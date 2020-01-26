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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5336533753385339
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 00:40

  detroytred написав:Вот меньше всего с Вашей стороны было этого самого рассмотрения *шкоды*. Лишь констатация.
Шкоды и врагов.

Так у песикота шкода или нет?

:mrgreen:
Телевизир.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 00:47

  Kudrjavuy написав:Козак-характерник впал в традиционное "прикарпатское" болото, к сожалению которое за последние 15 лет сильно русифицировалось.(частично осталось влияние церкви и традиционного уклада, который на Луганщине выжжен ещё в 1918году)
И наоборот
YKK - перестал видеть будущее, впал в РФское агрессивное неверие всем и вся.

Разделение украинцев - форсируется.


Я вот уже давно наблюдаю за вами, что вы курите никак не пойму, я не в осуждение или наоборот, но я чувствую тонкий аромат какого-то ништяка, судя по всему не очень вредного, поскольку вас не скосило за несколько лет пребывания на форуме, но очень философского. Я бы тоже попробовал. Мне что-то неуловимо напоминает Пауло Коэльо Алхимик Монолог индейца.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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