - стал определять "заинтересованный бизнесмен".(выразиться более образно потребуется больше букв)
Лучше всего сказано:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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