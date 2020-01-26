ЛАД написав:

К вопросу о моей "украинофобии".Я уже на днях писал, но не могу найти. То ли удалили, то ли плохо ищу.Да, я против перспективы превращения Украины в "аграрную супердержаву" и против устремлённых в прошлое мечтаний про "садок вишневий коло хати". Против не самогО садочка, а против того, чтобы мечты на нём и заканчивались. Для "аграрной супердержавы" достаточно населения до 10 млн. со специальностями, связанными с с/х + сфера обслуживания.