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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 27 січ, 2020 14:33
Волгарь написав:
Простите, torture - ЭТО ТЕПЕРЬ ПО-УКРАИНСКИ? Аналога слова ПЫТКИ не нашлось?
Не "теперь", а всегда так было
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Додано: Пон 27 січ, 2020 14:40
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Додано: Пон 27 січ, 2020 14:40
Faceless написав: Волгарь написав:
Простите, torture - ЭТО ТЕПЕРЬ ПО-УКРАИНСКИ? Аналога слова ПЫТКИ не нашлось?
Не "теперь", а всегда так было
По-английски, а корень латинский? Т.е. в оригинале польский Как термин, т.е. term - срок по-английский, или кат (палач) - от cut (резать)
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Додано: Пон 27 січ, 2020 14:44
Renee написав: ЛАД написав:
К вопросу о моей "украинофобии".
Я уже на днях писал, но не могу найти. То ли удалили, то ли плохо ищу.
Да, я против перспективы превращения Украины в "аграрную супердержаву" и против устремлённых в прошлое мечтаний про "садок вишневий коло хати". Против не самогО садочка, а против того, чтобы мечты на нём и заканчивались. Для "аграрной супердержавы" достаточно населения до 10 млн. со специальностями, связанными с с/х + сфера обслуживания.
А феномен Нидерландов? 141 -я страна по территории и второе место в мире по экспорту сельхозпродукции! 18 млн населения. Скажете, что отсталая и неразвитая страна??
Википедию посмотрите - обалдеете.[/quote]
Возьмётесь утверждать, что в Нидерландах слабая промышленность?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 14:47
Волгарь написав: Faceless написав: Волгарь написав:
Простите, torture - ЭТО ТЕПЕРЬ ПО-УКРАИНСКИ? Аналога слова ПЫТКИ не нашлось?
Не "теперь", а всегда так было
По-английски, а корень латинский? Т.е. в оригинале польский Как термин, т.е. term - срок по-английский, или кат (палач) - от cut (резать)
Не интересовался происхождением, но "тортури" - дійсно, завжди було по-українські (всегда было по-украински).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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