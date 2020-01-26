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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5340534153425343>
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:04

  budivelnik написав:4 Те що ми могли продавати високотехнологічну продукцію тільки в московію - брехня, по тій простій причині , що ця продукція вже давно
а - не високотехнологічна
б - спадок СРСр
Тому ми або консервуємось(гниємо)разом з педерацією (яка має можливість гнити довше бо її нафта-газ завжди будуть потрібні) , або рвемо звязки з старим і отримуємо ШАНС прийти до нового

Погоджуюсь. Питання лише втому як модернізувати економіку плавно, без зайвих соціальних проблем. І допоки є ринок збуту НЕвисокотехнологічної продукції в РФ, то тимчасово можна корову не різати, а ще подоїти. Нажаль псевдоеліта не скористалася часовим люфтом, щоб модернізувати підприємства і переорієнтувати на високотехнологічне виробництво. До того ж, конкуренція - жорстока річ. Ринки треба завойовувати. Там, на Заході, нас не чекають з радісними обіймами, навіть якщо продукція буде високоякісною.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:12

  freeze написав:
  Renee написав:второе место в мире по экспорту сельхозпродукции


Не вижу Нидерландов

https://agro-max.ru/novosti/10-stran-s- ... zyajstvom/

Некорректная статья. Там вместе и крупнейшие производители и экспортеры. "Две большие разницы" :lol:
Там в основном производство. Производим и потребляем. Я написала про экспорт. На первом - США
Комментарий. Голландия сохраняет второе место в мире по экспорту сельскохозяйственной продукции.
В 2018 году Голландия экспортировала сельскохозяйственной продукции на сумму 90,3 млрд евро. По этому показателю она уступила только США, а в Европе сохранила первое место.

Продукция сельскохозяйственного назначения составляет почти пятую часть – 18,2% от всего товарного экспорта страны.

Эти данные обнародованы министерством сельского хозяйства, а также статистическим управлением Нидерландов. Доля внутреннего производства аграрной продукции при этом составила в 2018 году 72,4%. https://kvedomosti.ru/news/kommentarij- ... ukcii.html
Renee
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:16

  ЛАД написав:
  Renee написав:
  ЛАД написав:К вопросу о моей "украинофобии".
Я уже на днях писал, но не могу найти. То ли удалили, то ли плохо ищу. :)
Да, я против перспективы превращения Украины в "аграрную супердержаву" и против устремлённых в прошлое мечтаний про "садок вишневий коло хати". Против не самогО садочка, а против того, чтобы мечты на нём и заканчивались. Для "аграрной супердержавы" достаточно населения до 10 млн. со специальностями, связанными с с/х + сфера обслуживания.

А феномен Нидерландов? 141 -я страна по территории и второе место в мире по экспорту сельхозпродукции! 18 млн населения. Скажете, что отсталая и неразвитая страна??
Википедию посмотрите - обалдеете.

Возьмётесь утверждать, что в Нидерландах слабая промышленность? :)[/quote]
Ни в коей мере! Это ответ на ехидную "аграрную супердержаву" .
Renee
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:20

detroytred
По вирусу посмотрите мой пост viewtopic.php?p=4853614#p4853614 (перенесли с ветки ДС).
Сильно удивило количество жертв при предыдущих эпидемиях.
Даже испанка с огромным количеством жертв - 43 млн.
Из последующих самое большое в 1957/8 году - 2 млн. (сколько тогда было население Земли - около 3 млрд?), т.е. примерно 0,06% или 1 чел на 1,5 тыс.
СПИД за 40 лет дал примерно 25 млн. жертв.
Всё это цифры не маленькие, но % к всему населению ...
Не так, чтобы наплевать и забыть, но и не конец света.
Хотя, конечно, умершим не легче от того, что их относительно не много. :(
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:23

Re: Легче ли

  ЛАД написав:конечно, умершим не легче от того, что их относительно не много.

А от других видов гриппа сколько умирает ежегодно?..
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:29

  Renee написав:
  ЛАД написав:
  Renee написав:......
А феномен Нидерландов? 141 -я страна по территории и второе место в мире по экспорту сельхозпродукции! 18 млн населения. Скажете, что отсталая и неразвитая страна??
Википедию посмотрите - обалдеете.

Возьмётесь утверждать, что в Нидерландах слабая промышленность? :)

Ни в коей мере! Это ответ на ехидную "аграрную супердержаву" .

Простите, никакого ехидства.
Термин не мой и не я его придумал. Ссылки искать не буду, но довольно часто встречается у "украинофилов".
О Нидерландах Вы сами написали:
Продукция сельскохозяйственного назначения составляет почти пятую часть – 18,2% от всего товарного экспорта страны.

Т.е. всего пятую часть. Не очень много. У нас уже, по-моему, больше. Сейчас некогда, потом проверю. При том, что Нидерланды, думаю, сырьё не экспортируют.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:31

  sal написав:
  ЛАД написав:конечно, умершим не легче от того, что их относительно не много.

А от других видов гриппа сколько умирает ежегодно?..


650 тыс человек (данные ВОЗ). Чисто по пропорции населения, в Китае - 130 тыс человек. Т.е. 350 человек в день, а если учесть сезонность явления, то в сезон, значит, порядка 1000 в день.

Не являюсь сторонником теорий заговоров, но, по-моему, нам ссут в глаза с этим "смертельным коронавирусом"...

https://www.who.int/ru/news-room/detail ... -each-year
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 27 січ, 2020 15:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:32

  sal написав:
  ЛАД написав:конечно, умершим не легче от того, что их относительно не много.

А от других видов гриппа сколько умирает ежегодно?..

Посмотрите мой пост по ссылке, там картинка. Очень всё понятно. Насколько понимаю, это самые страшные эпидемии, т.е. при остальных жертв было намного меньше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:38

  Renee написав:
  freeze написав:
  Renee написав:второе место в мире по экспорту сельхозпродукции


Не вижу Нидерландов

https://agro-max.ru/novosti/10-stran-s- ... zyajstvom/

Некорректная статья. Там вместе и крупнейшие производители и экспортеры. "Две большие разницы" :lol:
Там в основном производство. Производим и потребляем. Я написала про экспорт. На первом - США
Комментарий. Голландия сохраняет второе место в мире по экспорту сельскохозяйственной продукции.
В 2018 году Голландия экспортировала сельскохозяйственной продукции на сумму 90,3 млрд евро. По этому показателю она уступила только США, а в Европе сохранила первое место.

Продукция сельскохозяйственного назначения составляет почти пятую часть – 18,2% от всего товарного экспорта страны.

Эти данные обнародованы министерством сельского хозяйства, а также статистическим управлением Нидерландов. Доля внутреннего производства аграрной продукции при этом составила в 2018 году 72,4%. https://kvedomosti.ru/news/kommentarij- ... ukcii.html

Справедливости ради нужно отметить, что значительная доля голландского продэкспорта - реэкспорт продукции других стран.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:49

  Волгарь написав:Справедливости ради нужно отметить, что значительная доля голландского продэкспорта - реэкспорт продукции других стран.


А я думаю, где же подвох - по любой логике маленькая страна не может быть мировым лидером по сельскохозяйственной продукции, просто потому что как не накручивай всякую урожайность, всегда есть генетический край, а площади под культуры небольшие.
Сразу вспомнились знаменитые оптовые биржи в Голландии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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