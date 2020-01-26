Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:4 Те що ми могли продавати високотехнологічну продукцію тільки в московію - брехня, по тій простій причині , що ця продукція вже давно а - не високотехнологічна б - спадок СРСр Тому ми або консервуємось(гниємо)разом з педерацією (яка має можливість гнити довше бо її нафта-газ завжди будуть потрібні) , або рвемо звязки з старим і отримуємо ШАНС прийти до нового
Погоджуюсь. Питання лише втому як модернізувати економіку плавно, без зайвих соціальних проблем. І допоки є ринок збуту НЕвисокотехнологічної продукції в РФ, то тимчасово можна корову не різати, а ще подоїти. Нажаль псевдоеліта не скористалася часовим люфтом, щоб модернізувати підприємства і переорієнтувати на високотехнологічне виробництво. До того ж, конкуренція - жорстока річ. Ринки треба завойовувати. Там, на Заході, нас не чекають з радісними обіймами, навіть якщо продукція буде високоякісною.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Некорректная статья. Там вместе и крупнейшие производители и экспортеры. "Две большие разницы" Там в основном производство. Производим и потребляем. Я написала про экспорт. На первом - США Комментарий. Голландия сохраняет второе место в мире по экспорту сельскохозяйственной продукции. В 2018 году Голландия экспортировала сельскохозяйственной продукции на сумму 90,3 млрд евро. По этому показателю она уступила только США, а в Европе сохранила первое место.
Продукция сельскохозяйственного назначения составляет почти пятую часть – 18,2% от всего товарного экспорта страны.
ЛАД написав:К вопросу о моей "украинофобии". Я уже на днях писал, но не могу найти. То ли удалили, то ли плохо ищу. Да, я против перспективы превращения Украины в "аграрную супердержаву" и против устремлённых в прошлое мечтаний про "садок вишневий коло хати". Против не самогО садочка, а против того, чтобы мечты на нём и заканчивались. Для "аграрной супердержавы" достаточно населения до 10 млн. со специальностями, связанными с с/х + сфера обслуживания.
А феномен Нидерландов? 141 -я страна по территории и второе место в мире по экспорту сельхозпродукции! 18 млн населения. Скажете, что отсталая и неразвитая страна?? Википедию посмотрите - обалдеете.
Возьмётесь утверждать, что в Нидерландах слабая промышленность? [/quote] Ни в коей мере! Это ответ на ехидную "аграрную супердержаву" .
detroytred По вирусу посмотрите мой пост viewtopic.php?p=4853614#p4853614 (перенесли с ветки ДС). Сильно удивило количество жертв при предыдущих эпидемиях. Даже испанка с огромным количеством жертв - 43 млн. Из последующих самое большое в 1957/8 году - 2 млн. (сколько тогда было население Земли - около 3 млрд?), т.е. примерно 0,06% или 1 чел на 1,5 тыс. СПИД за 40 лет дал примерно 25 млн. жертв. Всё это цифры не маленькие, но % к всему населению ... Не так, чтобы наплевать и забыть, но и не конец света. Хотя, конечно, умершим не легче от того, что их относительно не много.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Renee написав:...... А феномен Нидерландов? 141 -я страна по территории и второе место в мире по экспорту сельхозпродукции! 18 млн населения. Скажете, что отсталая и неразвитая страна?? Википедию посмотрите - обалдеете.
Возьмётесь утверждать, что в Нидерландах слабая промышленность?
Ни в коей мере! Это ответ на ехидную "аграрную супердержаву" .
Простите, никакого ехидства. Термин не мой и не я его придумал. Ссылки искать не буду, но довольно часто встречается у "украинофилов". О Нидерландах Вы сами написали:
Продукция сельскохозяйственного назначения составляет почти пятую часть – 18,2% от всего товарного экспорта страны.
Т.е. всего пятую часть. Не очень много. У нас уже, по-моему, больше. Сейчас некогда, потом проверю. При том, что Нидерланды, думаю, сырьё не экспортируют.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Некорректная статья. Там вместе и крупнейшие производители и экспортеры. "Две большие разницы" Там в основном производство. Производим и потребляем. Я написала про экспорт. На первом - США Комментарий. Голландия сохраняет второе место в мире по экспорту сельскохозяйственной продукции. В 2018 году Голландия экспортировала сельскохозяйственной продукции на сумму 90,3 млрд евро. По этому показателю она уступила только США, а в Европе сохранила первое место.
Продукция сельскохозяйственного назначения составляет почти пятую часть – 18,2% от всего товарного экспорта страны.
Волгарь написав:Справедливости ради нужно отметить, что значительная доля голландского продэкспорта - реэкспорт продукции других стран.
А я думаю, где же подвох - по любой логике маленькая страна не может быть мировым лидером по сельскохозяйственной продукции, просто потому что как не накручивай всякую урожайность, всегда есть генетический край, а площади под культуры небольшие. Сразу вспомнились знаменитые оптовые биржи в Голландии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.