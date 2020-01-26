Но в данном конкретном случае по некоторой информации ресторатору поставлена задача довести завод до нужной кондиции перед приватизацией. Причём нужная кондиция - это не то, что Вы подумали, а ровно наоборот.
А что, ОПЗ ещё до сих пор до нужной кондиции не довели?
Думал, уже давно.
Насчёт переноса Ваших постов выше с ветки ДС - удивлён.
Такая реакция была бы воспринята вполне благосклонно.
Я там давно пишу крайне редко, следуя многочисленным призывам избегать политики. Тем более, что посты сильно чистят даже здесь. Но смотрю, перлы песикота, V2 и др. с руганием Зе и "73%" как политические, видимо, не воспринимаются и занимают на ветке заметную долю. Даже, бывает, выходят в топ.