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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5337533853395340
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:17

freeze
Но в данном конкретном случае по некоторой информации ресторатору поставлена задача довести завод до нужной кондиции перед приватизацией. Причём нужная кондиция - это не то, что Вы подумали, а ровно наоборот.

А что, ОПЗ ещё до сих пор до нужной кондиции не довели?
Думал, уже давно.
Насчёт переноса Ваших постов выше с ветки ДС - удивлён.
Такая реакция была бы воспринята вполне благосклонно.
Я там давно пишу крайне редко, следуя многочисленным призывам избегать политики. Тем более, что посты сильно чистят даже здесь. Но смотрю, перлы песикота, V2 и др. с руганием Зе и "73%" как политические, видимо, не воспринимаются и занимают на ветке заметную долю. Даже, бывает, выходят в топ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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