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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 27 січ, 2020 11:17
freeze
Но в данном конкретном случае по некоторой информации ресторатору поставлена задача довести завод до нужной кондиции перед приватизацией. Причём нужная кондиция - это не то, что Вы подумали, а ровно наоборот.
А что, ОПЗ ещё до сих пор до нужной кондиции не довели?
Думал, уже давно.
Насчёт переноса Ваших постов выше с ветки ДС - удивлён.
Такая реакция была бы воспринята вполне благосклонно.
Я там давно пишу крайне редко, следуя многочисленным призывам избегать политики. Тем более, что посты сильно чистят даже здесь. Но смотрю, перлы песикота, V2 и др. с руганием Зе и "73%" как политические, видимо, не воспринимаются и занимают на ветке заметную долю. Даже, бывает, выходят в топ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 12:46
Ціла злива публікацій з підслуханого й підглянутого в контактах посадовців та всяких меґа-рішал. Луценко, Аваков, Гончарук, Маркарова, Баканов, Шефір...
І з-поміж усіх підслуханих один тільки Труба - українець. Поганий, хороший. Але медичний факт - українець. Нє пєрєходіт на язик Шефіра-Гончарука навіть у сильній стресовій ситуації...
Уявляєте? Один!
Решта у непублічній "роботі" вживають винятково московської мови. На добро чи на зло. Але тільки московської.
Навіть замислився: коли ж нарешті "зіллють" у ЗМІ роздруківки хоч чогось україномовного? Хто хоч теоретично з українофонів може бути цікавий конторам світу?
Та тут на пальцях однієї руки: єпископат ПЦУ та УГКЦ, певні кола Нафтогазу, свободівці, кілька середовищ рітейлу і великого медичного бізнесу. Оце - плюс/мінус - всі джерела для підслуховувань українською мовою.
Підслухати українську, як правило, неможливо ні в ректорів українських вишів - усіх форм власности й спеціялізації, ні серед рішал академічних установ, не кажу вже про всякі національні оркестри, ансамблі й решта "гуманітаріїв", що мають до справи з помітними грішми.
Та шо там непублічно! Он скакуни в Ансамблі Вірського й ті репетирують тіки по-московській. Не бентежацця. А щонайпатріотичніше українське кіно народжується з окриків москвомовних режисерів на знімальному майданчику.
І хоча оці прозріння - повне москвоязичіє "еліт" поза кадром - шокує людину, в якої навіть розкладки нема московською мовою (для чого вона??), про такий стан речей все ж добре знають МАСИ. І особливо ПІДЛІТКИ.
Саме тінейджери - за моїми київськими спостережннями - навідріз відмовляються вживати в неофіційній обстановці українську мову, вдаючись др СПРАВЖНЬОЇ, тієї, що буде потрібна в тьорках майбутнього - із Шефіром, Бакановим чи Луценком.
Чому? Бо так тут рішаюцця діла. Пакашто. І роздруківки не читай... Нє трать врємєні!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 13:01
Starikan написав: freeze написав:
Я так понимаю у моих оппонентов главный фетиш - это фискализация среднего класса и борьба за существование оффшоров ))) А то там бедолага Вован инвестор из-под Бердянска аж на истеричный мат перешёл, когда я спросил, что делать с оффшорами, по его словам потому что оффшоры это законно, а то что пиджачники - это незаконно. На вопрос - какой закон нарушают пиджачники или те кто получает из Китая на 150 долларов - опять истерика ))) Яркий пример - истерить, а не думать головой )))
Не поленился Вам ответить )))
Мой (и 3.5 млн бюджетников) главный фетиш - возможно более полный сбор налогов.
Поскольку оффшоры (ведущие свое начало с древних времен) реально никто в мире не сможет победить легально-юридическими методами при существующей мировой парадигме ведения бизнеса (грубо говоря, открывай фирмы-прокладки сколько хочешь и где хочешь), то ... сами понимаете...
Всё та же точка сидения, которая определяет точку зрения.
Кстати, о Китае и коронавирусе
стоит ли идти на Новую Почту за прибывшей мелочевкой с Али или ну её?
Только что прочитал лекцию (несколько лет назад) от спеца именно по вирусам гриппа.
В конце был задан вопрос о передаче через предметы.
Ответ -- категорически невозможна передача-заражение через предметы.
Что понял:
особо опасен вирус, сам вызывающий пневмонию -- вирусную пневмонию. А не бактериальную, как большинство иных вирусов.
Таким типом был только - *испанка* 1918 года. 40-59 млн. смертей.
Об уханьском мелькает, что именно вирусная пневмония.
Серьезная штука.
Все пандемии потом (1953, 1968,1977, 90-х и свиной) осложнениями была бактериальная пневмония.
То есть можно бороться антибиотиками.
А тут вирусная...
З.Ы. остановить ее в принципе могут...
Но вирус (данную мутацию) назад уже не *загонят*. Рано или поздно пойдет гулять.
Хорошо б если к тому времени вакцину состряпали.
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