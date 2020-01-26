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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5337533853395340 Додано: Пон 27 січ, 2020 11:17 freeze

Но в данном конкретном случае по некоторой информации ресторатору поставлена задача довести завод до нужной кондиции перед приватизацией. Причём нужная кондиция - это не то, что Вы подумали, а ровно наоборот.

А что, ОПЗ ещё до сих пор до нужной кондиции не довели?

Думал, уже давно.

Насчёт переноса Ваших постов выше с ветки ДС - удивлён.

Такая реакция была бы воспринята вполне благосклонно.

Я там давно пишу крайне редко, следуя многочисленным призывам избегать политики. Тем более, что посты сильно чистят даже здесь. Но смотрю, перлы песикота, V2 и др. с руганием Зе и "73%" как политические, видимо, не воспринимаются и занимают на ветке заметную долю. Даже, бывает, выходят в топ. А что, ОПЗ ещё до сих пор до нужной кондиции не довели?Думал, уже давно.Насчёт переноса Ваших постов выше с ветки ДС - удивлён.Такая реакция была бы воспринята вполне благосклонно.Я там давно пишу крайне редко, следуя многочисленным призывам избегать политики. Тем более, что посты сильно чистят даже здесь. Но смотрю, перлы песикота, V2 и др. с руганием Зе и "73%" как политические, видимо, не воспринимаются и занимают на ветке заметную долю. Даже, бывает, выходят в топ. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15215 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4313 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2020 12:46 Українська еліта? Ціла злива публікацій з підслуханого й підглянутого в контактах посадовців та всяких меґа-рішал. Луценко, Аваков, Гончарук, Маркарова, Баканов, Шефір...



І з-поміж усіх підслуханих один тільки Труба - українець. Поганий, хороший. Але медичний факт - українець. Нє пєрєходіт на язик Шефіра-Гончарука навіть у сильній стресовій ситуації...



Уявляєте? Один!



Решта у непублічній "роботі" вживають винятково московської мови. На добро чи на зло. Але тільки московської.



Навіть замислився: коли ж нарешті "зіллють" у ЗМІ роздруківки хоч чогось україномовного? Хто хоч теоретично з українофонів може бути цікавий конторам світу?



Та тут на пальцях однієї руки: єпископат ПЦУ та УГКЦ, певні кола Нафтогазу, свободівці, кілька середовищ рітейлу і великого медичного бізнесу. Оце - плюс/мінус - всі джерела для підслуховувань українською мовою.



Підслухати українську, як правило, неможливо ні в ректорів українських вишів - усіх форм власности й спеціялізації, ні серед рішал академічних установ, не кажу вже про всякі національні оркестри, ансамблі й решта "гуманітаріїв", що мають до справи з помітними грішми.



Та шо там непублічно! Он скакуни в Ансамблі Вірського й ті репетирують тіки по-московській. Не бентежацця. А щонайпатріотичніше українське кіно народжується з окриків москвомовних режисерів на знімальному майданчику.



І хоча оці прозріння - повне москвоязичіє "еліт" поза кадром - шокує людину, в якої навіть розкладки нема московською мовою (для чого вона??), про такий стан речей все ж добре знають МАСИ. І особливо ПІДЛІТКИ.



Саме тінейджери - за моїми київськими спостережннями - навідріз відмовляються вживати в неофіційній обстановці українську мову, вдаючись др СПРАВЖНЬОЇ, тієї, що буде потрібна в тьорках майбутнього - із Шефіром, Бакановим чи Луценком.



Чому? Бо так тут рішаюцця діла. Пакашто. І роздруківки не читай... Нє трать врємєні! Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27410 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1901 раз. Подякували: 2079 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2020 13:01 Starikan написав: freeze написав: Я так понимаю у моих оппонентов главный фетиш - это фискализация среднего класса и борьба за существование оффшоров ))) А то там бедолага Вован инвестор из-под Бердянска аж на истеричный мат перешёл, когда я спросил, что делать с оффшорами, по его словам потому что оффшоры это законно, а то что пиджачники - это незаконно. На вопрос - какой закон нарушают пиджачники или те кто получает из Китая на 150 долларов - опять истерика ))) Яркий пример - истерить, а не думать головой )))

Не поленился Вам ответить ))) Я так понимаю у моих оппонентов главный фетиш - это фискализация среднего класса и борьба за существование оффшоров ))) А то там бедолага Вован инвестор из-под Бердянска аж на истеричный мат перешёл, когда я спросил, что делать с оффшорами, по его словам потому что оффшоры это законно, а то что пиджачники - это незаконно. На вопрос - какой закон нарушают пиджачники или те кто получает из Китая на 150 долларов - опять истерика ))) Яркий пример - истерить, а не думать головой )))Не поленился Вам ответить )))

Мой (и 3.5 млн бюджетников) главный фетиш - возможно более полный сбор налогов.



Поскольку оффшоры (ведущие свое начало с древних времен) реально никто в мире не сможет победить легально-юридическими методами при существующей мировой парадигме ведения бизнеса (грубо говоря, открывай фирмы-прокладки сколько хочешь и где хочешь), то ... сами понимаете...



Всё та же точка сидения, которая определяет точку зрения.



Кстати, о Китае и коронавирусе стоит ли идти на Новую Почту за прибывшей мелочевкой с Али или ну её? Мой (и 3.5 млн бюджетников) главный фетиш - возможно более полный сбор налогов.Поскольку оффшоры (ведущие свое начало с древних времен) реально никто в мире не сможет победить легально-юридическими методами при существующей мировой парадигме ведения бизнеса (грубо говоря, открывай фирмы-прокладки сколько хочешь и где хочешь), то ... сами понимаете...Всё та же точка сидения, которая определяет точку зрения.Кстати, о Китае и коронавирусестоит ли идти на Новую Почту за прибывшей мелочевкой с Али или ну её?

Только что прочитал лекцию (несколько лет назад) от спеца именно по вирусам гриппа.

В конце был задан вопрос о передаче через предметы.

Ответ -- категорически невозможна передача-заражение через предметы.



Что понял:

особо опасен вирус, сам вызывающий пневмонию -- вирусную пневмонию. А не бактериальную, как большинство иных вирусов.



Таким типом был только - *испанка* 1918 года. 40-59 млн. смертей.



Об уханьском мелькает, что именно вирусная пневмония.

Серьезная штука.



Все пандемии потом (1953, 1968,1977, 90-х и свиной) осложнениями была бактериальная пневмония.

То есть можно бороться антибиотиками.

А тут вирусная...



З.Ы. остановить ее в принципе могут...

Но вирус (данную мутацию) назад уже не *загонят*. Рано или поздно пойдет гулять.

Хорошо б если к тому времени вакцину состряпали. Только что прочитал лекцию (несколько лет назад) от спеца именно по вирусам гриппа.В конце был задан вопрос о передаче через предметы.Ответ -- категорически невозможна передача-заражение через предметы.Что понял:особо опасен вирус, сам вызывающий пневмонию -- вирусную пневмонию. А не бактериальную, как большинство иных вирусов.Таким типом был только - *испанка* 1918 года. 40-59 млн. смертей.Об уханьском мелькает, что именно вирусная пневмония.Серьезная штука.Все пандемии потом (1953, 1968,1977, 90-х и свиной) осложнениями была бактериальная пневмония.То есть можно бороться антибиотиками.А тут вирусная...З.Ы. остановить ее в принципе могут...Но вирус (данную мутацию) назад уже не *загонят*. Рано или поздно пойдет гулять.Хорошо б если к тому времени вакцину состряпали. detroytred

Повідомлень: 22976 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5337533853395340 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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