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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 27 січ, 2020 00:47
Kudrjavuy написав:
Козак-характерник впал в традиционное "прикарпатское" болото, к сожалению которое за последние 15 лет сильно русифицировалось.(частично осталось влияние церкви и традиционного уклада, который на Луганщине выжжен ещё в 1918году)
И наоборот
YKK - перестал видеть будущее, впал в РФское агрессивное неверие всем и вся.
Разделение украинцев - форсируется.
Я вот уже давно наблюдаю за вами, что вы курите никак не пойму, я не в осуждение или наоборот, но я чувствую тонкий аромат какого-то ништяка, судя по всему не очень вредного, поскольку вас не скосило за несколько лет пребывания на форуме, но очень философского. Я бы тоже попробовал. Мне что-то неуловимо напоминает Пауло Коэльо Алхимик Монолог индейца.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 03:34
freeze написав: Kudrjavuy написав:
Козак-характерник впал в традиционное "прикарпатское" болото, к сожалению которое за последние 15 лет сильно русифицировалось.(частично осталось влияние церкви и традиционного уклада, который на Луганщине выжжен ещё в 1918году)
И наоборот
YKK - перестал видеть будущее, впал в РФское агрессивное неверие всем и вся.
Разделение украинцев - форсируется.
Я вот уже давно наблюдаю за вами, что вы курите никак не пойму, я не в осуждение или наоборот, но я чувствую тонкий аромат какого-то ништяка, судя по всему не очень вредного, поскольку вас не скосило за несколько лет пребывания на форуме, но очень философского. Я бы тоже попробовал. Мне что-то неуловимо напоминает Пауло Коэльо Алхимик Монолог индейца.
В нормальних людей цей персонаж вже давно в чорному списку.
Я розумію що вам, в силу професії, потрібно перечитувати усі повідомлення.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 09:47
freeze написав:
Я вот уже давно наблюдаю за вами, что вы курите никак не пойму, я не в осуждение или наоборот, но я чувствую тонкий аромат какого-то ништяка, судя по всему не очень вредного, поскольку вас не скосило за несколько лет пребывания на форуме, но очень философского. Я бы тоже попробовал. Мне что-то неуловимо напоминает Пауло Коэльо Алхимик Монолог индейца.
Да, да, я вот тоже искренне завидую и тоже такое хочу..
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Додано: Пон 27 січ, 2020 10:05
freeze написав: Kudrjavuy написав:
Козак-характерник впал в традиционное "прикарпатское" болото, к сожалению которое за последние 15 лет сильно русифицировалось.(частично осталось влияние церкви и традиционного уклада, который на Луганщине выжжен ещё в 1918году)
И наоборот
YKK - перестал видеть будущее, впал в РФское агрессивное неверие всем и вся.
Разделение украинцев - форсируется.
Я вот уже давно наблюдаю за вами, что вы курите никак не пойму, я не в осуждение или наоборот, но я чувствую тонкий аромат какого-то ништяка, судя по всему не очень вредного, поскольку вас не скосило за несколько лет пребывания на форуме, но очень философского. Я бы тоже попробовал. Мне что-то неуловимо напоминает Пауло Коэльо Алхимик Монолог индейца.
Прямо в яблочко
Замечу только что из состава ништяка со временем исчезла угольная пыль У родственника дед с Луганщины. Перед ВМВ перебрался в Киев по партлинии. У него на родине говорили на украинском языке и носили вышиванки. А в Киеве он как сказал бы наш ольгинский бот волгарь занимался украинизацией Украины
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