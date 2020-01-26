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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5337533853395340> Додано: Пон 27 січ, 2020 00:47 Kudrjavuy написав: Козак-характерник впал в традиционное "прикарпатское" болото, к сожалению которое за последние 15 лет сильно русифицировалось.(частично осталось влияние церкви и традиционного уклада, который на Луганщине выжжен ещё в 1918году)

И наоборот

YKK - перестал видеть будущее, впал в РФское агрессивное неверие всем и вся.



Разделение украинцев - форсируется. Козак-характерник впал в традиционное "прикарпатское" болото, к сожалению которое за последние 15 лет сильно русифицировалось.(частично осталось влияние церкви и традиционного уклада, который на Луганщине выжжен ещё в 1918году)И наоборотYKK - перестал видеть будущее, впал в РФское агрессивное неверие всем и вся.Разделение украинцев - форсируется.



Я вот уже давно наблюдаю за вами, что вы курите никак не пойму, я не в осуждение или наоборот, но я чувствую тонкий аромат какого-то ништяка, судя по всему не очень вредного, поскольку вас не скосило за несколько лет пребывания на форуме, но очень философского. Я бы тоже попробовал. Мне что-то неуловимо напоминает Пауло Коэльо Алхимик Монолог индейца. Я вот уже давно наблюдаю за вами, что вы курите никак не пойму, я не в осуждение или наоборот, но я чувствую тонкий аромат какого-то ништяка, судя по всему не очень вредного, поскольку вас не скосило за несколько лет пребывания на форуме, но очень философского. Я бы тоже попробовал. Мне что-то неуловимо напоминает Пауло Коэльо Алхимик Монолог индейца. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14960 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3909 раз. Подякували: 5924 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2020 03:34 freeze написав: Kudrjavuy написав: Козак-характерник впал в традиционное "прикарпатское" болото, к сожалению которое за последние 15 лет сильно русифицировалось.(частично осталось влияние церкви и традиционного уклада, который на Луганщине выжжен ещё в 1918году)

И наоборот

YKK - перестал видеть будущее, впал в РФское агрессивное неверие всем и вся.



Разделение украинцев - форсируется. Козак-характерник впал в традиционное "прикарпатское" болото, к сожалению которое за последние 15 лет сильно русифицировалось.(частично осталось влияние церкви и традиционного уклада, который на Луганщине выжжен ещё в 1918году)И наоборотYKK - перестал видеть будущее, впал в РФское агрессивное неверие всем и вся.Разделение украинцев - форсируется.



Я вот уже давно наблюдаю за вами, что вы курите никак не пойму, я не в осуждение или наоборот, но я чувствую тонкий аромат какого-то ништяка, судя по всему не очень вредного, поскольку вас не скосило за несколько лет пребывания на форуме, но очень философского. Я бы тоже попробовал. Мне что-то неуловимо напоминает Пауло Коэльо Алхимик Монолог индейца. Я вот уже давно наблюдаю за вами, что вы курите никак не пойму, я не в осуждение или наоборот, но я чувствую тонкий аромат какого-то ништяка, судя по всему не очень вредного, поскольку вас не скосило за несколько лет пребывания на форуме, но очень философского. Я бы тоже попробовал. Мне что-то неуловимо напоминает Пауло Коэльо Алхимик Монолог индейца.



В нормальних людей цей персонаж вже давно в чорному списку.

Я розумію що вам, в силу професії, потрібно перечитувати усі повідомлення. В нормальних людей цей персонаж вже давно в чорному списку.Я розумію що вам, в силу професії, потрібно перечитувати усі повідомлення. andrijk777

Повідомлень: 1954 З нами з: 11.11.14 Подякував: 160 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2020 09:47 Re: Політичні дискусії freeze написав: Я вот уже давно наблюдаю за вами, что вы курите никак не пойму, я не в осуждение или наоборот, но я чувствую тонкий аромат какого-то ништяка, судя по всему не очень вредного, поскольку вас не скосило за несколько лет пребывания на форуме, но очень философского. Я бы тоже попробовал. Мне что-то неуловимо напоминает Пауло Коэльо Алхимик Монолог индейца. Я вот уже давно наблюдаю за вами, что вы курите никак не пойму, я не в осуждение или наоборот, но я чувствую тонкий аромат какого-то ништяка, судя по всему не очень вредного, поскольку вас не скосило за несколько лет пребывания на форуме, но очень философского. Я бы тоже попробовал. Мне что-то неуловимо напоминает Пауло Коэльо Алхимик Монолог индейца.

Да, да, я вот тоже искренне завидую и тоже такое хочу.. Да, да, я вот тоже искренне завидую и тоже такое хочу.. fokus Повідомлень: 474 З нами з: 19.03.16 Подякував: 68 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2020 10:05 freeze написав: Kudrjavuy написав: Козак-характерник впал в традиционное "прикарпатское" болото, к сожалению которое за последние 15 лет сильно русифицировалось.(частично осталось влияние церкви и традиционного уклада, который на Луганщине выжжен ещё в 1918году)

И наоборот

YKK - перестал видеть будущее, впал в РФское агрессивное неверие всем и вся.



Разделение украинцев - форсируется. Козак-характерник впал в традиционное "прикарпатское" болото, к сожалению которое за последние 15 лет сильно русифицировалось.(частично осталось влияние церкви и традиционного уклада, который на Луганщине выжжен ещё в 1918году)И наоборотYKK - перестал видеть будущее, впал в РФское агрессивное неверие всем и вся.Разделение украинцев - форсируется.



Я вот уже давно наблюдаю за вами, что вы курите никак не пойму, я не в осуждение или наоборот, но я чувствую тонкий аромат какого-то ништяка, судя по всему не очень вредного, поскольку вас не скосило за несколько лет пребывания на форуме, но очень философского. Я бы тоже попробовал. Мне что-то неуловимо напоминает Пауло Коэльо Алхимик Монолог индейца. Я вот уже давно наблюдаю за вами, что вы курите никак не пойму, я не в осуждение или наоборот, но я чувствую тонкий аромат какого-то ништяка, судя по всему не очень вредного, поскольку вас не скосило за несколько лет пребывания на форуме, но очень философского. Я бы тоже попробовал. Мне что-то неуловимо напоминает Пауло Коэльо Алхимик Монолог индейца. Прямо в яблочко

Замечу только что из состава ништяка со временем исчезла угольная пыль



У родственника дед с Луганщины. Перед ВМВ перебрался в Киев по партлинии. У него на родине говорили на украинском языке и носили вышиванки. А в Киеве он как сказал бы наш ольгинский бот волгарь занимался украинизацией Украины Прямо в яблочкоЗамечу только что из состава ништяка со временем исчезла угольная пыль Подолянин Повідомлень: 685 З нами з: 25.05.14 Подякував: 25 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2020 10:16 ЛАД написав: Богатые, развитые общества в то же время намного лучше подготовлены к ответу на резкие изменения климата и природные бедствия. Именно поэтому природные бедствия убивают и лишают крова в первую очередь жителей небогатых стран.



Це Ви просто оптиміст . Ніхто не хоче вірити в погане . Але чомусь вся історія людства пронизана різними байками про кінець цивілізації . І виживають не там , де людство найбільш скупчене , а навпаки переважно ... Динозаври вимерли - пропанувавши на Землі сотні мільйонів років . Людська цивілізація може реально говорити про якихось 10 000 років ... Трошки більше років тому Європа булв майже вся під льодовиком . Анропоцентризм у всьому ... Технологічна цивілізація ... Кінець неминучий ...

А Ви про майбутнє внуків ...

А ці статті та аналогічні пишуть в найбільш розвинених технологічно - хіба хтось напише про навпаки ? Вони закривають ТЕЦ у себе - і вирубають ліси в Африці та Бразилії ...

Якщо серйозно - то технологічна цивілізація споживання та нарощування виробництва всього - приречена в принципі . ЇЇ може врятувати тільки експансія назовні кудись , або перехід до біологічної ... Поки не видно реальних кроків - та й політично сумнівно ... Це Ви просто оптиміст . Ніхто не хоче вірити в погане . Але чомусь вся історія людства пронизана різними байками про кінець цивілізації . І виживають не там , де людство найбільш скупчене , а навпаки переважно ... Динозаври вимерли - пропанувавши на Землі сотні мільйонів років . Людська цивілізація може реально говорити про якихось 10 000 років ... Трошки більше років тому Європа булв майже вся під льодовиком . Анропоцентризм у всьому ... Технологічна цивілізація ... Кінець неминучий ...А Ви про майбутнє внуків ...А ці статті та аналогічні пишуть в найбільш розвинених технологічно - хіба хтось напише про навпаки ? Вони закривають ТЕЦ у себе - і вирубають ліси в Африці та Бразилії ...Якщо серйозно - то технологічна цивілізація споживання та нарощування виробництва всього - приречена в принципі . ЇЇ може врятувати тільки експансія назовні кудись , або перехід до біологічної ... Поки не видно реальних кроків - та й політично сумнівно ... Puente Повідомлень: 2427 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 308 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2020 10:22 Re: Політичні дискусії

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0 ... 1%82%D1%8C

Але якщо у 1321 році французькі євреї відбулися вигнанням, у часи Чорної смерті релігійна нетерпимість проявилась вже у повній мірі. У вересні 1348 в швейцарському місті Шильон єврейський лікар під тортурами дав зізнання в тому, що він спільно з кількома членами єврейської громади отруїв міські колодязі. Від такої новини як хвилі по країнах Європи прокотилися єврейські погроми. Євреїв Шільона звинуватили в організації масового отруєння колодязів, тортурами змусили зізнатися в підготовці цього злочину, судили, і на підставі суду і закону підсудних разом з не підданими суду одновірцями спалили на вогнищах. У Базелі навмисно побудували дерев'яну будівлю, в якому зібрали і спалили євреїв. Практично по всій Європі запалали синагоги, єврейські крамниці і житла, а нерідко й цілі квартали. Безнадійність становища обвинувачених в загальній біді була настільки велика, що в Майнці єврейське населення обрало замість страти самоспалення. Євреїв саджали в бочки з вином і скидали в річки. У Німеччині під час найстрашніших погромів з тих, що передували голокосту XX ст., були знищені майже всі єврейські громади. Трупами безлічі вбитих паризьких євреїв кілька місяців харчувалися навколишні вовки.



Антиєврейська істерія покотилася звичними рейками — у 1349 році було нібито знайдене тіло хлопчика, якого замучили євреї — прибили до хреста, пародіюючи таким чином розп'яття. Виявилось також, що євреї колють голками викрадені у християн гостії, поки з них не потече кров Христа. Очманілі натовпи в Німеччині, Швейцарії, Італії, Іспанії, отримавши у своє розпорядження подібні докази вини юдеїв й у надії перемогти епідемію, влаштовували криваві самосуди, часом за підтримки або мовчазної згоди влади. Те, що епідемія косила мешканців єврейських кварталів не менше, ніж християн, нікого не хвилювало. Норвезький король, коли дізнався, що чума наближається до кордонів його держави, наказав винищити всіх євреїв з метою профілактики. Пандемію, це, на жаль, не зупинило[103].



Історія зберегла приклади відчайдушної мужності приречених. Так, бували випадки, коли юдеї самі, забарикадувавши двері, підпалювали свої домівки, де згорали разом зі своїми близькими і всім майном, при цьому кричали з вікон, що відають перевагу смерті над насильницьким хрещенням. Матері з дітьми на руках кидались у багаття. Юдеї, яких палили живцем, сміялись в обличчя своїм катам і співали біблейські псалми. Збентежені подібною мужністю клірики поспішили пояснити її втручанням і допомогою сатани[104]. Китайський вірус і єврейський Голокост, як це було в середньовіччі:Але якщо у 1321 році французькі євреї відбулися вигнанням, у часи Чорної смерті релігійна нетерпимість проявилась вже у повній мірі. У вересні 1348 в швейцарському місті Шильон єврейський лікар під тортурами дав зізнання в тому, що він спільно з кількома членами єврейської громади отруїв міські колодязі. Від такої новини як хвилі по країнах Європи прокотилися єврейські погроми. Євреїв Шільона звинуватили в організації масового отруєння колодязів, тортурами змусили зізнатися в підготовці цього злочину, судили, і на підставі суду і закону підсудних разом з не підданими суду одновірцями спалили на вогнищах. У Базелі навмисно побудували дерев'яну будівлю, в якому зібрали і спалили євреїв. Практично по всій Європі запалали синагоги, єврейські крамниці і житла, а нерідко й цілі квартали. Безнадійність становища обвинувачених в загальній біді була настільки велика, що в Майнці єврейське населення обрало замість страти самоспалення. Євреїв саджали в бочки з вином і скидали в річки. У Німеччині під час найстрашніших погромів з тих, що передували голокосту XX ст., були знищені майже всі єврейські громади. Трупами безлічі вбитих паризьких євреїв кілька місяців харчувалися навколишні вовки.Антиєврейська істерія покотилася звичними рейками — у 1349 році було нібито знайдене тіло хлопчика, якого замучили євреї — прибили до хреста, пародіюючи таким чином розп'яття. Виявилось також, що євреї колють голками викрадені у християн гостії, поки з них не потече кров Христа. Очманілі натовпи в Німеччині, Швейцарії, Італії, Іспанії, отримавши у своє розпорядження подібні докази вини юдеїв й у надії перемогти епідемію, влаштовували криваві самосуди, часом за підтримки або мовчазної згоди влади. Те, що епідемія косила мешканців єврейських кварталів не менше, ніж християн, нікого не хвилювало. Норвезький король, коли дізнався, що чума наближається до кордонів його держави, наказав винищити всіх євреїв з метою профілактики. Пандемію, це, на жаль, не зупинило[103].Історія зберегла приклади відчайдушної мужності приречених. Так, бували випадки, коли юдеї самі, забарикадувавши двері, підпалювали свої домівки, де згорали разом зі своїми близькими і всім майном, при цьому кричали з вікон, що відають перевагу смерті над насильницьким хрещенням. Матері з дітьми на руках кидались у багаття. Юдеї, яких палили живцем, сміялись в обличчя своїм катам і співали біблейські псалми. Збентежені подібною мужністю клірики поспішили пояснити її втручанням і допомогою сатани[104]. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9736 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1095 раз. Подякували: 1214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2020 10:28 freeze написав: Условная прибыль от пиджачных утюгов и холодильников распределяется среди десятков тысяч людей и это явно способствует общему снижению цен и конкуренции. Условная прибыль от пиджачных утюгов и холодильников распределяется среди десятков тысяч людей и это явно способствует общему снижению цен и конкуренции. freeze написав: Когда будем сажать за оффшоры, следующим этапом можно переходить к другим группам, или хотя бы делать это одновременно.

Не говоря уже о том, что при нашей ситуации в верхах есть обоснованное предположение, что единственным результатом борьбы с десятком тысяч людей будет повышение цен. И ничего больше. Когда будем сажать за оффшоры, следующим этапом можно переходить к другим группам, или хотя бы делать это одновременно.Не говоря уже о том, что при нашей ситуации в верхах есть обоснованное предположение, что единственным результатом борьбы с десятком тысяч людей будет повышение цен. И ничего больше.

Не поленился перенести с валютной ветки яркий пример менталитета 73(30) - процентников

"Серьезный дядя" (с) Не поленился перенести с валютной ветки яркий пример менталитета 73(30) - процентников"Серьезный дядя" (с) Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16574 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1668 раз. Подякували: 2562 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2020 10:41 Starikan написав: freeze написав: Условная прибыль от пиджачных утюгов и холодильников распределяется среди десятков тысяч людей и это явно способствует общему снижению цен и конкуренции. Условная прибыль от пиджачных утюгов и холодильников распределяется среди десятков тысяч людей и это явно способствует общему снижению цен и конкуренции. freeze написав: Когда будем сажать за оффшоры, следующим этапом можно переходить к другим группам, или хотя бы делать это одновременно.

Не говоря уже о том, что при нашей ситуации в верхах есть обоснованное предположение, что единственным результатом борьбы с десятком тысяч людей будет повышение цен. И ничего больше. Когда будем сажать за оффшоры, следующим этапом можно переходить к другим группам, или хотя бы делать это одновременно.Не говоря уже о том, что при нашей ситуации в верхах есть обоснованное предположение, что единственным результатом борьбы с десятком тысяч людей будет повышение цен. И ничего больше.

Не поленился перенести с валютной ветки яркий пример менталитета 73(30) - процентников

"Серьезный дядя" (с) Не поленился перенести с валютной ветки яркий пример менталитета 73(30) - процентников"Серьезный дядя" (с)



Я так понимаю у моих оппонентов главный фетиш - это фискализация всего и вся и при этом борьба за существование оффшоров ))) А то там Вован инвестор из-под Бердянска аж на истеричный мат перешёл, когда я спросил, что делать с оффшорами, по его словам потому что оффшоры это законно, а то что пиджачники - это незаконно. На вопрос - какой закон нарушают пиджачники или те кто получает из Китая на 150 долларов - опять истерика )))



Не поленился Вам ответить ))) Я так понимаю у моих оппонентов главный фетиш - это фискализация всего и вся и при этом борьба за существование оффшоров ))) А то там Вован инвестор из-под Бердянска аж на истеричный мат перешёл, когда я спросил, что делать с оффшорами, по его словам потому что оффшоры это законно, а то что пиджачники - это незаконно. На вопрос - какой закон нарушают пиджачники или те кто получает из Китая на 150 долларов - опять истерика )))Не поленился Вам ответить ))) Востаннє редагувалось freeze в Пон 27 січ, 2020 11:03, всього редагувалось 2 разів. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14960 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3909 раз. Подякували: 5924 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2020 11:01 freeze написав: Я так понимаю у моих оппонентов главный фетиш - это фискализация среднего класса и борьба за существование оффшоров ))) А то там бедолага Вован инвестор из-под Бердянска аж на истеричный мат перешёл, когда я спросил, что делать с оффшорами, по его словам потому что оффшоры это законно, а то что пиджачники - это незаконно. На вопрос - какой закон нарушают пиджачники или те кто получает из Китая на 150 долларов - опять истерика ))) Яркий пример - истерить, а не думать головой )))

Не поленился Вам ответить ))) Я так понимаю у моих оппонентов главный фетиш - это фискализация среднего класса и борьба за существование оффшоров ))) А то там бедолага Вован инвестор из-под Бердянска аж на истеричный мат перешёл, когда я спросил, что делать с оффшорами, по его словам потому что оффшоры это законно, а то что пиджачники - это незаконно. На вопрос - какой закон нарушают пиджачники или те кто получает из Китая на 150 долларов - опять истерика ))) Яркий пример - истерить, а не думать головой )))Не поленился Вам ответить )))

Мой (и 3.5 млн бюджетников) главный фетиш - возможно более полный сбор налогов.



Поскольку оффшоры (ведущие свое начало с древних времен) реально никто в мире не сможет победить легально-юридическими методами при существующей мировой парадигме ведения бизнеса (грубо говоря, открывай фирмы-прокладки сколько хочешь и где хочешь), то ... сами понимаете...



Всё та же точка сидения, которая определяет точку зрения.



Кстати, о Китае и коронавирусе стоит ли идти на Новую Почту за прибывшей мелочевкой с Али или ну её? Мой (и 3.5 млн бюджетников) главный фетиш - возможно более полный сбор налогов.Поскольку оффшоры (ведущие свое начало с древних времен) реально никто в мире не сможет победить легально-юридическими методами при существующей мировой парадигме ведения бизнеса (грубо говоря, открывай фирмы-прокладки сколько хочешь и где хочешь), то ... сами понимаете...Всё та же точка сидения, которая определяет точку зрения.Кстати, о Китае и коронавирусестоит ли идти на Новую Почту за прибывшей мелочевкой с Али или ну её? Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16574 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1668 раз. Подякували: 2562 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2020 11:06 Starikan написав: Всё та же точка сидения, которая определяет точку зрения. Всё та же точка сидения, которая определяет точку зрения.



Вот тут согласен полностью.



Starikan написав: Кстати, о Китае и коронавирусе стоит ли идти на Новую Почту за прибывшей мелочевкой с Али или ну её? Кстати, о Китае и коронавирусе стоит ли идти на Новую Почту за прибывшей мелочевкой с Али или ну её?



У меня сын вчера получал пару посылок. Я думаю без проблем. Благодаря нашей Укрпочте или кого-то там больше месяца шло. Столько твари не живут )))



Но коронавирус жду в Украине к концу недели, мой прогноз, надеюсь не сбудется. А то нам ко всем проблемам еще не хватало этой напасти, и курс дёрнется, и деловая активность упадёт. Вот тут согласен полностью.У меня сын вчера получал пару посылок. Я думаю без проблем. Благодаря нашей Укрпочте или кого-то там больше месяца шло. Столько твари не живут )))Но коронавирус жду в Украине к концу недели, мой прогноз, надеюсь не сбудется. А то нам ко всем проблемам еще не хватало этой напасти, и курс дёрнется, и деловая активность упадёт. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14960 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3909 раз. Подякували: 5924 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5337533853395340> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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