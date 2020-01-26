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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5338533953405341
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:33

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Простите, torture - ЭТО ТЕПЕРЬ ПО-УКРАИНСКИ? Аналога слова ПЫТКИ не нашлось?

Не "теперь", а всегда так было
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:40

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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:40

  Faceless написав:
  Волгарь написав:Простите, torture - ЭТО ТЕПЕРЬ ПО-УКРАИНСКИ? Аналога слова ПЫТКИ не нашлось?

Не "теперь", а всегда так было

По-английски, а корень латинский? Т.е. в оригинале польский Как термин, т.е. term - срок по-английский, или кат (палач) - от cut (резать)
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:44

  Renee написав:
  ЛАД написав:К вопросу о моей "украинофобии".
Я уже на днях писал, но не могу найти. То ли удалили, то ли плохо ищу. :)
Да, я против перспективы превращения Украины в "аграрную супердержаву" и против устремлённых в прошлое мечтаний про "садок вишневий коло хати". Против не самогО садочка, а против того, чтобы мечты на нём и заканчивались. Для "аграрной супердержавы" достаточно населения до 10 млн. со специальностями, связанными с с/х + сфера обслуживания.

А феномен Нидерландов? 141 -я страна по территории и второе место в мире по экспорту сельхозпродукции! 18 млн населения. Скажете, что отсталая и неразвитая страна??
Википедию посмотрите - обалдеете.[/quote]
Возьмётесь утверждать, что в Нидерландах слабая промышленность? :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:47

  Волгарь написав:
  Faceless написав:
  Волгарь написав:Простите, torture - ЭТО ТЕПЕРЬ ПО-УКРАИНСКИ? Аналога слова ПЫТКИ не нашлось?

Не "теперь", а всегда так было

По-английски, а корень латинский? Т.е. в оригинале польский Как термин, т.е. term - срок по-английский, или кат (палач) - от cut (резать)

Не интересовался происхождением, но "тортури" - дійсно, завжди було по-українські (всегда было по-украински).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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  #<1 ... 5338533953405341
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