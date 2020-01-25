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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5335533653375338
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:28

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
  pesikot написав:......
Но "искатели" антисемитизма молчат на это сообщение. Ведь Васенька социально близок им

А что, тут есть что обсуждать или осуждать? Вылез дурак или провокатор из подворотни - надо просто банить.
Но ... прав не имею.

Васеньку ты не осуждаешь за явный антисемитизм.
Но осуждаешь других, где тебе померещился антисемитизм.

Реальность - не осуждаешь
Придуманное - осуждаешь

Как то так

Как выразился один оппонент:
- А ты докажи, что "я дурак"
- Так и в жизни, хотя бывают случаи куда критичнее.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:38

  lapay написав:
  Васенька написав:ти порохоотсос бачу з окопа пишеш???

В окопах ждуть не дождуться Васеньку, зі своєю іконокою, бо тільки вона і може захистити.
Ти тут частіше виступай, щоб зелебобіки наочно бачили, за кого голосували. :mrgreen:

Не корректно конечно.
Никто не мешает возвратиться к ранним страницам посвящённым выборам.
Видеть "самоопределение плебса" - за кого "думает телевизор".
Из психологии:
10% населения способны к самостоятельной деятельности.
20% способны ориентироваться в происходящем.
..................
При чём хочу отдельно отметить, что именно в Украине(как ни в одном государстве) большая часть способна к созидательной деятельности.
Именно "внутренние противоречия"(самими созданные, в процессе самоопределения) позволяют самостоятельно двигать прогресс.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 21:37

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:это уже конспирология :D

При этом мост есть.
А в вашей голове моста нет. Потому что, конспирология

это была шютка
всего то..... :shock: :D
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