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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5336533753385339 Додано: Пон 27 січ, 2020 00:47 Kudrjavuy написав: Козак-характерник впал в традиционное "прикарпатское" болото, к сожалению которое за последние 15 лет сильно русифицировалось.(частично осталось влияние церкви и традиционного уклада, который на Луганщине выжжен ещё в 1918году)

И наоборот

YKK - перестал видеть будущее, впал в РФское агрессивное неверие всем и вся.



Разделение украинцев - форсируется. Козак-характерник впал в традиционное "прикарпатское" болото, к сожалению которое за последние 15 лет сильно русифицировалось.(частично осталось влияние церкви и традиционного уклада, который на Луганщине выжжен ещё в 1918году)И наоборотYKK - перестал видеть будущее, впал в РФское агрессивное неверие всем и вся.Разделение украинцев - форсируется.



Я вот уже давно наблюдаю за вами, что вы курите никак не пойму, я не в осуждение или наоборот, но я чувствую тонкий аромат какого-то ништяка, судя по всему не очень вредного, поскольку вас не скосило за несколько лет пребывания на форуме, но очень философского. Я бы тоже попробовал. Мне что-то неуловимо напоминает Пауло Коэльо Алхимик Монолог индейца. Я вот уже давно наблюдаю за вами, что вы курите никак не пойму, я не в осуждение или наоборот, но я чувствую тонкий аромат какого-то ништяка, судя по всему не очень вредного, поскольку вас не скосило за несколько лет пребывания на форуме, но очень философского. Я бы тоже попробовал. Мне что-то неуловимо напоминает Пауло Коэльо Алхимик Монолог индейца. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14957 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3908 раз. Подякували: 5924 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2020 03:34 freeze написав: Kudrjavuy написав: Козак-характерник впал в традиционное "прикарпатское" болото, к сожалению которое за последние 15 лет сильно русифицировалось.(частично осталось влияние церкви и традиционного уклада, который на Луганщине выжжен ещё в 1918году)

И наоборот

YKK - перестал видеть будущее, впал в РФское агрессивное неверие всем и вся.



Разделение украинцев - форсируется. Козак-характерник впал в традиционное "прикарпатское" болото, к сожалению которое за последние 15 лет сильно русифицировалось.(частично осталось влияние церкви и традиционного уклада, который на Луганщине выжжен ещё в 1918году)И наоборотYKK - перестал видеть будущее, впал в РФское агрессивное неверие всем и вся.Разделение украинцев - форсируется.



Я вот уже давно наблюдаю за вами, что вы курите никак не пойму, я не в осуждение или наоборот, но я чувствую тонкий аромат какого-то ништяка, судя по всему не очень вредного, поскольку вас не скосило за несколько лет пребывания на форуме, но очень философского. Я бы тоже попробовал. Мне что-то неуловимо напоминает Пауло Коэльо Алхимик Монолог индейца. Я вот уже давно наблюдаю за вами, что вы курите никак не пойму, я не в осуждение или наоборот, но я чувствую тонкий аромат какого-то ништяка, судя по всему не очень вредного, поскольку вас не скосило за несколько лет пребывания на форуме, но очень философского. Я бы тоже попробовал. Мне что-то неуловимо напоминает Пауло Коэльо Алхимик Монолог индейца.



В нормальних людей цей персонаж вже давно в чорному списку.

Я розумію що вам, в силу професії, потрібно перечитувати усі повідомлення. В нормальних людей цей персонаж вже давно в чорному списку.Я розумію що вам, в силу професії, потрібно перечитувати усі повідомлення. andrijk777

Повідомлень: 1954 З нами з: 11.11.14 Подякував: 160 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2020 09:47 Re: Політичні дискусії freeze написав: Я вот уже давно наблюдаю за вами, что вы курите никак не пойму, я не в осуждение или наоборот, но я чувствую тонкий аромат какого-то ништяка, судя по всему не очень вредного, поскольку вас не скосило за несколько лет пребывания на форуме, но очень философского. Я бы тоже попробовал. Мне что-то неуловимо напоминает Пауло Коэльо Алхимик Монолог индейца. Я вот уже давно наблюдаю за вами, что вы курите никак не пойму, я не в осуждение или наоборот, но я чувствую тонкий аромат какого-то ништяка, судя по всему не очень вредного, поскольку вас не скосило за несколько лет пребывания на форуме, но очень философского. Я бы тоже попробовал. Мне что-то неуловимо напоминает Пауло Коэльо Алхимик Монолог индейца.

Да, да, я вот тоже искренне завидую и тоже такое хочу.. Да, да, я вот тоже искренне завидую и тоже такое хочу.. fokus Повідомлень: 474 З нами з: 19.03.16 Подякував: 68 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2020 10:05 freeze написав: Kudrjavuy написав: Козак-характерник впал в традиционное "прикарпатское" болото, к сожалению которое за последние 15 лет сильно русифицировалось.(частично осталось влияние церкви и традиционного уклада, который на Луганщине выжжен ещё в 1918году)

И наоборот

YKK - перестал видеть будущее, впал в РФское агрессивное неверие всем и вся.



Разделение украинцев - форсируется. Козак-характерник впал в традиционное "прикарпатское" болото, к сожалению которое за последние 15 лет сильно русифицировалось.(частично осталось влияние церкви и традиционного уклада, который на Луганщине выжжен ещё в 1918году)И наоборотYKK - перестал видеть будущее, впал в РФское агрессивное неверие всем и вся.Разделение украинцев - форсируется.



Я вот уже давно наблюдаю за вами, что вы курите никак не пойму, я не в осуждение или наоборот, но я чувствую тонкий аромат какого-то ништяка, судя по всему не очень вредного, поскольку вас не скосило за несколько лет пребывания на форуме, но очень философского. Я бы тоже попробовал. Мне что-то неуловимо напоминает Пауло Коэльо Алхимик Монолог индейца. Я вот уже давно наблюдаю за вами, что вы курите никак не пойму, я не в осуждение или наоборот, но я чувствую тонкий аромат какого-то ништяка, судя по всему не очень вредного, поскольку вас не скосило за несколько лет пребывания на форуме, но очень философского. Я бы тоже попробовал. Мне что-то неуловимо напоминает Пауло Коэльо Алхимик Монолог индейца. Прямо в яблочко

Замечу только что из состава ништяка со временем исчезла угольная пыль



У родственника дед с Луганщины. Перед ВМВ перебрался в Киев по партлинии. У него на родине говорили на украинском языке и носили вышиванки. А в Киеве он как сказал бы наш ольгинский бот волгарь занимался украинизацией Украины Прямо в яблочкоЗамечу только что из состава ништяка со временем исчезла угольная пыль Подолянин Повідомлень: 685 З нами з: 25.05.14 Подякував: 25 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5336533753385339 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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